ALEGERI LOCALE 2020, în Alba: LISTA cu preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din județ

LISTA cu preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din Alba la ALEGERILE LOCALE 2020
În data de 12 septembrie 2020 a avut loc tragerea la sorți computerizată prin care Biroul Electoral de Circumscripție Județeană anunță că au fost desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.
Lista cu persoanele desemnate în funcţiile de preşedinţi respectiv locţiitori ai preşedinţilor la birourile electorale ale secţiilor de votare din Alba.
Nr. crt. UAT Nr Secţie Instituţia Funcţia Nume Prenume
Alba Iulia
1 MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 Centrul de zi pentru persoane vârstnice Președinte CUNȚAN IOAN OVIDIU
2 MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 Centrul de zi pentru persoane vârstnice Locțiitor MAZILU SIMONA-ANDREEA
3 MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Președinte BUCUR MARIA
4 MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Locțiitor COSMA-POPA IOANA-MARINELA
5 MUNICIPIUL ALBA IULIA 3 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Președinte TÎRZIU DANA-ELENA
6 MUNICIPIUL ALBA IULIA 3 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Locțiitor TOMA ANA-MARIA
7 MUNICIPIUL ALBA IULIA 4 Școală gimnazială „Avram Iancu” Președinte ZAMĂ IOANA-EMILIA
8 MUNICIPIUL ALBA IULIA 4 Școală gimnazială „Avram Iancu” Locțiitor CRISTIAN SORIN-DUMITRU
9 MUNICIPIUL ALBA IULIA 5 Școală gimnazială „Avram Iancu” Președinte BELIZNA ALEXANDRA-IOANA
10 MUNICIPIUL ALBA IULIA 5 Școală gimnazială „Avram Iancu” Locțiitor STĂNESCU DELIA-LAVINIA
11 MUNICIPIUL ALBA IULIA 6 Casa de cultură a studenților Președinte GROZA ANDREEA
12 MUNICIPIUL ALBA IULIA 6 Casa de cultură a studenților Locțiitor ENESCU DAN
13 MUNICIPIUL ALBA IULIA 7 Colegiul Economic”Dionisie Pop Marțian” Președinte RUSU ROMANA-MARIA
14 MUNICIPIUL ALBA IULIA 7 Colegiul Economic”Dionisie Pop Marțian” Locțiitor BUNEA MARIANA
15 MUNICIPIUL ALBA IULIA 8 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte RADU DAN
16 MUNICIPIUL ALBA IULIA 8 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor TOTOIAN DIANA-CRISTINA
17 MUNICIPIUL ALBA IULIA 9 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte SIMA CĂTĂLIN
18 MUNICIPIUL ALBA IULIA 9 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor SULARIA PATRICIA ALEXANDRA
19 MUNICIPIUL ALBA IULIA 10 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte MOLDOVAN ROXANA-ADINA
20 MUNICIPIUL ALBA IULIA 10 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor BUCEA MARIA
21 MUNICIPIUL ALBA IULIA 11 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte BUZURĂ RALUCA-LOREDANA
22 MUNICIPIUL ALBA IULIA 11 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor RUSU CĂTĂLINA-GABRIELA
23 MUNICIPIUL ALBA IULIA 12 COLEGIUL TEHNIC ”APULUM” Președinte BARBU GEORGE
24 MUNICIPIUL ALBA IULIA 12 COLEGIUL TEHNIC ”APULUM” Locțiitor POPA ANDRA-MARIA
25 MUNICIPIUL ALBA IULIA 13 Colegiul Tehnic „Apulum” Președinte VLONGA DRAGOMIR
26 MUNICIPIUL ALBA IULIA 13 Colegiul Tehnic „Apulum” Locțiitor VĂCARIU CAMELIA-MARIA
27 MUNICIPIUL ALBA IULIA 14 Colegiul Tehnic „Apulum” Președinte PRECUP ANUȚA-MIHAELA
28 MUNICIPIUL ALBA IULIA 14 Colegiul Tehnic „Apulum” Locțiitor JURCA ANGELICA-ELISABETA
29 MUNICIPIUL ALBA IULIA 15 Grădinița cu program prelungit nr.9 Președinte BOTA ADRIAN-FLORIN
30 MUNICIPIUL ALBA IULIA 15 Grădinița cu program prelungit nr.9 Locțiitor GHENESCU ALEXANDRA
31 MUNICIPIUL ALBA IULIA 16 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Președinte CHICHIFOI RAMONA-DIANA
32 MUNICIPIUL ALBA IULIA 16 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Locțiitor CARNAȚ CAMELIA-MARINA
33 MUNICIPIUL ALBA IULIA 17 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Președinte MOLDOVAN MARIANA
34 MUNICIPIUL ALBA IULIA 17 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Locțiitor DINU IOANA-RALUCA
35 MUNICIPIUL ALBA IULIA 18 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Președinte MÂNDROC IOAN-OVIDIU
36 MUNICIPIUL ALBA IULIA 18 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Locțiitor MARIȘ IOAN
37 MUNICIPIUL ALBA IULIA 19 Grădinița cu program prelungit nr.11 Președinte GABRA PAULA-RAMONA
38 MUNICIPIUL ALBA IULIA 19 Grădinița cu program prelungit nr.11 Locțiitor GRĂDINARIU RALUCA-ELENA
39 MUNICIPIUL ALBA IULIA 20 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Președinte BADIU ALINA-MARIA
40 MUNICIPIUL ALBA IULIA 20 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Locțiitor CORDON DELIA-CRISTINA
41 MUNICIPIUL ALBA IULIA 21 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Președinte BAN ROZALIA-LILIANA
42 MUNICIPIUL ALBA IULIA 21 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Locțiitor JURCA CLAUDIU-MIHAI
43 MUNICIPIUL ALBA IULIA 22 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Președinte FILIP GABRIELA-SIMONA
44 MUNICIPIUL ALBA IULIA 22 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Locțiitor HALE RADU-RĂZVAN
45 MUNICIPIUL ALBA IULIA 23 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Președinte MARINCAȘ OANA-DIANA
46 MUNICIPIUL ALBA IULIA 23 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Locțiitor CIOBANU CAMELIA-MARIA
47 MUNICIPIUL ALBA IULIA 24 Grădinița cu program prelungit nr.13 Președinte LUPEAN CLAUDIU ILIE
48 MUNICIPIUL ALBA IULIA 24 Grădinița cu program prelungit nr.13 Locțiitor VĂRĂREAN ALINA-VASILICA
49 MUNICIPIUL ALBA IULIA 25 Grădinița cu program prelungit nr.13 Președinte BRETOI VASILE
50 MUNICIPIUL ALBA IULIA 25 Grădinița cu program prelungit nr.13 Locțiitor CRISTEA FLORENTINA- CRISTINA
51 MUNICIPIUL ALBA IULIA 26 Liceul cu program sportiv Președinte UDREA TUDOR-IONUȚ
52 MUNICIPIUL ALBA IULIA 26 Liceul cu program sportiv Locțiitor MATEIU IONELA-NICOLETA
53 MUNICIPIUL ALBA IULIA 27 Liceul cu program sportiv Președinte MOGA TEODOR
54 MUNICIPIUL ALBA IULIA 27 Liceul cu program sportiv Locțiitor VESA ELENA-MARIA
55 MUNICIPIUL ALBA IULIA 28 Liceul cu program sportiv Președinte PRESECAN AUGUSTIN
56 MUNICIPIUL ALBA IULIA 28 Liceul cu program sportiv Locțiitor AVRAM ELENA-GABRIELA
57 MUNICIPIUL ALBA IULIA 29 Liceul cu program sportiv Președinte BĂLĂNEANU MELINDA-ANDREEA
58 MUNICIPIUL ALBA IULIA 29 Liceul cu program sportiv Locțiitor MOLODEȚ VALERIA
59 MUNICIPIUL ALBA IULIA 30 Bazin Olimpic Președinte VĂRĂREAN MARIA
60 MUNICIPIUL ALBA IULIA 30 Bazin Olimpic Locțiitor GLIGOR CIPRIAN-IOAN
61 MUNICIPIUL ALBA IULIA 31 Bazin Olimpic Președinte SAVU MARINELA
62 MUNICIPIUL ALBA IULIA 31 Bazin Olimpic Locțiitor BADEA IOANA
63 MUNICIPIUL ALBA IULIA 32 Stadion municipal „Cetate” Președinte ILEA MARIA-MONICA
64 MUNICIPIUL ALBA IULIA 32 Stadion municipal „Cetate” Locțiitor HANEȘ MARIA
65 MUNICIPIUL ALBA IULIA 33 Gradinita cu program normal nr. 10 Președinte TITILINCU RAREȘ
66 MUNICIPIUL ALBA IULIA 33 Gradinita cu program normal nr. 10 Locțiitor SĂVENCU GINA-LOREDANA
67 MUNICIPIUL ALBA IULIA 34 Grădinița cu program normal nr. 10 Președinte SECĂREANU SMARANDA-DELIA
68 MUNICIPIUL ALBA IULIA 34 Grădinița cu program normal nr. 10 Locțiitor HĂLĂLAE MIHAELA-IOANA
69 MUNICIPIUL ALBA IULIA 35 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Scoala generala nr. 9 Președinte URSUȚ GEORGIANA-MARIA
70 MUNICIPIUL ALBA IULIA 35 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Scoala generala nr. 9 Locțiitor IANCU ANNEMARIE
71 MUNICIPIUL ALBA IULIA 36 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Președinte BUCUR IOAN
72 MUNICIPIUL ALBA IULIA 36 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Locțiitor SULAREA MARIA
73 MUNICIPIUL ALBA IULIA 37 Grădinița cu program prelungit nr.16 Președinte BOUNEGRU ANA-MARIA
74 MUNICIPIUL ALBA IULIA 37 Grădinița cu program prelungit nr.16 Locțiitor COȘEREANU ANDREA
75 MUNICIPIUL ALBA IULIA 38 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte ȘANDRU MIHAI-HORIA
76 MUNICIPIUL ALBA IULIA 38 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor BORCĂU FELICIA-MARIANA
77 MUNICIPIUL ALBA IULIA 39 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte RUSAN VICTORIA-MIHAELA
78 MUNICIPIUL ALBA IULIA 39 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor DANCIU CAMELIA-ELENA
79 MUNICIPIUL ALBA IULIA 40 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte MOGA TATIANA-ELENA
80 MUNICIPIUL ALBA IULIA 40 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor VASIU SIMION-MIHAI
81 MUNICIPIUL ALBA IULIA 41 SC Florida Impex SRL Președinte SIMINA MARIA-DORINA
82 MUNICIPIUL ALBA IULIA 41 SC Florida Impex SRL Locțiitor GÂNFĂLEAN ALEXANDRU-PAUL
83 MUNICIPIUL ALBA IULIA 42 Grădinița cu program normal nr.5Partoș Președinte BELDEAN DANA-LIANA
84 MUNICIPIUL ALBA IULIA 42 Grădinița cu program normal nr.5Partoș Locțiitor SIMIOANĂ MIHAIELA-ADINA
85 MUNICIPIUL ALBA IULIA 43 Căminul pentru persoane vârstnice Președinte PETREA CAMELIA-MARIA
86 MUNICIPIUL ALBA IULIA 43 Căminul pentru persoane vârstnice Locțiitor BISTRAE RODICA
87 MUNICIPIUL ALBA IULIA 44 Grădinița cu program normal Bărăbanț Președinte CRĂCIUNEAN FLORICA
88 MUNICIPIUL ALBA IULIA 44 Grădinița cu program normal Bărăbanț Locțiitor GOȚIA CRISTIAN-IOAN
89 MUNICIPIUL ALBA IULIA 45 Grădinița cu program normal Bărăbanț Președinte GROZA LIGIA-DANIELA
90 MUNICIPIUL ALBA IULIA 45 Grădinița cu program normal Bărăbanț Locțiitor ANGHEL FLORIN-VALENTIN
91 MUNICIPIUL ALBA IULIA 46 Școala gimnazială Micești – Sala de sport Președinte LASLO CRISTINA-VALERIA
92 MUNICIPIUL ALBA IULIA 46 Școala gimnazială Micești – Sala de sport Locțiitor CIUGUDEAN AURICA
93 MUNICIPIUL ALBA IULIA 47 Școala gimnazială Micești Președinte MUNTEAN MIOARA-CAMELIA
94 MUNICIPIUL ALBA IULIA 47 Școala gimnazială Micești Locțiitor TĂTARU CARMEN VICTORIA
95 MUNICIPIUL ALBA IULIA 48 Căminul Cultural Oarda de Jos Președinte STOIA GHEORGHE-VIOREL
96 MUNICIPIUL ALBA IULIA 48 Căminul Cultural Oarda de Jos Locțiitor POPA ADELA
97 MUNICIPIUL ALBA IULIA 49 Grădinița cu program normal Oarda de sus Președinte AVRAM ILEANA-MARIA
98 MUNICIPIUL ALBA IULIA 49 Grădinița cu program normal Oarda de sus Locțiitor DOMUȚA ELENA
99 MUNICIPIUL ALBA IULIA 50 Școala primară Pâclișa Președinte TOTOIAN MONICA-IULIA
100 MUNICIPIUL ALBA IULIA 50 Școala primară Pâclișa Locțiitor MOLODEȚ MARIA
Aiud
101 MUNICIPIUL AIUD 51 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Președinte NICULA LUCIAN
102 MUNICIPIUL AIUD 51 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor TIUTIU GRAȚIELA
103 MUNICIPIUL AIUD 52 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Președinte SAUCĂ MARIA
104 MUNICIPIUL AIUD 52 Școala Gimnazială ’’Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor TRUȚĂ MARIETA-DANIELA
105 MUNICIPIUL AIUD 53 Școala Gimnazială ’’Ovidiu Hulea” Aiud Președinte FRENȚ PETRINA
106 MUNICIPIUL AIUD 53 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor MAN IOANA
107 MUNICIPIUL AIUD 54 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Președinte GHERMAN KINGA-TIMEA
108 MUNICIPIUL AIUD 54 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Locțiitor IRIMIE SUSANA
