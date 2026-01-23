AMENDĂ penală de 7.160 de lei pentru bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live) pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare: Decizie definitivă în instanță

Bărbatul din Zlatna, care a postat un video (live), pe o rețea de socializare prin care îndemna publicul la revoltă cu furci și topoare, a primit o amendă penală de 7.160 de lei.

Decizia pronunțată joi, 22 ianuarie 2026, de Curtea de Apel Alba Iulia este definitivă.

Soluția pe scurt a instanței:

„Admite apelurile formulate de PARCHETUL DE PE LÂNGĂ JUDECĂTORIA ALBA IULIA și inculpatul R.G.B împotriva sentinţei penale nr. 277/16.07.2025 pronunţate în dosarul nr. 729/176/2025 de Judecătoria Alba Iulia, pe care o desfiinţează în parte sub aspectul nelegalității și netemeiniciei aplicării numărului de zile-amendă din pedeapsa amenzii penale și a omisiunii reținerii în dispozitiv a temeiului prevăzut de art. 396 alin. 10 Cpp şi, judecând cauza în aceste limite: Reține temeiul prevăzut de art. 396 alin. 10 Cpp în dispozitivul sentinței penale apelate, în încadrarea juridică a infracțiunii pentru care s-a dispus condamnarea inculpatului – art. 368 alin. 1 Cp cu aplicarea art. 396 alin. 10 Cpp. Reduce pedeapsa amenzii penale aplicată inculpatului R.G.B. de la 250 zile-amendă la 180 zile-amendă. Menţine cuantumul unei zile-amendă de 40 lei. Dispune executarea pedepsei amenzii penale în cuantum de 7.200 lei (180 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.200 lei). În temeiul art. 72 Cp raportat la art. 404 alin. 4 lit. a Cpp deduce din pedeapsa aplicată inculpatului R.G.B. durata reţinerii pe timp de 24 de ore, din data de 13.12.2024, respectiv înlătură o zi-amendă din totalul de 180 zile-amendă. În final, inculpatul execută pedeapsa amenzii penale în cuantum de 7.160 lei (179 zile-amendă x 40 lei/zi-amendă = 7.160 lei). Menţine celelalte dispoziţii ale sentinţei apelate, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În temeiul art. 275 alin. 3 Cpp cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Definitivă. Pronunţată prin punerea hotărârii la dispozi?ia părților și a procurorului, prin mijlocirea grefei instanței, astăzi, 22.01.2026”.

R.G.B., un bărbatul de 40 de ani din Zlatna, este un susținător al fostului candidat la alegerile prezidențiale, Călin Georgescu, iar în materialul postat și-a exprimat nemulțumirea față de Decizia Curții Constituționale, prin care s-a anulat procesul electoral, îndemnând publicul la revoltă, prin ieșirea în stradă, pentru a protesta.

R. G. B. a fost judecat pentru „instigare publică”, după mai multe live-uri pe care le-a făcut imediat după decizia CCR de anulare a turului doi a alegerilor prezidențiale.

Din cercetări a reieșit că, la data de 6 decembrie 2024, bărbatul ar fi postat un video (live), pe o rețea de socializare, în care și-ar fi exprimat nemulțumirea față de Decizia Curții Constituționale, prin care s-a anulat procesul electoral, îndemnând publicul la revoltă, prin ieșirea în stradă, pentru a protesta.

În același video, ar fi îndemnat publicul la săvârșirea unor acte de violență și ar fi proferat amenințări asupra integrității corporale și vieții.

În urma percheziției efectuate vineri, 13 decembrie 2024, a fost identificată persoană bănuită de săvârșirea infracțiunii de instigare publică, precum și telefonul acesteia.

La data de 04.02.2025, procurorul a dispus trimiterea în judecată a inculpatului B., aflat sub control judiciar, pentru săvârșirea infracțiunii de instigare publică, prev. de art. 368 alin.1 C pen.

În cursul urmăririi penale, organele de poliție au luat față de suspect măsura reținerii, pe o durată de 24 de ore, iar ulterior procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Alba a dispus față de inculpat măsura controlului judiciar pe o durată de 60 de zile.

