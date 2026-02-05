Alte 11 decese din cauza gripei în România: Câte s-au înregistrat de la debutul sezonului gripal 2025-2026

Institutul Național de Sănătate Publică a anunțat că, săptămâna trecută, au murit 11 persoane din cauza gripei.

De la începutul sezonului au fost raportate 68 de decese cauzate de gripă.

„În săptămâna 26 ianuarie – 1 februarie, 112.896 cazuri de infecții respiratorii (gripă clinică, IACRS și pneumonii), înregistrându-se cu 7,6% mai multe cazuri comparativ cu săptămâna anterioară (104.973) și cu 34,7% mai puține cazuri comparativ cu aceeași săptămână a sezonului precedent (172.877). Variația în minus față de media calculată de 132.435 a cazurilor din ultimelor sezoane (2018 – 2025, fără sezoanele pandemice) a fost de 14,8%”, a transmis INSP.

În aceeași perioadă, s-au înregistrat 9.039 cazuri de gripă clinică la nivel național, comparativ cu 8.499 înregistrate în săptămâna precedentă și cu 12.583 în aceeași săptămână a sezonului precedent și de 1,6 ori mai multe față de media ultimelor cinci sezoane (5.555).

În același interval s-au înregistrat 209 cazuri de gripă confirmată de laborator (57 cu virus gripal AH3, 13 cu virus gripal AH1, 137 cu virus gripal A nesubtipat și două cu virus gripal B).

Până la data de 1 februarie 2026 au fost înregistrate în Registrul Electronic Național de Vaccinări (RENV) un număr de 1.300.994 de vaccinări antigripale (1.274.242 fiind pentru grupele populaționale care beneficiază de decontare în regim compensat), din care 6.091 vaccinări antigripale în farmaciile comunitare autorizate.