109 MUNICIPIUL AIUD 55 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Președinte HĂDĂRIG VLAD-CRISTIAN
110 MUNICIPIUL AIUD 55 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Locțiitor BOLDEA MARIA
111 MUNICIPIUL AIUD 56 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte IONESCU TEODORA-MARIANA
112 MUNICIPIUL AIUD 56 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor BĂLĂU RAMONA-ADRIANA
113 MUNICIPIUL AIUD 57 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte CARDOȘ LAURA-CRISTINA
114 MUNICIPIUL AIUD 57 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor FURDA EMILIA
115 MUNICIPIUL AIUD 58 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte ROȘCA LUCA-RAREȘ
116 MUNICIPIUL AIUD 58 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor MUNTEANU PAULA-ANCA
117 MUNICIPIUL AIUD 59 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte BORȘAN NICOLAE
118 MUNICIPIUL AIUD 59 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor GHERMAN MIHAI
119 MUNICIPIUL AIUD 60 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud Președinte CÂMPEAN ADELA-RALUCA
120 MUNICIPIUL AIUD 60 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud Locțiitor SÎNTOMA MARIA
121 MUNICIPIUL AIUD 61 Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud Președinte MACARIE OVIDIU AURELIAN
122 MUNICIPIUL AIUD 61 Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud Locțiitor STAN ADELA-SABINA
123 MUNICIPIUL AIUD 62 Colegiul Tehnic Aiud Președinte MOGA NARCIS-OLIMPIU
124 MUNICIPIUL AIUD 62 Colegiul Tehnic Aiud Locțiitor CHIOREAN VIORICA
125 MUNICIPIUL AIUD 63 Colegiul Tehnic Aiud Președinte DANCIU FLORENTINA- VASILENA
126 MUNICIPIUL AIUD 63 Colegiul Tehnic Aiud Locțiitor CÎRNAȚ ADRIANA-RALUCA
127 MUNICIPIUL AIUD 64 Fosta Grădiniță Nr. 1 Aiud Președinte DANCIU MIRCEA-SORIN
128 MUNICIPIUL AIUD 64 Fosta Grădiniță Nr. 1 Aiud Locțiitor TRÎNC SOFIA
129 MUNICIPIUL AIUD 65 Școala Gimnazială ’’Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Președinte BĂGĂIAN MARIANA-MARCELA
130 MUNICIPIUL AIUD 65 Școala Gimnazială ’’Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Locțiitor MAIOR MARIA-CORNELIA
131 MUNICIPIUL AIUD 66 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Președinte JURJU DANIELA
132 MUNICIPIUL AIUD 66 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Locțiitor SZOCS DANIELA
133 MUNICIPIUL AIUD 67 Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud Președinte SAVU VICTORIA
134 MUNICIPIUL AIUD 67 Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud Locțiitor MĂRGINEAN RAMONA-ELENA
135 MUNICIPIUL AIUD 68 Fosta Școală Generală Gîmbaș Președinte DUMITRIU-GRIGORIȚĂ DANA-OCTAVIA
136 MUNICIPIUL AIUD 68 Fosta Școală Generală Gîmbaș Locțiitor DANCIU IONELA-MARIANA
137 MUNICIPIUL AIUD 69 Școala Primară Gîrbova de Jos Președinte STĂVAR ROXANA-ELENA
138 MUNICIPIUL AIUD 69 Școala Primară Gîrbova de Jos Locțiitor CÎRNAȚ EMIL-DORU
139 MUNICIPIUL AIUD 70 Fosta Școală Generală Gîrbova de Sus Președinte MAN ADELA-ELISABETA
140 MUNICIPIUL AIUD 70 Fosta Școală Generală Gîrbova de Sus Locțiitor BOTAȘ CORINA-ARABELA
141 MUNICIPIUL AIUD 71 Fosta Școală Generală Gîrbovița Președinte CHIOREAN IOAN
142 MUNICIPIUL AIUD 71 Fosta Școală Generală Gîrbovița Locțiitor MĂTĂRÎNGĂ VICTORIA
143 MUNICIPIUL AIUD 72 Grădinița cu Program Normal Măgina Președinte CHIOREANU MIHAELA-GABRIELA
144 MUNICIPIUL AIUD 72 Grădinița cu Program Normal Măgina Locțiitor MAN LAURA-MIHAELA
145 MUNICIPIUL AIUD 73 Căminul Cultural Păgida Președinte AVRAM HOREA
146 MUNICIPIUL AIUD 73 Căminul Cultural Păgida Locțiitor CIORTEA GHIORGHE
147 MUNICIPIUL AIUD 74 Sala de festivități din Sîncrai Președinte FEJER ALINA ELENA
148 MUNICIPIUL AIUD 74 Sala de festivități din Sîncrai Locțiitor CARDOȘ RAMONA-MIHAELA
BLAJ
149 MUNICIPIUL BLAJ 75 Piața Agroalimentară Președinte ȘTEFĂNESCU SERGIU-ION
150 MUNICIPIUL BLAJ 75 Piața Agroalimentară Locțiitor HORVAT MIHAELA
151 MUNICIPIUL BLAJ 76 GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” BLAJ Președinte VOICU GHEORGHE-ALEXANDRU
152 MUNICIPIUL BLAJ 76 GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” BLAJ Locțiitor COMȘA ALIN-EMIL
153 MUNICIPIUL BLAJ 77 Baza de Agrement a municipiului Blaj Președinte BĂRBAT ANCA IOANA
154 MUNICIPIUL BLAJ 77 Baza de Agrement a municipiului Blaj Locțiitor NICOARĂ JAN-CĂTĂLIN
155 MUNICIPIUL BLAJ 78 AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL – GRĂDINIȚA”SFÂNTA IRINA” Președinte BOANCĂȘ DELIA-MARIA
156 MUNICIPIUL BLAJ 78 AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL – GRĂDINIȚA”SFÂNTA IRINA” Locțiitor MOLNAR MIHAI-RĂZVAN
157 MUNICIPIUL BLAJ 79 Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj Președinte LODROMAN CODRUȚA-IOANA
158 MUNICIPIUL BLAJ 79 Școala Gimnazială ’’Toma Cocișiu” Blaj Locțiitor GAVRILUȚ VALERIU
159 MUNICIPIUL BLAJ 80 Centrul Cultural ”Iacob Mureșianu” Președinte FLOREA MARIAN-GHEORGHE
160 MUNICIPIUL BLAJ 80 Centrul Cultural ”Iacob Mureșianu” Locțiitor POPA ELENA-MARIA
161 MUNICIPIUL BLAJ 81 Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj Președinte LODROMAN MARIANA
162 MUNICIPIUL BLAJ 81 Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj Locțiitor MARCU FLORIN-DĂNUȚ
163 MUNICIPIUL BLAJ 82 Serviciul Public de Asistență Socială Blaj Președinte SELEGEAN LAURA-ALICE
164 MUNICIPIUL BLAJ 82 Serviciul Public de Asistență Socială Blaj Locțiitor COMAN NICOLETA-CORNELIA
165 MUNICIPIUL BLAJ 83 Asociația Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi Alba – Clubul Blaj Președinte FLORE VICHENȚIE-BOGDAN
