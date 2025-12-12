ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Nestle România retrage de la vânzare mai multe loturi de lapte praf NAN 1. Bacteria Bacillus cereus, detectată pe una dintre liniile de producție

Nestle România, împreună cu mai mulți retaileri importanți, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de lapte praf din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, după ce a fost detectată prezența bacteriei Bacillus cereus pe linia de producție.

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) a anunțat, joi, că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a început rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis.

„ANSVSA informează consumatorii că Nestle România, împreună cu retailerii Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour, a inițiat rechemarea voluntară a unor loturi de produse din gamele NAN 1 Optipro și NAN 1 Comfortis, ca măsură de precauție. Motivul rechemării: a fost identificată prezența Bacillus cereus pe una dintre liniile de producție din fabrica de origine, linie pe care au fost produse loturile vizate”, precizează Autoritatea într-o postare pe Facebook.

Produsele și loturile vizate

Produsele afectate sunt:

-NAN 1 Comfortis 800 g – Lot nr. 52820346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027; Lot nr. 52820346AE, data durabilității minimale: 31.10.2027

-NAN 1 Optipro 800 g – Lot nr. 52850346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027; Lot nr. 52850346AC, data durabilității minimale: 31.10.2027

-NAN 1 Optipro 400 g – Lot nr. 52880346AB, data durabilității minimale: 31.10.2027

ANSVSA precizează că rechemarea se aplică strict acestor loturi, restul produselor din gama Nestle NAN nefiind afectate. Bacteria depistată poate provoca toxiinfecții alimentare.

Instrucțiuni pentru consumatori

Persoanele care au achiziționat produsele din loturile menționate sunt rugate să nu le consume și să le returneze în magazinele de unde au fost cumpărate: Auchan, Penny, Selgros, Kaufland și Carrefour. Contravaloarea produselor va fi restituită chiar și fără bonul fiscal.

Pentru informații suplimentare, Nestle România pune la dispoziție linia gratuită a consumatorului: 0800 863 785, de luni până vineri, între 09:00 și 18:00, sau email: [email protected]. Lista magazinelor unde produsele pot fi returnate este disponibilă și pe site-ul ANSVSA.

