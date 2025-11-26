Rămâi conectat

Curier Județean

Alertă meteo: Lapoviță și ninsoare, ploi, intensificări ale vântului și vreme rece în toată România. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Bogdan Ilea

Publicat

acum 3 ore

în

De

Festival de Romania 2025

Alertă meteo: Lapoviță și ninsoare, ploi, intensificări ale vântului și vreme rece în toată România. Anunțul făcut de meteorologii ANM

Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo, astăzi, 26 noiembrie, de  lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și vreme rece pe întreg teritoriul României. 

Intervalul de valabilitate este 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20. Fenomenele vizate sunt: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii.

Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.

Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.

La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.

Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.

Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor, potrivit celor de la ANM.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe  GOOGLE ȘTIRI

Ultimele știri publicate în Ziarul Unirea

Alte articole etichetate cu:

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 8 secunde

în

26 noiembrie 2025

De

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii Fostul președinte al Curții de Apel Alba Iulia, judecătorul Liviu Odagiu, candidează pentru  funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii. Plenul CSM se va reuni joi pentru a vota noua conducere. Judecătorul Liviu […]

Citește mai mult

Curier Județean

FOTO | Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”

Ioana Oprean

Publicat

acum o oră

în

26 noiembrie 2025

De

Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării” Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”, ediția a XII-a, desfășurat online, a oferit oportunitatea elevilor Colegiului Național Militar „Mihai Viteazul” Alba Iulia, care se evidențiază prin talent literar, să se remarce […]

Citește mai mult

Curier Județean

28 noiembrie 2025 | Credință și Unire – Concert comemorativ la Catedrala Romano-Catolică: Corul de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, sub bagheta dirijorului Pr. Nicolae-Călin Bulac

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

26 noiembrie 2025

De

Credință și Unire – Concert comemorativ la Catedrala Romano-Catolică: Corul de copii THEOTOKOS din Alba Iulia, sub bagheta dirijorului Pr. Nicolae-Călin Bulac Vineri, 28 noiembrie 2025, de la ora 18:30, impunătoarea Catedrală Romano-Catolică „Sfântul Mihail” din Alba Iulia va deveni locul în care muzica sacră și spiritul Unirii se întâlnesc într-un eveniment de profundă încărcătură […]

Citește mai mult

Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII

Actualitate

Actualitateacum 30 de minute

Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege

Clarificarea situațiilor în care nu se acordă despăgubiri pentru pesta porcină: Proiectul de lege Un proiect de lege care clarifică...
Actualitateacum 2 ore

ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de milioane de lei, nedeclarate

ANAF face controale la OnlyFans și alte platforme de videochat. Venituri de peste 64 de lei, nedeclarate Peste 100 de...

Știrea Zilei

Ştirea zileiacum 4 ore

RESTRICȚII de circulație de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia. Lista străzilor închise pentru evenimentele de Ziua Națională și limitările de trafic

RESTRICȚII de circulație de 1 Decembrie 2025, la Alba Iulia. Lista străzilor închise de Ziua Națională și limitările de trafic...
Ştirea zileiacum 5 ore

Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia, percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc: Două persoane ar fi vândut substanțele interzise cu 100-150 lei

Procurorii DIICOT și polițiștii BCCO Alba Iulia, percheziții în Sibiu într-un dosar de trafic de droguri de mare risc: Două...

Curier Județean

Curier Județeanacum 8 secunde

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al Magistraturii

Judecătorul Liviu Odagiu, fost președinte al Curții de Apel Alba Iulia candidează pentru funcția de președinte al Consiliului Superior al...
Curier Județeanacum o oră

FOTO | Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație Literară „Fascinația mării”

Două eleve de la Colegiul Militar din Alba Iulia, trofeul secțiunii „Proză scurtă” și mențiune la Concursul Național de Creație...

Politică Administrație

Politică Administrațieacum 2 zile

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate deosebite la olimpiadele și concursurile școlare, pe ordinea de zi

27 noiembrie 2025 | Ședință ordinară la Consiliul Local Sebeș: Acordarea de premii elevilor și profesorilor care au obținut rezultate...
Politică Administrațieacum 3 zile

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi facturi mai mici pentru locatari

„O nouă faţă” pentru mai multe blocuri renovate energetic, la Blaj, prin fondurile europene atrase de primărie: Confort sporit şi...

Opinii Comentarii

Opinii - Comentariiacum 7 ore

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României

26 noiembrie: Masacrul de la închisoarea Jilava. Una din cele mai odioase crime din istoria României “Masacrul de la Jilava”...
Opinii - Comentariiacum 7 ore

26 noiembrie | Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine

Sfântul Stelian Paflagonul – ocrotitorul pruncilor și al familiei creștine Sfântul Stelian, prăznuit la 26 noiembrie, este cunoscut drept mare...

Copyright © 2004 - 2025 Ziarul Unirea