ALERTĂ ALIMENTARĂ în România: Lapte praf destinat sugarilor, retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus

Este alertă alimentară în România și un sortiment de lapte praf destinat sugarilor a fost retras de la vânzare. Ar putea fi contaminat cu o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus.

ANSVSA a informat consumatorii prin intermediul paginii oficiale de Facebook că Nestlé România, împreună cu retailerii Kaufland și Lidl, a decis extinderea rechemării preventive pentru un lot de formulă de lapte praf destinat sugarilor.

Este vorba despre produsul NAN 1 Comfortis, ambalaj de 800 de grame, din lotul cu numărul 53260346AA, cu data limită de consum 30 noiembrie 2027.

Potrivit Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA), măsura a fost luată din prudență, după ce a fost identificată o neconformitate la un ingredient provenit de la un furnizor extern. În anumite loturi există posibilitatea prezenței cereulidei, o toxină produsă de bacteria Bacillus cereus.

Autoritățile precizează că, până în prezent, nu au fost raportate cazuri confirmate de îmbolnăvire asociate consumului acestui produs.

Consumatorii care au achiziționat produsul din lotul menționat sunt sfătuiți să nu îl utilizeze și să nu îl ofere copiilor, ci să îl returneze la magazinul de unde a fost cumpărat, urmând să primească contravaloarea acestuia. De asemenea, Nestlé pune la dispoziție un număr de telefon gratuit, 0800 863 785, disponibil de luni până vineri, între orele 09:00 și 18:00, precum și adresa de e-mail [email protected], pentru informații suplimentare.

ANSVSA subliniază că nu toate loturile produselor din gama NAN sunt afectate, iar lista completă a produselor și loturilor vizate de rechemare poate fi consultată în anunțul oficial publicat pe site-ul instituției.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI