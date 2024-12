Alina Mungiu-Pippidi cere renunțarea la alegerea Președintelui României prin vot: „Doar circ, după care nu urmează și pâine”

Alina Mungiu-Pippidi, politolog român, având ca domenii de expertiză politicile publice, buna guvernare, lupta anticorupție și democratizarea, opinează că după scandalul electoral privind anularea alegerilor prezidențiale ar fi bine ca România să anuleze alegerea președinților prin votul poporului. Pippidi spune că România ar trebui să modifice Constituția și ca președintele să fie ales de Parlament.

„La noi, poporul l-a ales pe Iliescu în 1990 cu 83% deși mințise flagrant asupra Revoluției și felului în care ajunsese președinte interimar, pe urmă încurajase pe toată lumea să se înscrie în FSN înainte să permită alte partide, căpătând astfel un avantaj necuvenit în alegeri.

Poporul l-a ales pe Traian Băsescu a doua oară, deși nepotismul lui devenise subiect național și relația cu Elena Udrea era de notorietate.

Poporul votează pentru Călin Georgescu, care afirmă că era mai bine sub comunism, că omul nu a fost niciodată pe Lună și că virușii nu există pentru că nu pot fi văzuți fără microscop. Și decât cu vaccinuri mai bine să ne tratăm cu zăpadă.

În condițiile astea, alegerile prezidențiale la români sunt doar circ, după care nu urmează și pâine, că pâinea e la guvern, dar votanții așteaptă cozonac, nu alta.

De ce ne punem pe noi înșine în situația asta, odată la cinci ani, perturbând mersul firesc al politicii? E adevărat, sub Băsescu – primul mandat – am avut ocazia sa luptăm cu un Parlament în majoritate corupt folosind instituția prezidențială. Dar în vreme ce ne dădea satisfacție în lupta cu clasa politică, Președinția crea supra captura statului cu Udrea, Cocoș și ceilalți. Captura statului de la prezidențiale e mult mai puternică pentru că e a unui singur grup, partidele vor fi totdeauna într-o oarecare competiție, deci per total mai bine cu partidele.

Lumea spune că Iohannis a fost un președinte slab. Nu a fost slab, că a dat jos de la putere pe PSD care câștigaseră alegerile de două ori, când a căzut Ponta și când a căzut Dragnea, și pe urmă a manevrat să avem pe Ciucă și Ciolacu candidați, de nu a avut lumea pe cine vota. Chiar un președinte inactiv poate produce mare pagubă. Partidele ar fi numit candidați mai buni, că vor să câștige, numai președinții care guvernează cu SPP și SRI și SIE cred că știu mai bine, dar nu știu nimic. Monopoliștii nu sunt performanți la nimic, nici la strâns informații, darămite la prognoze electorale.

În concluzie, ca și acum 20 de ani, cred că prima modificare constituțională de luat în considerare cu un impact serios și dovedit ar fi renunțarea la alegerea directă a președintelui. Dacă o aveam acum, stăteam liniștiți, Parlamentul îl putea pune pe Pambuccian! Și azi, ca și atunci, am oferit alternativa ca șeful guvernului să fie ales direct, odată cu partidul său, iar președintele să fie ales de Parlament, astfel încât lumea să poate vota pe bune pe cine are putere asupra vieții de zi cu zi. A treia alternativă, președintele să fie și șeful guvernului, o exclud, mai toată America Latină a copiat Constituția americană, dar nu au ieșit decât prezidențialisme dezastruoase.

Și ca și atunci, o să mi se spună că propunerea nu rezolvă problema imediată. Fiecare problemă e imediată într-un anumit moment, și problema de azi nu ar exista dacă parlamentarii făceau ce i-am sfătuit acum 20 de ani”, scrie Alina Mungiu Pippidi.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI