Amendă de 1.000 de lei pentru șoferii care folosesc telefon în timp ce conduc în 2026: Când rămâi fără permis și la ce trebuie să fii atent

În trafic, câteva secunde în care îți muți privirea sau o mână de pe volan pot fi suficiente ca să ratezi un pieton, o frână bruscă sau un semafor schimbat. De aici vine și direcția legislativă: sancțiunea nu mai urmărește doar „vorbitul”, ci gestul în sine de a folosi telefonul ținut în mână în timp ce conduci.

În 2026, nu mai e vorba doar de o amendă simbolică. Discuția reală e când ajungi la suspendarea permisului și ce combinații de greșeli te împing în zona în care rămâi fără drept de a conduce, chiar dacă „doar ai verificat ceva rapid”.

Cât te costă telefonul în mână în 2026 și ce se consideră, de fapt, abatere

Regula de bază e simplă: dacă folosești telefonul mobil în timp ce conduci și îl ții în mână, riști amendă. Nu contează că vorbești, scrii, cauți o adresă în aplicația de navigație, schimbi o melodie sau ai pornit difuzorul și tot îl ții în palmă. În logica legii, faptul că telefonul e în mână îți reduce controlul asupra mașinii și îți fură atenția.

În practică, asta înseamnă că sunt permise soluțiile hands-free, adică acele situații în care nu ai telefonul în mână. Dacă vrei să rămâi în zona sigură, fixează telefonul într-un suport și pornește dinainte traseul, muzica sau apelul. Dacă ai nevoie să schimbi ceva, oprește într-un loc permis și abia apoi umblă pe ecran. Detaliul important este că „mă opresc la semafor” sau „stau în coloană” nu te scoate automat din definiția deplasării pe drum public.

Ca bani, contravenția pentru folosirea telefonului la volan se încadrează la clasa a II-a de sancțiuni, adică 4-5 puncte de amendă. În valorile menționate în materialul de referință, asta înseamnă 810 lei sau 1.012,5 lei. La fel intră aici și scenariile în care filmezi sau faci fotografii în timp ce conduci, pentru că tot despre telefon în mână e vorba, nu despre intenția ta.

Când se suspendă permisul și ce greșeli mici se combină prost

Suspendarea apare când folosirea telefonului se suprapune cu încălcarea altei reguli de circulație. Aici mulți șoferi greșesc fiindcă tratează telefonul ca „o abatere separată” și cred că, dacă nu au provocat un accident, scapă doar cu o amendă. În realitate, combinația telefon plus altă contravenție te mută într-o zonă mai dură: clasa a III-a de sancțiuni, 6-8 puncte de amendă, adică între 1.215 lei și 1.620 de lei, iar permisul se suspendă pentru 30 de zile.

Exemplul clasic este telefonul folosit în paralel cu nepurtarea centurii. Aici trebuie să fii atent la un lucru concret: sancțiunile se cumulează. Poți primi o amendă pentru telefon și una pentru centură, iar peste ele vine suspendarea pe 30 de zile, tocmai pentru că ai comis două abateri concomitent. Același risc apare și dacă, în timp ce ești cu telefonul în mână, mai faci o greșeală de bandă, de prioritate, de semnalizare sau orice altă încălcare pe care polițistul o constată în același context.

Mai e un detaliu care devine tot mai relevant: probele. În 2026, sancționarea poate porni și din imagini video, inclusiv din camere de supraveghere, radare pe trepied sau filmări ajunse la autorități. Asta schimbă reflexul vechi de „nu mă vede nimeni dacă o fac repede”. Dacă vrei să reduci riscul real, nu te baza pe noroc. Fă-ți o rutină: telefonul în suport, comenzi vocale când se poate, iar orice interacțiune cu ecranul doar după ce ai oprit regulamentar.