166 MUNICIPIUL BLAJ 83 Asociația Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi Alba – Clubul Blaj Locțiitor BORȘOI MARIA
167 MUNICIPIUL BLAJ 84 Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Președinte SAVONEA ELENA-RALUCA
168 MUNICIPIUL BLAJ 84 Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Locțiitor ȘARLEA CARMEN-MARIA
169 MUNICIPIUL BLAJ 85 Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Președinte SCHENKER-
MUREȘAN SORINA-EMILIA
170 MUNICIPIUL BLAJ 85 Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Locțiitor BÂRSAN VIORICA
171 MUNICIPIUL BLAJ 86 Școala Gimnazială ’’Petru Pavel Aron” Blaj Președinte DIAC ALIN
172 MUNICIPIUL BLAJ 86 Școala Gimnazială ’’Petru Pavel Aron” Blaj Locțiitor CÎRNAȚ CARMEN
173 MUNICIPIUL BLAJ 87 Școala Gimnazială ’’Ion Micu Moldovan” Blaj Președinte COMAN ANA-MARIA
174 MUNICIPIUL BLAJ 87 Școala Gimnazială ’’Ion Micu Moldovan” Blaj Locțiitor MATIȘ VIOREL
175 MUNICIPIUL BLAJ 88 Grădinița cu program normal ”Izvoarele” Blaj Președinte ALDEA TOADER-IACOB
176 MUNICIPIUL BLAJ 88 Grădinița cu program normal ”Izvoarele” Blaj Locțiitor SPĂTĂCEAN LIANA-ANCUȚA
177 MUNICIPIUL BLAJ 89 Școala Gimnazială „Axente Sever” Mănărade Președinte SPĂTĂCEAN CRISTINA-VIORICA
178 MUNICIPIUL BLAJ 89 Școala Gimnazială ’’Axente Sever” Mănărade Locțiitor POTOPEA CONSTANTIN-DANIEL
179 MUNICIPIUL BLAJ 90 Școala Primară Petrisat Președinte BORCEA DORIN-SILVIU
180 MUNICIPIUL BLAJ 90 Școala Primară Petrisat Locțiitor MEGIEȘAN GABRIELA-MARIA
181 MUNICIPIUL BLAJ 91 Școala Gimnazială ’’Simion Bărnuțiu” Tiur Președinte CHEȚAN DORINA OTILIA
182 MUNICIPIUL BLAJ 91 Școala Gimnazială ’’Simion Bărnuțiu” Tiur Locțiitor OLTEAN CLAUDIA-FLORINELA
SEBEȘ
183 MUNICIPIUL SEBEȘ 92 SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI SEBEȘ Președinte DRĂGOIU VASILE
184 MUNICIPIUL SEBEȘ 92 SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI SEBEȘ Locțiitor RAȚ CAMELIA
185 MUNICIPIUL SEBEȘ 93 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte DRĂGOI NICOLAE
186 MUNICIPIUL SEBEȘ 93 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor DUICU VALENTIN-DACIAN
187 MUNICIPIUL SEBEȘ 94 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte FLORARIU ANGELA-CLAUDIA
188 MUNICIPIUL SEBEȘ 94 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor ȘTEFAN CONSTANTIN-LUCIAN
189 MUNICIPIUL SEBEȘ 95 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte PÂRVU MIRELA-MONICA
190 MUNICIPIUL SEBEȘ 95 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor CÂNDEA TEREZIA
191 MUNICIPIUL SEBEȘ 96 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte RUNCAN CRISTIAN-ADRIAN
192 MUNICIPIUL SEBEȘ 96 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor HĂPRIANU GHEORGHE
193 MUNICIPIUL SEBEȘ 97 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte IAMANDI MARIANA
194 MUNICIPIUL SEBEȘ 97 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor VUȘCAN IOANA-MIOARA
195 MUNICIPIUL SEBEȘ 98 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte BOTA MIHAELA
196 MUNICIPIUL SEBEȘ 98 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor HÎNDOREAN ALINA-PETRONELA
197 MUNICIPIUL SEBEȘ 99 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte BARDAN EUGEN
198 MUNICIPIUL SEBEȘ 99 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor STĂNUȘ MIHAELA-CAMELIA
199 MUNICIPIUL SEBEȘ 100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ Președinte ROȘCA VASILE-MIRON
200 MUNICIPIUL SEBEȘ 100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ Locțiitor ADAM MIOARA
201 MUNICIPIUL SEBEȘ 101 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Președinte DUȘA SABIN
202 MUNICIPIUL SEBEȘ 101 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Locțiitor GYALAY CARMEN
203 MUNICIPIUL SEBEȘ 102 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Președinte LAZĂR CAMELIA
204 MUNICIPIUL SEBEȘ 102 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Locțiitor VINTILĂ MARIANA-CLAUDIA
205 MUNICIPIUL SEBEȘ 103 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte GROZA BOGDAN
206 MUNICIPIUL SEBEȘ 103 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAILKOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor COSTEA VETUȚA
207 MUNICIPIUL SEBEȘ 104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte BARBU GHEORGHE
208 MUNICIPIUL SEBEȘ 104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor FLOREA CIPRIAN
209 MUNICIPIUL SEBEȘ 105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte FEKETE ALINA-AURORA
210 MUNICIPIUL SEBEȘ 105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor COSTEA MIHAI-TIBERIU
211 MUNICIPIUL SEBEȘ 106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte FILIMON NICOLAE-MARIUS
212 MUNICIPIUL SEBEȘ 106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor KIRR ANDREEA
213 MUNICIPIUL SEBEȘ 107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANCRĂM Președinte FILIP ADINA-SIMINA
214 MUNICIPIUL SEBEȘ 107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANCRĂM Locțiitor GĂMULESCU MARIA-DANA
215 MUNICIPIUL SEBEȘ 108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte ȘTEFAN PETRONELA
216 MUNICIPIUL SEBEȘ 108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor ARON ANDREI
217 MUNICIPIUL SEBEȘ 109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte BODEA GABRIELA
218 MUNICIPIUL SEBEȘ 109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor LUPU IULIANA
219 MUNICIPIUL SEBEȘ 110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte PRECUP MARIUS-GHEORGHE
