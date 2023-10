Alexandru Pelici, noul antrenor al CSM Unirea Alba Iulia! „Vrem să facem performanță, după modelele Galați sau Hunedoara!”

România – Andorra, partidă din cadrul preliminariilor CE 2024, în care Nicolae Stanciu a deschis scorul dintr-o extraordinară lovitură liberă, a avut parte de o asistență formată din peste 21.000 de copii. Pe „Arena Națională” au fost grupuri și din Alba, din Sântimbru, Cugir sau Zlatna, aceștia având parte de o experiență unică.

Din Zlatna au fost 50 de copii de la CS Zlatna (antrenor Alin Cîmpean) și alți 15 din Almașu Mare.

Sentimentele trăite de zlătneni pe cel mai mare stadion din România sunt scoase în evidență de poezia scrisă de un părinte la finele partidei, un model al dragostei pentru România, echipa națională și tricolori.

„A fost o noapte lungă, dar frumoasă/Chiar de-am ajuns a doua zi acasă/O seară ce n-o uit până-am să mor/A fost despre copii și tricolor//Am mers spre București plini de speranță/Iar cei mai mici cu multă exuberanță/Și ne-am întors în Zlatna precum știți/Tare obosiți, dar maxim fericiți//Când am pășit pe Național Arena/Eram ca la concert, și toată scena/Vibra în jurul meu doar de copii/Și nu puțini, ci douăzeci de mii//Parcă toate au ținut cu noi/A fost o zi cu soare, fără ploi/O zi cu zâmbet, goluri, bucurie/Cu chiot și avioane de hârtie//Actorii care au călcat gazonul/N-au dezamăgit deloc blazonul/Și au făcut ca-n piept să ne tresare/Inima din ce în ce mai tare//Final cu „happy-end” și toate bune/Cu valuri „under 14” în tribune/Iar despre Hagi, Stanciu, toți cei mici/Vor povesti și când vor fii bunici//🇹🇩HAI ROMÂNIA!⚽️⚽️⚽️🇹🇩👏👍.

O poveste trăită și scrisă de: THE BLUE EAGLES, micii Vulturi Albaștri ai Zlatnei

Video: FRF.Tv