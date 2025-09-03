Alertă de sănătate publică în România: 28% dintre copiii între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate

Institutul Naţional de Sănătate Publică desfășoară, în perioada septembrie–octombrie 2025 campania națională de informare, educare și comunicare „Fii activ, mănâncă sănătos!”.

Este vorba de o inițiativă amplă menită să promoveze alimentația echilibrată și activitatea fizică în rândul populației de toate vârstele.

Campania vizează în special copiii, adolescenții, familiile acestora, angajații care lucrează la birou și persoanele vârstnice, grupuri expuse riscului de a dezvolta afecțiuni cronice cauzate de sedentarism și alimentație necorespunzătoare.

Obiectivele campaniei sunt:

*Creșterea nivelului de informare privind beneficiile alimentației sănătoase și ale activității fizice regulate;

*Promovarea activității fizice în școli, la locul de muncă și în rândul vârstnicilor;

*Sprijinirea formării unor obiceiuri sănătoase încă din copilărie, cu efecte pozitive pe termen lung.

Potrivit datelor furnizate de Organizația Mondială a Sănătății (OMS) și Inițiativa Europeană de Supraveghere a Obezității la Copii (COSI), 28% dintre copiii români între 7 și 9 ani sunt supraponderali, iar 12% suferă de obezitate.

De asemenea, activitatea fizică este insuficientă în rândul copiilor și adolescenților, conform studiului internațional HBSC 2023.

