Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște

Persoanele care locuiesc la bloc în România trebuie să fie atenți în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă organizează petreceri în apartamente se pot trezi cu  sancțiuni uriașe, de până la 6.000 de lei, dacă se încalcă liniștea locatarilor sau regulile asociației de proprietari. Cunoașterea legislației și a orelor de liniște poate preveni surprizele neplăcute.

Ce prevede legea privind liniștea locatarilor

Legea 61/1991 stipulează că liniștea locatarilor nu poate fi deranjată ”prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”. În cazul petrecerilor private, utilizarea aparaturii muzicale la intensitate ridicată, în corturi, alte amenajări sau spații neacoperite din apropierea imobilelor cu destinație de locuințe sau socială, poate atrage amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.

Dacă contravenția se repetă într-un interval de 24 de ore, sancțiunea inițială se dublează, ajungând la 3.000–6.000 de lei sau la prestarea a 100–150 de ore de activități în folosul comunității. Această legislație are scopul de a proteja dreptul tuturor locatarilor de a se odihni și de a evita conflictele între vecini în perioada sărbătorilor.

Care sunt orele de liniște și cum se aplică sancțiunile

În majoritatea blocurilor, orele de liniște sunt cuprinse între 22:00–8:00 și 13:00–14:00. În aceste intervale, zgomotele puternice, indiferent că provin de la persoane, aparate sau instrumente muzicale, sunt strict interzise.

Pentru încălcarea acestor reguli, amenzile variază între 200 și 3.000 de lei. Punctul 25 al articolului 2 din Legea 61/1991 menționează că tulburarea fără drept a liniștii locatarilor ”prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată.

Repetarea contravenției într-un interval de 24 de ore duce la creșterea semnificativă a amenzilor, astfel încât acestea pot ajunge de la 500 la 1.500 de lei sau implică prestarea a 50–100 de ore de muncă în folosul comunității.

Ce riscă cei care sfidează regulile în timpul sărbătorilor

Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00–8:00 și 13:00–14:00, prin zgomote sau folosirea aparatelor la intensitate mare, este sancționată cu amenzi între 500 și 1.500 de lei.

În cazul repetării faptei, amenzile cresc la 2.000–3.000 de lei sau se impune prestarea a 70–120 de ore de activități în folosul comunității. Astfel, organizarea unei petreceri de Crăciun sau Revelion într-un apartament din bloc implică responsabilitate și respectarea legislației.

Cunoașterea normelor și respectarea orelor de liniște poate preveni sancțiuni drastice și menține armonia între vecini în perioada sărbătorilor.

