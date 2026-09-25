Foto | BCCO Alba Iulia, percheziții într-un dosar de bani falși și înșelăciune: Bărbat reținut după ce ar fi cumpărat doi viței cu 1.500 de euro falși

BCCO Alba Iulia, percheziții într-un dosar de bani falși și înșelăciune: Bărbat reținut după ce ar fi cumpărat doi viței cu 1.500 de euro falși

Polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia, alături de Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara au efectuat două percheziții domiciliare în județul Arad, într-un dosar privind falsificarea și punerea în circulație de valori falsificate și înșelăciune.

În urma acțiunii, anchetatorii au ridicat mai multe mijloace materiale de probă și 1.500 de euro, sumă despre care există suspiciunea că ar fi falsificată, după ce un bărbat ar fi achitat doi viței cu aceste bancnote.

Potrivit IPJ Hunedoara, polițiștii specializați în combaterea criminalității organizate din Hunedoara au desfășurat, cu sprijinul jandarmilor și sub coordonarea procurorilor, două percheziții domiciliare, în județul Arad, într-un dosar penal ce vizează infracțiuni de falsificare și punere în circulație de valori falsificate, precum și înșelăciune. În urma verificărilor, au fost ridicate mai multe mijloace materiale de probă și suma de 1.500 de euro, despre care există suspiciunea că ar fi falsificată.

La data de 24 septembrie 2026, polițiștii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Alba Iulia – Serviciul de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, sub coordonarea procurorilor din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Deva, cu sprijinul jandarmilor din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Județean Arad, au efectuat două percheziții domiciliare, în localitatea Sântana, județul Arad.

Potrivit cercetărilor efectuate în cauză, în luna septembrie 2025, o femeie ar fi fost înșelată de un bărbat, care ar fi cumpărat de la aceasta doi viței, achitând 1.500 de euro.

În urma verificărilor, s-a constatat că bancnotele prezentau inscripții suplimentare și nu aveau elementele de siguranță caracteristice unor bancnote autentice.

În urma perchezițiilor de ieri, polițiștii au descoperit și ridicat mai multe mijloace materiale de probă, precum și 1.500 de euro, despre care există suspiciunea că ar fi falsificați.

Un bărbat, de 29 de ani, bănuit de comiterea faptei, a fost condus la sediul Serviciului de Combatere a Criminalității Organizate Hunedoara, în vederea audierii.

Ulterior, față de acesta a fost luată măsura reținerii, pentru 24 de ore.

În cauză sunt efectuate cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de falsificare de monede, punerea în circulație de valori falsificate sau dobândirea de instrumente de plată fără numerar falsificate și înșelăciune, urmând ca ancheta să stabilească toate împrejurările în care au fost comise faptele.

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