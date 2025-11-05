Alocațiile pentru copii, plătite mai devreme în noiembrie 2025. Când intră banii pe carduri

Milioane de copii din România urmează să primească alocațiile de stat pentru luna noiembrie, însă plata acestora va fi făcută cu o zi mai devreme decât de obicei. Deoarece data de 8 noiembrie 2025 cade într-o sâmbătă, Ministerul Muncii va vira sumele pe cardurile beneficiarilor vineri, 7 noiembrie 2025, potrivit calendarului obișnuit de plată.

Totuși, în anumite situații, mai ales acolo unde pot apărea întârzieri tehnice sau administrative, banii ar putea ajunge în conturile părinților începând de luni, 10 noiembrie 2025.

Cât valorează alocațiile pentru copii

Valoarea alocației de stat diferă în funcție de vârsta copilului:

* 719 lei pe lună pentru copiii de până la doi ani, precum și pentru cei cu dizabilități (până la vârsta de trei ani);

* 292 lei pe lună pentru copiii de peste doi ani și până la 18 ani.

În cazul copiilor cu handicap, plata alocației majorate de 719 lei poate continua și după vârsta de trei ani, în funcție de gradul de dizabilitate.

Câți copii primesc alocație în România

Potrivit celor mai recente estimări, în România trăiesc aproximativ 3,8 milioane de copii cu vârste sub 18 ani, toți beneficiind de alocația de stat. Autoritățile au semnalat însă o ușoară scădere a numărului de minori în ultimii ani, context în care se discută măsuri pentru încurajarea natalității și sprijinirea familiilor tinere.

