ALERTĂ în Alba: Bărbat de 63 de ani, din Balomiru de Câmp, căutat de polițiști după ce a plecat de la domiciliu într-o direcție necunoscută

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

De

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din localitatea Balomiru de Câmp. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112. 

În seara zilei de 10 octombrie 2025, Secția 2 de Poliție Rurală Vințu de Jos a fost sesizată de către o femeie cu privire la faptul că soțul său, SIMINA ROMAN NICOLAE, în vârstă de 63 de ani, a plecat de la domiciliul său, într-o direcție necunoscută, astăzi, în jurul orei 17.30, și nu a mai revenit, iar membrii familiei nu au reușit să ia legătura cu acesta. 

Bărbatul are următoarele semnalmente: 

  • 170 cm înălțime;
  • 70 de kilograme;
  • Păr scurt, grizonat;
  • Ochi căprui.

La momentul dispariției, purta pantaloni gri, un hanorac negru și cizme de cauciuc. 

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit. 

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