220 MUNICIPIUL SEBEȘ 110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor DAVID NICULINA-LUMINIȚA
221 MUNICIPIUL SEBEȘ 111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂHĂU Președinte FOFELDEA-MIRCEA NICOLETA-IOANA
222 MUNICIPIUL SEBEȘ 111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂHĂU Locțiitor TODEA GEORGETA-CRISTINA
ABRUD
223 ORAȘ ABRUD 112 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud Președinte BOGDAN LIVIU
224 ORAȘ ABRUD 112 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud Locțiitor BORLEA VALENTIN-SORIN
225 ORAȘ ABRUD 113 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădiniță cu program normal nr. 1 Abrud Președinte TOMUȘ ȘTEFAN
226 ORAȘ ABRUD 113 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădiniță cu program normal nr. 1 Abrud Locțiitor RAȚIU MĂDĂLINA-IOANA
227 ORAȘ ABRUD 114 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădinița cu program prelungit nr.1
Abrud Președinte LIAHU AUREL
228 ORAȘ ABRUD 114 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădinița cu program prelungit nr.1
Abrud Locțiitor MICLEA VERONICA-ANCUȚA
229 ORAȘ ABRUD 115 Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Președinte HODAN DIANA-MIRA
230 ORAȘ ABRUD 115 Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Locțiitor SZUCS ILEANA-SANDA
BAIA DE ARIEȘ
231 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 116 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Președinte ȚĂRAN PAVEL-CRISTIAN
232 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 116 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Locțiitor PAȘCA IONEL-IOSIF
233 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 117 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Președinte ȘTEFĂNUȚ EMILIAN
234 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 117 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Locțiitor ȘTEFĂNUȚ DANIELA-MARIA
235 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 118 LICEUL ”DR. LAZĂR CHIRILĂ” Președinte ȘORIAN ANGELA
236 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 118 LICEUL ”DR. LAZĂR CHIRILĂ” Locțiitor PÂRVUȚĂ GABRIELA
237 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 119 ȘCOALA PRIMARĂ BRĂZEȘTI Președinte PAȘCA ELENA
238 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 119 ȘCOALA PRIMARĂ BRĂZEȘTI Locțiitor JANTEA ADRIAN-IOAN
239 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 120 CĂMINUL CULTURAL CIOARA DE SUS Președinte ANDREICA AUREL
240 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 120 CĂMINUL CULTURAL CIOARA DE SUS Locțiitor CAMENIC ANA-MARIA
241 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 121 CĂMINUL CULTURAL MUNCELU Președinte FONOAGE EMILIA-ZAMFIRA
242 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 121 CĂMINUL CULTURAL MUNCELU Locțiitor ȚARA MONICA-CLAUDIA
243 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 122 CĂMINUL CULTURAL SARTĂȘ Președinte LAZĂR RALUCA-EMANUELA
244 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 122 CĂMINUL CULTURAL SARTĂȘ Locțiitor COROIU ELENA-ADRIANA
CÂMPENI
245 ORAȘ CÂMPENI 123 Primăria orașului Cîmpeni Președinte DRĂGOIU NICOLAE-IANCU
246 ORAȘ CÂMPENI 123 Primăria orașului Cîmpeni Locțiitor ORLEA AMALIA-ELENA
247 ORAȘ CÂMPENI 124 Școala Gimnazială Cîmpeni Președinte BOBAR ANCA-MARIA
248 ORAȘ CÂMPENI 124 Școala Gimnazială Cîmpeni Locțiitor BOLDAȘ DANIEL- FELICIAN
249 ORAȘ CÂMPENI 125 Școala Gimnazială Cîmpeni Președinte TEOC OANA-GEORGETA
250 ORAȘ CÂMPENI 125 Școala Gimnazială Cîmpeni Locțiitor NICULA ILEANA-DANIELA
251 ORAȘ CÂMPENI 126 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Președinte CEUCA SORIN-HORIA
252 ORAȘ CÂMPENI 126 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Locțiitor REDNIC DIANA-ELENA
253 ORAȘ CÂMPENI 127 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Președinte POTINTEU MARIA-OTILIA
254 ORAȘ CÂMPENI 127 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Locțiitor NARIȚA SIMONA-LIVIA
255 ORAȘ CÂMPENI 128 Școala Primară Vîrși Președinte BERINDEI ANCUȚA-IOANA
256 ORAȘ CÂMPENI 128 Școala Primară Vîrși Locțiitor ONEȚ CLAUDIA-DANIELA
257 ORAȘ CÂMPENI 129 Școala Primară Certege Președinte BORLA IULIANA-GABRIELA
258 ORAȘ CÂMPENI 129 Școala Primară Certege Locțiitor KOVACS ELENA
259 ORAȘ CÂMPENI 130 Școala Primară Mihoești Președinte CORNEA CĂLIN
260 ORAȘ CÂMPENI 130 Școala Primară Mihoești Locțiitor MECEA VALENTINA-ILEANA
261 ORAȘ CÂMPENI 131 Școala Primară Valea Bistrii Președinte ANCĂU SORIN
262 ORAȘ CÂMPENI 131 Școala Primară Valea Bistrii Locțiitor NICULA CĂLIN
CUGIR
263 ORAȘ CUGIR 132 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte FILIMON PETRU
264 ORAȘ CUGIR 132 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor VLAD DANIELA MARIA
265 ORAȘ CUGIR 133 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte POPA IOAN-MARIUS
266 ORAȘ CUGIR 133 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor ANDREI CORINA-SIMONA
267 ORAȘ CUGIR 134 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte LAZĂR RAMONA-ELENA
268 ORAȘ CUGIR 134 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor DEATCU DANIELA-CARMEN
269 ORAȘ CUGIR 135 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte GĂLDĂU HORAȚIU-IOAN
270 ORAȘ CUGIR 135 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor BURBEA LAURENȚIU- OCTAVIAN
271 ORAȘ CUGIR 136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.3 CUGIR Președinte BURBEA GABRIELA
