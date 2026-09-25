Sorin Grindeanu, ironic la adresa programului lui Siegfried Mureșan: „La ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT”

Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a prezentat liniile directoare ale programului de guvernare cu care Siegfried Mureșan se va prezenta în fața Parlamentului pentru a solicita votul de învestitură.

În cadrul unei conferințe de presă de la Craiova, transmisă în direct pe pagina sa de Facebook, Sorin Grindeanu, președintele Partidului Social Democrat, a precizat că documentul cu liniile directoare ale programului de guvernare al lui Siegfried Mureșan sunt doar niște „lucruri generale“ și a sugerat că ar fi fost scrise cu ChatGPT, ba chiar a făcut și o glumă, scrie DC News.

„Spuneți colegilor dumneavostră că ați primit un program de guvernare făcut cu ChatGPT. Cum apreciați liniile de acolo?“, l-a întrebat un jurnalist pe liderul social-democrat Sorin Grindeanu.

„Ăla nu e program de guvernare. Mă scuzați! Eu am primit un mesaj pe WhatsApp de la domnul Mureșan, cred că în același timp cu presa. Ăla nu e program de guvernare.

Aș glumi un pic și i-aș spune domnului Siegfried Mureșan că la ce salariu de europarlamentar are, cred că și-ar permite o variantă premium la ChatGPT, că ce a avut acolo a fost mai mult second-hand așa. Dânsul e un Ilie Bolojan second-hand“.

Întrebat dacă a reținut ceva din programul trimis de Siegfried Mureșan, Sorin Grindeanu a precizat că nu are ce să rețină, deoarece sunt „lucruri generale, să fie bine, să nu fie rău“.

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