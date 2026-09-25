Incendiu de vegetație uscată la Răchita: Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială

Pompierii din Sebeș intervin cu o autospecială pentru stingerea unui incendiu de vegetație uscată izbucnit la Răchita pe o suprafață de aproximativ 1000 de mp.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru stingerea unui incendiu izbucnit la vegetația uscată în sat. Rachita com. Sasciori.

Incendiul se manifestă pe o suprafață de aproximativ 1000mp.

Forțe alocate: 1 autospecială de stingere cu apă și spumă și SVSU Săsciori.

Secțiune Știri sub articolul principal