272 ORAȘ CUGIR 136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR Locțiitor BONȚA CRISTINA MARIA
273 ORAȘ CUGIR 137 Colegiul Național ’’David Prodan” Cugir Președinte FRĂȚILĂ ADRIAN-ȘTEFAN
274 ORAȘ CUGIR 137 Colegiul Național ’’David Prodan” Cugir Locțiitor TOADER ANAMARIA
275 ORAȘ CUGIR 138 Colegiul Național „David Prodan” Cugir Președinte LONGODOR LARISA-MIRELA
276 ORAȘ CUGIR 138 Colegiul Național „David Prodan” Cugir Locțiitor PAȘTIU SILVIA VICTORIA
277 ORAȘ CUGIR 139 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte HURBEAN DANIEL-ILIE
278 ORAȘ CUGIR 139 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor DRĂGAN MANUELA-DOINA
279 ORAȘ CUGIR 140 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte STANCIU CĂTĂLINA-LAURA
280 ORAȘ CUGIR 140 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor LESPEZIANU DANIELA-TEODORA
281 ORAȘ CUGIR 141 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte CĂRPINIȘAN ALINA-ELENA
282 ORAȘ CUGIR 141 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor HURBEAN ADELA-MARIANA
283 ORAȘ CUGIR 142 Grădinița cu program normal ”Voinicel” Cugir Președinte ROB AUREL
284 ORAȘ CUGIR 142 Grădinița cu program normal ”Voinicel” Cugir Locțiitor ISARIE IOAN-CONSTANTIN
285 ORAȘ CUGIR 143 Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu” Cugir Președinte STERCA NADIA-MARIA
286 ORAȘ CUGIR 143 Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu” Cugir Locțiitor PANAIT MARINA-AURORA
287 ORAȘ CUGIR 144 Casa de Cultură a Orașului Cugir Președinte TEBAN ANDREIA-MARIANA
288 ORAȘ CUGIR 144 Casa de Cultură a Orașului Cugir Locțiitor STOICA MIHAELA
289 ORAȘ CUGIR 145 Grădinița cu program normal Nr. 2 – Cugir Președinte PETRESCU MARIA ADINA
290 ORAȘ CUGIR 145 Grădinița cu program normal Nr. 2 – Cugir Locțiitor CRĂCIUNESC NICOLAE-AUREL
291 ORAȘ CUGIR 146 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Președinte PANDREA RAMONA CLAUDIA
292 ORAȘ CUGIR 146 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Locțiitor BIRIȘ ANDREEA-FLORINA
293 ORAȘ CUGIR 147 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Președinte MĂRGINEAN LORENA ELENA
294 ORAȘ CUGIR 147 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Locțiitor MURG LUCIANA-GEORGETA
295 ORAȘ CUGIR 148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR Președinte TOADER ADA-LARISA
296 ORAȘ CUGIR 148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR Locțiitor TAT MIHAELA-ALINA-ZINA
297 ORAȘ CUGIR 149 Școala Primară – Bucuru Președinte ZBUTEA MIRCEA
298 ORAȘ CUGIR 149 Școala Primară – Bucuru Locțiitor VAIDASIGAN LAURA-ADINA
299 ORAȘ CUGIR 150 Școala Primară – Călene Președinte PANAIT MIRCEA-MIHAI
300 ORAȘ CUGIR 150 Școala Primară – Călene Locțiitor ILEASĂ OANA-MĂDĂLINA
301 ORAȘ CUGIR 151 Școala Primară – Mugești Președinte PANAIT MARIA-MIHAELA
302 ORAȘ CUGIR 151 Școala Primară – Mugești Locțiitor MIHAIU AUGUSTIN
303 ORAȘ CUGIR 152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU – VINEREA Președinte PERȚA MARIA-ADINA
304 ORAȘ CUGIR 152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU – VINEREA Locțiitor ȘTEFĂNUȚ ADRIANA
305 ORAȘ CUGIR 153 Școala Gimnazială ’’loan Mihu” Vinerea Președinte CÂNDEA IONELA-MARIA
306 ORAȘ CUGIR 153 Școala Gimnazială ’’loan Mihu” Vinerea Locțiitor BLAGA EUGEN-IOAN
OCNA MUREȘ
307 ORAȘ OCNA MUREȘ 154 Grădinița cu program normal nr. 5 Președinte OPREA IOAN-FLORIN
308 ORAȘ OCNA MUREȘ 154 Grădinița cu program normal nr. 5 Locțiitor MAN MIHAELA
309 ORAȘ OCNA MUREȘ 155 Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Președinte MARC DELIA-SIMONA
310 ORAȘ OCNA MUREȘ 155 Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Locțiitor DIMULEASA FIRICĂ-MARIAN
311 ORAȘ OCNA MUREȘ 156 Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Președinte GUȚ MARIA-ANA
312 ORAȘ OCNA MUREȘ 156 Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Locțiitor VIGH ALEXANDRU-AUREL
313 ORAȘ OCNA MUREȘ 157 Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ocna Mureș Președinte SAS ANGELICA
314 ORAȘ OCNA MUREȘ 157 Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ocna Mureș Locțiitor PETRUȚIU LIVIU
315 ORAȘ OCNA MUREȘ 158 Liceul Teoretic ”Petru Maior” Președinte DEMIAN MARIUS
316 ORAȘ OCNA MUREȘ 158 Liceul Teoretic ”Petru Maior” Locțiitor POP MIRELA-RAMONA
317 ORAȘ OCNA MUREȘ 159 Grădinița cu program normal nr. 3 Președinte OPREA MARTHA
318 ORAȘ OCNA MUREȘ 159 Grădinița cu program normal nr. 3 Locțiitor DUCA CRISTINA
319 ORAȘ OCNA MUREȘ 160 Școala Primară Uioara de Jos Președinte MARIAN ILEANA-CLAUDIA
320 ORAȘ OCNA MUREȘ 160 Școala Primară Uioara de Jos Locțiitor MORAR VIOREL-CLAUDIU
321 ORAȘ OCNA MUREȘ 161 ȘCOALA PRIMARĂ UIOARA DE SUS, SALA NR. 1 Președinte ADORJAN EUGENIA
322 ORAȘ OCNA MUREȘ 161 ȘCOALA PRIMARĂ UIOARA DE SUS, SALA NR. 1 Locțiitor GHERASIM ANDREEA-DIANA
323 ORAȘ OCNA MUREȘ 162 Școala Generală Cisteiu de Mureș Președinte AVRAM SEPTIMIU
324 ORAȘ OCNA MUREȘ 162 Școala Generală Cisteiu de Mureș Locțiitor CIULEA HAJNAL-GABRIELLA
325 ORAȘ OCNA MUREȘ 163 Grădinița cu program normal Micoșlaca Președinte STOICA ȘTEFAN
326 ORAȘ OCNA MUREȘ 163 Grădinița cu program normal Micoșlaca Locțiitor URIAN VALENTINA
327 ORAȘ OCNA MUREȘ 164 Căminul Cultural Războieni-Cetate Președinte CIOCÂRLAN ADRIANA-ELENA
328 ORAȘ OCNA MUREȘ 164 Căminul Cultural Războieni-Cetate Locțiitor GRUIȚĂ MIHAELA
TEIUȘ
329 ORAȘ TEIUȘ 165 CASA DE CULTURĂ TEIUȘ Președinte TODEA MARIA
330 ORAȘ TEIUȘ 165 CASA DE CULTURĂ TEIUȘ Locțiitor CORFUȚĂ ANA
331 ORAȘ TEIUȘ 166 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEIUȘ Președinte CRIȘAN IONELA
