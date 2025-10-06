Amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că a intrat pe „roșu” în intersecție: Dispută între un șofer și Poliția Rutieră, tranșată în instanța de judecată
Amendat și lăsat fără permis pentru că a intrat pe „roșu” în intersecție: Dispută între un șofer și Poliția Rutieră, tranșată în instanța de judecată
O dispută între un șofer din Alba Iulia și Poliția Rutieră este tranșată în instanța de judecată. Bărbatul a fost sancționat cu amendă în valoare de 660 de lei și cu reținerea permisului pe o perioadă de 30 de zile după ce ar fi intrat la intersecția străzilor B-dul 1 Decembrie 1989 și Calea Moților, pe direcția Cetate – Ampoi 3, la culoare roșie a semaforului. Șoferul a avut câștig de cauză la Judecătoria Alba Iulia.
„Întrucât, în intersecție exista o denivelare foarte mare între straturile de asfalt turnate, urmare a lucrărilor la carosabil, autoturismul din fața sa s-a oprit și apoi a plecat încet pentru a trece peste denivelare, iar petentul, în spatele lui a făcut același lucru. Dată fiind oprirea mașinilor și circularea cu viteză foarte redusă, probabil că, între timp, s-a făcut culoarea verde la semaforul care dirija ruta Alba – Micești, deoarece un șofer de pe acea bandă l-a claxonat.
Citește și: Șofer din Alba achitat pentru ucidere din culpă, dar condamnat la închisoare cu suspendare pentru părăsirea locului accidentului: Soluție la 6 ani după un accident mortal
În acel moment, de pe sensul opus, autospeciala poliției a venit după petent și l-a oprit. Le-a spus polițiștilor ce s-a întâmplat, însă aceștia nu au vrut să stea la discuții, i-au dat amendă și i-au suspendat permisul de conducere pe o perioadă de 30 de zile, se susține în acțiunea șoferului sancționat.
Acesta a refuzat să semneze procesul-verbal, iar la rubrica privind mențiunile contravenientului s-a consemnat faptul că acesta a susținut că trecuse pe culoarea verde, fiind posibil ca semaforul să se fi făcut galben. Petentul l-a adus în instanță, ca martor, pe colegul cu care se afla în mașină.
”Coroborând susținerile petentului cu declarația martorului, sub aspectul împrejurării că martorul se afla la momentul faptei în interiorul mașinii petentului, instanța constată că martorul avea posibilitatea de percepe în mod direct culoarea semaforului la momentul traversării de către petent.
Având în vedere aceste considerente, instanța reține că petentul, având sarcina probei în răsturnarea prezumției de temeinicie, a reușit să răstoarne prezumția de temeinicie a procesului-verbal de contravenție prin administrarea probei testimoniale cu martorul propus, în continuare, sarcina probei situaţiei de fapt revenindu-i intimatei”, a susținut magistratul care a judecat cauza.
Pentru că Poliția nu a depus la dosar copia înregistrării faptei cu bodycam-ul din dotarea agentului constatator, instanța ”a acordat eficiență prezumției de nevinovăție a petentului” și a anulat procesul verbal de sancționare. Hotărârea a fost contestată de IPJ Alba.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice
Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba Iulia a obținut la mijlocul lunii august 2025 o finanțare nerambursabilă acordată de către Institutul Național al Patrimoniului prin programul Timbrul Monumentelor Istorice, subprogramul „Proiectare”, în vederea reabilitării acoperișului registrului superior și a turnului nordic […]
Târgul de Crăciun de la Sibiu 2025 | Au început pregătirile pentru cel mai așteptat eveniment al iernii. Când se va deschide?
Au început pregătirile pentru Târgul de Crăciun de la Sibiu. Meșterii pun la punct ultimele detalii pentru cel mai așteptat eveniment al iernii Deși mai este mai mult de o lună până la deschiderea oficială, pregătirile pentru Târgul de Crăciun din Sibiu sunt în plină desfășurare. În ateliere din toate colțurile țării, meșterii artizani lucrează […]
Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. Explicațiile spitalului
Imagini cu așternuturi pătate din Spitalul Municipal Aiud au stârnit reacții controversate: „Rușine! Bine că cotizăm la sănătate”. REACȚIA spitalului Zilele trecute, în mediul online au apărut mai multe imagini surprinzând așternuturi din cadrul Spitalului Municipal Aiud care au provocat un val de indignare și comentarii critice din partea publicului. Fotografiile, care au surprins pete […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Economistul Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază”
Radu Georgescu, despre haosul economic din țara noastră: ,,România este un teatru absurd combinat cu un film de groază” ,,România...
Diana Șoșoacă, după audieri la Parchetul General: „Asist la o execuție politică”
Diana Șoșoacă, la audieri la Parchetul General Eurodeputata Diana Şoşoacă a fost chemată, luni, 6 octombrie 2025, pentru audieri la...
Știrea Zilei
FOTO | Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate: Proiect finanțat prin programul Timbrul Monumentelor Istorice
Acoperișul registrului superior și turnul nordic ale Catedralei Romano-Catolice „Sfântul Mihail” din Alba Iulia vor fi reabilitate Arhiepiscopia Romano-Catolică Alba...
Amendat și lăsat fără permis de conducere pentru că a intrat pe „roșu” în intersecție: Dispută între un șofer și Poliția Rutieră, tranșată în instanța de judecată
Amendat și lăsat fără permis pentru că a intrat pe „roșu” în intersecție: Dispută între un șofer și Poliția Rutieră,...
Curier Județean
Radu Stanciu, un tânăr din județul Alba, a câștigat două premii la Festivalul Național Tradiții Lăpușne. Premiul întâi la muzică populară și trofeu la secțiunea ,,Doină”
Radu Stanciu, un tânăr din județul Alba, a câștigat două premii la Festivalul Național Tradiții Lăpușne. Radu Petru Stanciu, din...
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv: „Pacienți cu cazuri deosebit de grave trebuie transfuzați”
CTS Alba, apel la DONARE DE SÂNGE grupele O pozitiv, O negativ, A negativ și B pozitiv Reprezentanţii Centrului de...
Politică Administrație
FOTO | 5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate: „Vremuri grele, dar cu realizări minunate”
5 din 5! Noile poduri rutiere din Livezile și Poiana Aiudului, aproape finalizate În comuna Livezile sunt aproape de finalizare...
Comunicat de presă Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă!
Corneliu Mureșan: Ministrul Sănătății, social-democratul Alexandru Rogobete, salvează proiectul noului corp de spital din Alba. Investiția continuă! Construcția noului corp...
Opinii Comentarii
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma
În 6 octombrie, creștinii ortodocși îl pomenesc pe Sfântul Apostol Toma Creștinii ortodocși îl pomenesc, în data de 6 octombrie,...
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod
5 octombrie 1918: Declaraţia de independenţă a Transilvaniei este citită în Parlamentul ungar de la Budapesta de Alexandru Vaida-Voievod La...