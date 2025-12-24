Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște
Persoanele care locuiesc la bloc în România trebuie să fie atenți în perioada sărbătorilor de iarnă. Dacă organizează petreceri în apartamente se pot trezi cu sancțiuni uriașe, de până la 6.000 de lei, dacă se încalcă liniștea locatarilor sau regulile asociației de proprietari. Cunoașterea legislației și a orelor de liniște poate preveni surprizele neplăcute.
Ce prevede legea privind liniștea locatarilor
Legea 61/1991 stipulează că liniștea locatarilor nu poate fi deranjată ”prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă”. În cazul petrecerilor private, utilizarea aparaturii muzicale la intensitate ridicată, în corturi, alte amenajări sau spații neacoperite din apropierea imobilelor cu destinație de locuințe sau socială, poate atrage amenzi cuprinse între 2.000 și 3.000 de lei.
Dacă contravenția se repetă într-un interval de 24 de ore, sancțiunea inițială se dublează, ajungând la 3.000–6.000 de lei sau la prestarea a 100–150 de ore de activități în folosul comunității. Această legislație are scopul de a proteja dreptul tuturor locatarilor de a se odihni și de a evita conflictele între vecini în perioada sărbătorilor.
Care sunt orele de liniște și cum se aplică sancțiunile
În majoritatea blocurilor, orele de liniște sunt cuprinse între 22:00–8:00 și 13:00–14:00. În aceste intervale, zgomotele puternice, indiferent că provin de la persoane, aparate sau instrumente muzicale, sunt strict interzise.
Pentru încălcarea acestor reguli, amenzile variază între 200 și 3.000 de lei. Punctul 25 al articolului 2 din Legea 61/1991 menționează că tulburarea fără drept a liniștii locatarilor ”prin producerea de zgomote cu orice aparat sau obiect ori prin strigăte sau larmă” poate fi sancționată.
Repetarea contravenției într-un interval de 24 de ore duce la creșterea semnificativă a amenzilor, astfel încât acestea pot ajunge de la 500 la 1.500 de lei sau implică prestarea a 50–100 de ore de muncă în folosul comunității.
Ce riscă cei care sfidează regulile în timpul sărbătorilor
Tulburarea liniștii locatarilor între orele 22:00–8:00 și 13:00–14:00, prin zgomote sau folosirea aparatelor la intensitate mare, este sancționată cu amenzi între 500 și 1.500 de lei.
În cazul repetării faptei, amenzile cresc la 2.000–3.000 de lei sau se impune prestarea a 70–120 de ore de activități în folosul comunității. Astfel, organizarea unei petreceri de Crăciun sau Revelion într-un apartament din bloc implică responsabilitate și respectarea legislației.
Cunoașterea normelor și respectarea orelor de liniște poate preveni sancțiuni drastice și menține armonia între vecini în perioada sărbătorilor.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Actualitate
PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții
PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții Legea nr. 360/2023 privind sistemul public de pensii, intrată în vigoare la data de 1 septembrie 2024, a adus clarificări importante pentru persoanele interesate de modul în care le este calculată vechimea în muncă. […]
Decembrie în Comunism: Copiii primeau daruri de la Moș Gerilă, iar Crăciunul era zi lucrătoare
Decembrie în Comunism: Copiii primeau daruri de la Moș Gerilă, iar Crăciunul era zi lucrătoare. Brazi decoraţi cu hârtie creponată, porci ascunşi în portbagajele maşinilor Brazi decoraţi cu hârtie creponată, porci ascunşi în portbagajele maşinilor, Moş Gerilă cu iz socialist și banane verzi procurate pe sub mână şi învelite în ziare pentru a fi coapte. Aşa […]
2026 vine cu scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Profesorul Cristian Păun: „Românii o să o ducă foarte greu”
2026 vine cu scumpiri în lanț la carburanți, energie, gaze și taxe mai mari. Profesorul Cristian Păun: „Românii o să o ducă foarte greu” Românii vor resimți din plin scumpirile anunțate pentru anul viitor, pe fondul majorării taxelor, liberalizării pieței gazelor și menținerii dezechilibrelor macroeconomice. Profesorul Cristian Păun avertizează, într-o intervenție la Digi24, că inflația […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de liniște
Amenzi de până la 6.000 de lei pentru petrecerile de Crăciun și Revelion organizate în apartamente: Care sunt orele de...
PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit contribuții
PENSII 2026 | Perioade necontributive – în ce condiții sunt recunoscute ca vechime în muncă chiar dacă nu ai plătit...
Știrea Zilei
FOTO | Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și dorința de a fi alături de cei care au nevoie”
Moș Crăciun Motociclist, nelipsit din casele familiilor nevoiașe din Cugir: ,,Am dus mai mult decât pachete, am dus empatie și...
FOTO | Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am primit în schimb cea mai frumoasă lecție de viață!”
Salvatorii din Alba, „rază de speranță” pentru vârstinicii singuri și copiii defavorizați: ,,Am plecat să dăruim un zâmbet, dar am...
Curier Județean
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Intervin pompierii
Incendiu la un magazin alimentar din Aiud, pornit de la o ladă frigorifică. Pompierii intervin Un incendiu a izbucnit la...
UPDATE | INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o tigaie pe aragaz
INCENDIU la un apartament din Aiud: O vârstnică de 70 de ani, intoxicată cu fum după ce a uitat o...
Politică Administrație
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj
Investiție de peste 2 milioane de euro pentru creșterea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale din municipiul Blaj Eficientizarea energetică a...
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator”
Un grup de parlamentari cere suspendarea președintelui Nicușor Dan: „A depășit limitele rolului său de mediator” Un grup de senatori...
Opinii Comentarii
Modele de MESAJE și URĂRI de Crăciun 2025. Felicitări de CRACIUN pentru cei dragi
Modele de Felicitari de Crăciun 2025: Modele de MESAJE de Crăciun și URĂRI de Crăciun, de sărbători, pentru cei dragi....
24 decembrie, Ajunul Crăciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respectă în această zi
24 decembrie, Ajunul Crăciunului: Obiceiuri, tradiții și superstiții pe care creștinii le respectă în această zi În tradiția populară, Ajunul...