332 ORAȘ TEIUȘ 166 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEIUȘ Locțiitor CIORTEA DANIELA
333 ORAȘ TEIUȘ 167 LICEULTEORETIC TEIUȘ Președinte CRIȘAN LIVIA-CORINA
334 ORAȘ TEIUȘ 167 LICEULTEORETIC TEIUȘ Locțiitor GOREA IULIANA
335 ORAȘ TEIUȘ 168 GARA CFR TEIUȘ Președinte BUTA ADRIANA-CRISTINA
336 ORAȘ TEIUȘ 168 GARA CFR TEIUȘ Locțiitor POPA LAURA
337 ORAȘ TEIUȘ 169 ȘCOALA PRIMARĂ BELDIU Președinte UNGUR MIHAELA
338 ORAȘ TEIUȘ 169 ȘCOALA PRIMARĂ BELDIU Locțiitor FAUR CRINA-VIOLETA
339 ORAȘ TEIUȘ 170 ȘCOALA PRIMARĂ PEȚELCA Președinte CLEJA COSMINA-SIMONA
340 ORAȘ TEIUȘ 170 ȘCOALA PRIMARĂ PEȚELCA Locțiitor BULGARIA SIMION
341 ORAȘ TEIUȘ 171 CĂMIN CULTURAL CĂPUD Președinte HĂLĂLAIE ȘTEFAN-IOAN
342 ORAȘ TEIUȘ 171 CĂMIN CULTURAL CĂPUD Locțiitor GOARNĂ CELINA OLIVIA
ZLATNA
343 ORAȘ ZLATNA 172 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Președinte JORJ CLAUDIA-MARIA
344 ORAȘ ZLATNA 172 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Locțiitor VLAD ANA-FLORINA
345 ORAȘ ZLATNA 173 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Președinte ȚIBEA EUGENIA
346 ORAȘ ZLATNA 173 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Locțiitor PĂȘCULEȚ DANIELA
347 ORAȘ ZLATNA 174 Liceul Corneliu Medrea Zlatna Președinte ROȘCA MARIA-ALEXANDRA
348 ORAȘ ZLATNA 174 Liceul Corneliu Medrea Zlatna Locțiitor CRISTEA MARIA-CRISTINA
349 ORAȘ ZLATNA 175 Școala gimnazială ” Sava Albescu ” Sat Feneș Președinte BĂCILĂ MELANIA-LUIZA
350 ORAȘ ZLATNA 175 Școala gimnazială ” Sava Albescu ” Sat Feneș Locțiitor MORAR IOAN-COSMIN
351 ORAȘ ZLATNA 176 Școala primară , sat Galați Președinte IRIMIE NICOLETA
352 ORAȘ ZLATNA 176 Școala primară , sat Galați Locțiitor STANCIU IOANA- SORINA
353 ORAȘ ZLATNA 177 Cămin cultural, sat Izvorul Ampoiului Președinte PUȘCĂU DANIELA-IOANA
354 ORAȘ ZLATNA 177 Cămin cultural, sat Izvorul Ampoiului Locțiitor HĂLMACIU BIANCA-IOANA
355 ORAȘ ZLATNA 178 Școala primară , sat Pătrângeni Președinte PLĂCINTĂ EMILIA
356 ORAȘ ZLATNA 178 Școala primară , sat Pătrângeni Locțiitor VALACEC LIVIA-GEORGIANA
357 ORAȘ ZLATNA 179 Școala primară , sat Pirita Președinte STANCIU BIANCA-IOANA
358 ORAȘ ZLATNA 179 Școala primară , sat Pirita Locțiitor FICA ROZA-EUGENIA
359 ORAȘ ZLATNA 180 Școala primară , sat Trîmpoiele Președinte SIMIAN PETRU-MIHAI
360 ORAȘ ZLATNA 180 Școala primară , sat Trîmpoiele Locțiitor CODRUȚ ELENA-IULIANA
361 ORAȘ ZLATNA 181 Școala primară , sat Valea Mică Președinte STANCIU ALINA-MIHAELA
362 ORAȘ ZLATNA 181 Școala primară , sat Valea Mică Locțiitor MILEA ADELA-EMILIA
363 ORAȘ ZLATNA 182 Cămin cultural, sat Vîltori Președinte MOGUȚ MARIA-ALEXANDRINA
364 ORAȘ ZLATNA 182 Cămin cultural, sat Vîltori Locțiitor CÎMPEAN EMILIA-DELIA
ALBAC
365 Comuna ALBAC 183 CĂMINUL CULTURAL ALBAC Președinte TRIF MARIUS-JAN
366 Comuna ALBAC 183 CĂMINUL CULTURAL ALBAC Locțiitor NICOLA PETRU
367 Comuna ALBAC 184 ȘCOALA PRIMARĂ CIONEȘTI Președinte TODEA ADRIANA-COSMINA
368 Comuna ALBAC 184 ȘCOALA PRIMARĂ CIONEȘTI Locțiitor JOLDEȘ VASILE
369 Comuna ALBAC 185 ȘCOALA PRIMARĂ COSTEȘTI Președinte ALB IOANA-ANCUȚA
370 Comuna ALBAC 185 ȘCOALA PRIMARĂ COSTEȘTI Locțiitor BOTA IANCU
371 Comuna ALBAC 186 ȘCOALA PRIMARĂ POTIONCI Președinte TODEA CRISTINA-MARIA
372 Comuna ALBAC 186 ȘCOALA PRIMARĂ POTIONCI Locțiitor PLEȘA CRISTIAN-NICOLAE
373 Comuna ALBAC 187 ȘCOALA PRIMARĂ ROGOZ Președinte SCROB EUGENIA
374 Comuna ALBAC 187 ȘCOALA PRIMARĂ ROGOZ Locțiitor BUMB CLAUDIA-MARIANA
ALMAȘU MARE
375 Comuna ALMAȘU MARE 188 PRIMARIA COMUNEI ALMSU MARE Președinte BECA IULIU
376 Comuna ALMAȘU MARE 188 PRIMARIA COMUNEI ALMSU MARE Locțiitor POPA ALINA
377 Comuna ALMAȘU MARE 189 CĂMINUL CULTURAL ALMAȘU MARE-SUSENI Președinte ONEA DORINA
378 Comuna ALMAȘU MARE 189 CĂMINUL CULTURAL ALMAȘU MARE-SUSENI Locțiitor STURZA IONELA-MARIANA
379 Comuna ALMAȘU MARE 190 ȘCOALA PRIMARA ALMAȘU DE MIJLOC Președinte PETRUȘ IOAN
380 Comuna ALMAȘU MARE 190 ȘCOALA PRIMARA ALMAȘU DE MIJLOC Locțiitor BECA MARIA
381 Comuna ALMAȘU MARE 191 ȘCOALA PRIMARA CIB Președinte SUCIU SABIN
382 Comuna ALMAȘU MARE 191 ȘCOALA PRIMARA CIB Locțiitor CRISTEA CRISTINA-ELENA
383 Comuna ALMAȘU MARE 192 ȘCOALA PRIMARA GLOD Președinte HANCHEȘ ELENA
384 Comuna ALMAȘU MARE 192 ȘCOALA PRIMARA GLOD Locțiitor MORAR MARIANA-CRISTINA
ARIEȘENI
385 Comuna ARIEȘENI 193 Grup Școlar de Turism Arieșeni Președinte LAZEA GEORGETA-IOANA
386 Comuna ARIEȘENI 193 Grup Școlar de Turism Arieșeni Locțiitor DOBRA TRAIAN-DANIEL
387 Comuna ARIEȘENI 194 Grup Școlar de Turism Arieșeni Președinte PURCEL FLORENTINA
388 Comuna ARIEȘENI 194 Grup Școlar de Turism Arieșeni Locțiitor STAN GABRIEL- CONSTANTIN
389 Comuna ARIEȘENI 195 Școala Primară Casa de Piatră Președinte GLIGOR LETIȚIA
390 Comuna ARIEȘENI 195 Școala Primară Casa de Piatră Locțiitor LAZEA GHEORGHE
391 Comuna ARIEȘENI 196 Școala Primară Cobleș Președinte IVAN EUGENIA
392 Comuna ARIEȘENI 196 Școala Primară Cobleș Locțiitor AVRAM MARIA-MAGDALENA
AVRAM IANCU
393 Comuna AVRAM IANCU 197 CĂMINUL CULTURAL AVRAM IANCU Președinte ANCA LUCICA-MIHAELA
394 Comuna AVRAM IANCU 197 CĂMINUL CULTURAL AVRAM IANCU Locțiitor FIT ELENA
395 Comuna AVRAM IANCU 198 ȘCOALA PRIMARĂ l-IV TÎRSA Președinte ȘOICA GEORGETA
396 Comuna AVRAM IANCU 198 ȘCOALA PRIMARĂ l-IV TÎRSA Locțiitor POGAN ANCUȚA-MARIANA
BERGHIN
397 Comuna BERGHIN 199 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL HENIG Președinte RODEAN ANGELA
398 Comuna BERGHIN 199 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL HENIG Locțiitor RODEAN EMIL
