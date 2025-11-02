Amendat și lăsat fără permis pentru că a intrat pe „roșu” în intersecție: Dispută între un șofer din Alba și Poliția Rutieră, a fost tranșată în instanța de judecată
Amendat și lăsat fără permis pentru că a intrat pe „roșu" în intersecție: Dispută între un șofer și Poliția Rutieră, a fost tranșată în instanța de judecată
O dispută între un șofer din Alba Iulia și Poliția Rutieră este tranșată în instanța de judecată. Bărbatul a fost sancționat cu amendă în valoare de 660 de lei și cu reținerea permisului pe o perioadă de 30 de zile după ce ar fi intrat la intersecția străzilor B-dul 1 Decembrie 1989 și Calea Moților, pe direcția Cetate – Ampoi 3, la culoare roșie a semaforului. Șoferul a avut câștig de cauză la Judecătoria Alba Iulia.
„Întrucât în intersecție exista o denivelare foarte mare între straturile de asfalt turnate, urmare a lucrărilor la carosabil, autoturismul din fața sa s-a oprit și apoi a plecat încet pentru a trece peste denivelare, iar petentul, în spatele lui, a făcut același lucru. Dată fiind oprirea mașinilor și circularea cu viteză foarte redusă, probabil că, între timp, s-a făcut culoarea verde la semaforul care dirija ruta Alba – Micești, deoarece un șofer de pe acea bandă l-a claxonat.
În acel moment, de pe sensul opus, autospeciala poliției a venit după petent și l-a oprit. Le-a spus polițiștilor ce s-a întâmplat, însă aceștia nu au vrut să stea la discuții, i-au dat amendă și i-au suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 30 de zile, se susține în acțiunea șoferului sancționat.
Acesta a refuzat să semneze procesul-verbal, iar la rubrica privind mențiunile contravenientului s-a consemnat faptul că acesta a susținut că trecuse pe culoarea verde, fiind posibil ca semaforul să se fi făcut galben. Petentul l-a adus în instanță, ca martor, pe colegul cu care se afla în mașină.
”Coroborând susținerile petentului cu declarația martorului, sub aspectul împrejurării că martorul se afla la momentul faptei în interiorul mașinii petentului, instanța constată că martorul avea posibilitatea de percepe în mod direct culoarea semaforului la momentul traversării de către petent.
Având în vedere aceste considerente, instanța reține că petentul, având sarcina probei în răsturnarea prezumției de temeinicie, a reușit să răstoarne prezumția de temeinicie a procesului-verbal de contravenție prin administrarea probei testimoniale cu martorul propus, în continuare, sarcina probei situaţiei de fapt revenindu-i intimatei”, a susținut magistratul care a judecat cauza.
Pentru că Poliția nu a depus la dosar copia înregistrării faptei cu bodycam-ul din dotarea agentului constatator, instanța ”a acordat eficiență prezumției de nevinovăție a petentului” și a anulat procesul verbal de sancționare. Hotărârea a fost contestată de IPJ Alba.
