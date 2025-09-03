ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău
ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău
Polițiștii din Alba caută o femeie care a plecat din comuna Cricău, județul Alba. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
Astăzi, 3 septembrie 2025, Poliția Municipiului Alba Iulia a fost sesizată, prin SNUAU 112, de către o femeie, cu privire la faptul că, prietena sa, CAZUC MARIA GABRIELA, în vârstă de 57 de ani, din comuna Cricău, județul Alba, a plecat de la domiciliul său, cu autoturismul personal, într-o direcție necunoscută și nu a revenit până în prezent.
Femeia are următoarele semnalmente:
• 165 cm înălțime;
• 65 de kilograme;
• Păr blond;
• Ochi căprui.
La momentul plecării, femeia purta o rochie neagră cu buline albe.
Femeia a fost dată în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsită.
Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
EXCLUSIV | Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE Realizarea nodului rutier Cugir, care se află momentan în impas, s-ar putea concretiza grație unei finanțări-surpriză. Citește și: Nodul rutier de la Cugir, pe Autostrada A1, tot mai aproape de realizare: Indicatorii tehnico – economici, aprobați […]
VIDEO | Podul de la Acmariu, așteptat de zeci de ani, este aproape gata: Locuitorii din Blandiana și Ceru Băcăinți vor avea în sfârșit o legătură modernă peste Mureș
Podul de la Acmariu, aproape finalizat: Investiție de peste 4 milioane de euro pentru comuna Blandiana La începutul lunii septembrie 2025, la Acmariu, în comuna Blandiana, lucrările la noul pod peste râul Mureș au ajuns la aproape la final. Primarul Nicolae Gherman și vicepreședintele Consiliului Județean Alba, Marius Hațegan, au fost prezenți pe șantier pentru […]
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: Se toarnă asfalt între Zlatna și Almașu Mare
Drumul județean DJ 705, în plin proces de modernizare: A început turnarea asfaltului între Zlatna și Almașu Mare, un pas esențial pentru una dintre cele mai importante investiții rutiere din județul Alba Lucrările de modernizare a drumului județean DJ 705 au intrat într-o etapă decisivă. Între Zlatna și Almașu Mare a început turnarea primului strat […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!”
Sindicatele din învățământ, mesaj pentru politicieni și autoritățile locale: „Pe 8 septembrie 2025 evitați unitățile de învățământ!” Federația Sindicatelor Libere...
Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate
Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de...
Știrea Zilei
ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău
ALERTĂ în Alba: Polițiștii caută o femeie care a plecat din comuna Cricău Polițiștii din Alba caută o femeie care...
EXCLUSIV | Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE
Nodul rutier de la Cugir, de pe Autostrada A1, ar putea fi realizat cu finanțare prin programul european SAFE Realizarea...
Curier Județean
PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia: Ce specialități se caută
PATRU posturi de medici specialiști și rezidenți anul V, scoase la CONCURS de Spitalul Judeţean de Urgenţă Alba Iulia Spitalul...
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România
Biblioteca Batthyaneum din Alba Iulia face pași importanți spre digitalizarea celei mai mari colecții de incunabule din România Biblioteca Batthyaneum...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă
Luna SEPTEMBRIE sau RĂPCIUNE, prima lună a toamnei: Anotimpul roadelor, începutul anului nou bisericesc și echinocțiul de toamnă Luna septembrie,...
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial
1 septembrie 1939: Germania nazistă atacă Polonia. Începe al Doilea Război Mondial Invadarea Poloniei din 1939 (numită de polonezi: Războiul...