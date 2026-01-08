Rămâi conectat

Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarketurilor, inclusiv din Alba. Motivul

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

De

Alertă alimentară: Loturi de lapte pentru bebeluși, retrase de pe rafturile supermarket-urilor. Motivul

Nestlé a anunțat retragerea mai multor loturi de alimente destinate copiilor din 25 de țări, printre care se numără și România. Decizia a fost luată după ce a fost identificată o toxină ce poate provoca greață și vărsături. Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor a făcut publică lista supermarketurilor, inclusiv din județul Alba, în care produsele respective au fost comercializate.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor informează consumatorii despre o rechemare de produse. Nestlé România retrage voluntar de pe piață loturi de formule de lapte pentru sugari.

Rechemarea a fost inițiată din prudență de către companie. O neconformitate a fost identificată la un ingredient provenit de la un furnizor extern. Există posibilitatea prezenței cereulidei în anumite loturi de lapte praf. Toxina poate provoca probleme de sănătate la consumatori vulnerabili precum sugarii.

Până în prezent nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire. Consumul acestor produse nu a asociat niciun incident de sănătate raportat oficial.

Persoanele care au cumpărat produse din loturile vizate trebuie să nu le utilizeze. Siguranța sugarilor este prioritatea absolută în acest caz. Produsele trebuie returnate la magazinul de unde au fost cumpărate. Contravaloarea va fi rambursată integral consumatorilor afectați de rechemare.

Părinții pot contacta numărul gratuit pentru consumatori 0800 863 785. Linia telefonică funcționează luni-vineri între orele 09.00-18.00 pentru informații. Adresa de email [email protected] este disponibilă pentru întrebări suplimentare. Compania oferă suport consumatorilor afectați de această rechemare de produse. Cereulidă este o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus. Aceasta poate provoca intoxicații alimentare și probleme gastrointestinale severe la consumatori.

