ALERTĂ în Alba: Bărbat de 60 de ani, îngrijitor de animale, dispărut din satul Păgida. Este căutat de polițiști

ALERTĂ în Alba: Bărbat de 60 de ani, îngrijitor de animale, dispărut din satul Păgida

Polițiștii din Alba caută un bărbat care a dispărut din satul Păgida. Persoanele care pot oferi informații sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

Astăzi, 7 aprilie 2026, polițiștii din Aiud au fost sesizați de către un bărbat, în vârstă de 36 de ani, cu privire la faptul că persoana care se ocupă de îngrijirea animalelor sale, STĂNILĂ IOAN, în vârstă de 61 de ani, a plecat din locul în care își desfășura activitatea, respectiv satul Păgida, în după-amiaza zilei de 4 aprilie 2026, iar bărbatul de 36 de ani nu a reușit să ia legătura cu acesta.

Bărbatul are următoarele semnalmente:

– 1,67 m înălțime;

– Aproximativ 60 de kilograme;

– Ochi albaștri.

La momentul dispariției, purta o bluză crem, o vestă în carouri gri, pantaloni negri și cizme negre.

Bărbatul a fost dat în urmărire, iar polițiștii au demarat, imediat după sesizare, activități de căutare, dar, până în prezent, nu a fost găsit.

Persoanele care pot da informații, în vederea identificării sale, sunt rugate să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție sau să sune la 112.

