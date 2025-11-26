Alertă meteo: Lapoviță și ninsoare, ploi, intensificări ale vântului și vreme rece în toată România. Anunțul făcut de meteorologii ANM
Alertă meteo: Lapoviță și ninsoare, ploi, intensificări ale vântului și vreme rece în toată România. Anunțul făcut de meteorologii ANM
Meteorologii ANM au emis o avertizare meteo, astăzi, 26 noiembrie, de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului și vreme rece pe întreg teritoriul României.
Intervalul de valabilitate este 26 noiembrie, ora 10 – 30 noiembrie, ora 20. Fenomenele vizate sunt: ploi importante cantitativ, precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, intensificări ale vântului, răcire a vremii.
Precipitațiile se vor extinde dinspre vest și sud-vest și vor cuprinde treptat toate regiunile.
Vor fi ploi, dar în nordul Moldovei, în seara și noaptea de joi spre vineri (27 / 28 noiembrie) vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare.
La munte, îndeosebi pe creste, vor fi precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare. Până la sfârșitul intervalului se vor acumula cantități de apă de 10…25 l/mp, iar în regiunile sudice și sud-estice, precum și în zona Carpaților Meridionali de 35…45 l/mp și local de 60…80 l/mp.
Local și temporar vântul va avea intensificări miercuri în vestul și estul țării, iar din noaptea de joi spre vineri în regiunile sud-estice, cu rafale în general de 45…50 km/h. În zona înaltă a Carpaților Meridionali vor fi rafale de 70…90 km/h.
Vremea se va răci semnificativ miercuri în vest și nord-vest, apoi și în restul zonelor, potrivit celor de la ANM.
