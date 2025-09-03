ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău

Polițiștii din Alba caută o femeie care a plecat din comuna Cricău, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 3 septembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, prietena sa, CAZUC MARIA GABRIELA, în vârstă de 57 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, a plecat de la domiciliul său, cu autoturismul personal, într-o direcție necunoscută și nu a revenit până în prezent.

Femeia are următoarele semnalmente:

• 165 cm înălțime;

• 65 de kilograme;

• Păr blond;

• Ochi căprui.

La momentul plecării, femeia purta o rochie neagră cu buline albe.

Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

