ALERTĂ într-un bloc din Sebeș: Locatarii s-au speriat după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Incidentul semnalat prin 112

Locatarii unui bloc de pe Mircea cel Bătrân din Sebeș au intrat în panică sâmbătă, 15 noiembrie 2025, după ce au simțit miros de gaz într-o garsonieră. Autoritățile au intervenit prompt, oprind alimentarea cu gaz.

Detașamentul de pompieri Sebeș a fost solicitat sa intervină pentru asigurarea măsurilor specifice la o sesizare prin SNUAU 112, privind o scăpare de gaz la o garsonieră, în municipiul Sebeș, pe strada Mircea cel Bătrân.

La fata locului s-a deplasat o autospecială de stingere cu apă și spumă fiind anunțată și compania de distribuție a gazului din acea zonă.

La momentul sosirii echipajului de pompieri la locul interventiei, nu se simțea miros de gaz, încăperea fiind aerisită deja de către proprietari.

Ca urmare a măsurătorilor efectuate de pompieri cu detectoarele din dotare până la sosirea echipajului EON Gaz, nu au fost identificate valori care să semnifice scăpări de gaze.

Ulterior, după efectuarea măsurărorilor suplimentare de către echipajul EON Gaz, a fost identificată o scăpare minoră (por) la una din țevile de alimentare a unui convector din interiorul garsonierei.

Ca măsură, s-a luat decizia sigilării contorului de alimentare cu gaz a garsonierei, de către echipajul EON GAZ, până la remedierea problemei, nefiind afectați sau pusă în pericol viață celorlalți locatari.