399 Comuna BERGHIN 200 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL BERGHIN Președinte MIHĂILĂ MIHAI-TIBERIU
400 Comuna BERGHIN 200 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL BERGHIN Locțiitor RUS MIHAELA-MINADORA
401 Comuna BERGHIN 201 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL GHIRBOM Președinte COMAN TEODORA-ADRIANA
402 Comuna BERGHIN 201 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL GHIRBOM Locțiitor ALBU IRINA-MARIANA
403 Comuna BERGHIN 202 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL STRAJA Președinte ZĂHAN IOAN-ANDREI
404 Comuna BERGHIN 202 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL STRAJA Locțiitor DANCIU DORIN
BISTRA
405 Comuna BISTRA 203 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte IHUȚ OLIMPIA
406 Comuna BISTRA 203 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor LAZĂR MARIA
407 Comuna BISTRA 204 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte GÂTA VICENȚIU- CONSTANTIN
408 Comuna BISTRA 204 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor RÎȘTEIU ALINA-MARIA
409 Comuna BISTRA 205 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte CIOREA CONSTANTIN
410 Comuna BISTRA 205 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor ANCA VIORICA-MIHAELA
411 Comuna BISTRA 206 ȘCOALA PRIMARĂ CIULDEȘTI-COMUNA BISTRA Președinte BÎRLA IOANA-MIHAELA
412 Comuna BISTRA 206 ȘCOALA PRIMARĂ CIULDEȘTI-COMUNA BISTRA Locțiitor ADAM IOAN-CĂLIN
413 Comuna BISTRA 207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRDE I – COMUNA BISTRA Președinte BOCȘA NICULINA-ILEANA
414 Comuna BISTRA 207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRDE I – COMUNA BISTRA Locțiitor GOIA EMILIA
BLANDIANA
415 Comuna BLANDIANA 208 Primaria comunei Blandiana Președinte GHERMAN MARIUS-ADRIAN
416 Comuna BLANDIANA 208 Primaria comunei Blandiana Locțiitor MATEI SORINA-NICULINA
417 Comuna BLANDIANA 209 Școala Primară Acmariu Președinte ISPAS DANIELA-ANA
418 Comuna BLANDIANA 209 Școala Primară Acmariu Locțiitor FLOREA DIANA
419 Comuna BLANDIANA 210 Școala cu clasele l-IV Răcătău Președinte BOC IRINA-FLORICA
420 Comuna BLANDIANA 210 Școala cu clasele l-IV Răcătău Locțiitor VLAD PETRONELA
BUCERDEA GRÂNOASĂ
421 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 211 Căminul cultural Bucerdea Grânoasă Președinte DAVID VASILE
422 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 211 Căminul cultural Bucerdea Grânoasă Locțiitor NICOARĂ GEORGIANA-RAMONA
423 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 212 Școala Gimnazială loan Maiorescu Bucerdea Granoasă Președinte MARCU BOBI
424 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 212 Școala Gimnazială loan Maiorescu Bucerdea Granoasă Locțiitor BABA MĂLINA-ADRIANA
BUCIUM
425 Comuna BUCIUM 213 Școala Primară Ciuculești Președinte MARTA AURORA
426 Comuna BUCIUM 213 Școala Primară Ciuculești Locțiitor MACAVEI SIMONA-NICOLETA
427 Comuna BUCIUM 214 Școala Primară Bucium- Sat Președinte ȘIȘU LILIANA
428 Comuna BUCIUM 214 Școala Primară Bucium- Sat Locțiitor JOLDIȘ TATIANA-LUCICA
429 Comuna BUCIUM 215 Școala Primară Cerbu Președinte LEAH MIHAELA-RODICA
430 Comuna BUCIUM 215 Școala Primară Cerbu Locțiitor JURCA GHEORGHE
431 Comuna BUCIUM 216 Școala Primară Poieni Președinte JURCA MARINELA
432 Comuna BUCIUM 216 Școala Primară Poieni Locțiitor FURDUI CAMELIA-NICOLETA
CÂLNIC
433 Comuna CÂLNIC 217 PRIMĂRIA COMUNEI CÎLNIC Președinte BENA SONIA-ADINA
434 Comuna CÂLNIC 217 PRIMĂRIA COMUNEI CÎLNIC Locțiitor CUTEAN RAFILA
435 Comuna CÂLNIC 218 ȘCOALA PRIMARĂ DEAL Președinte MIHU SALOMIA
436 Comuna CÂLNIC 218 ȘCOALA PRIMARĂ DEAL Locțiitor BĂDILĂ LUCIA
CENADE
437 Comuna CENADE 219 PRIMĂRIA CENADE Președinte MĂRGINEAN DANIEL-FLORIN
438 Comuna CENADE 219 PRIMĂRIA CENADE Locțiitor ȘOROȘTINEAN MARIA
CERGĂU
439 Comuna CERGĂU 220 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE Președinte SPĂTAR ELENA
440 Comuna CERGĂU 220 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE Locțiitor PINCA GHEORGHE
441 Comuna CERGĂU 221 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL CERGĂU MIC Președinte FRĂȚILĂ DOINA
442 Comuna CERGĂU 221 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL CERGĂU MIC Locțiitor MUNTEAN MARIA
443 Comuna CERGĂU 222 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL LUPU Președinte AVRAM ELENA
444 Comuna CERGĂU 222 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL LUPU Locțiitor SPĂTĂCEAN IOAN
CERU-BĂCĂINȚI
445 Comuna CERU-BĂCĂINȚI 223 CĂMINUL CULTURAL Președinte CUTEAN-BARDAN FLAVIA
446 Comuna CERU-BĂCĂINȚI 223 CĂMINUL CULTURAL Locțiitor SAVA VIORICA-VIȘINICA
CETATEA DE BALTĂ
447 Comuna CETATEA DE BALTĂ 224 CĂMIN CULTURAL Președinte BERES MIKLOS
448 Comuna CETATEA DE BALTĂ 224 CĂMIN CULTURAL Locțiitor PINTEA DENISA-MIHAELA
449 Comuna CETATEA DE BALTĂ 225 CĂMIN CULTURAL Președinte SOCACI RODICA
450 Comuna CETATEA DE BALTĂ 225 CĂMIN CULTURAL Locțiitor MICU IOAN-OVIDIU
451 Comuna CETATEA DE BALTĂ 226 SCOALA GENERALA CRĂCIUNELU DE SUS Președinte PINTEA ADRIANA-MARIOARA
452 Comuna CETATEA DE BALTĂ 226 SCOALA GENERALA CRĂCIUNELU DE SUS Locțiitor TUFĂ VIOREL
453 Comuna CETATEA DE BALTĂ 227 SCOALA GENERALA SÎNTĂMĂRIE Președinte MORAR DANIELA-MARIA
454 Comuna CETATEA DE BALTĂ 227 SCOALA GENERALA SÎNTĂMĂRIE Locțiitor CUCUI MARIA
455 Comuna CETATEA DE BALTĂ 228 SCOALA GIMNAZIALĂ TĂTÂRLAUA Președinte GOGA ANA-ANTONIA
456 Comuna CETATEA DE BALTĂ 228 SCOALA GIMNAZIALĂ TĂTÂRLAUA Locțiitor DOMBI KINGA-KATALIN
CIUGUD
457 Comuna CIUGUD 229 Școală Gimnazială Ciugud Președinte RADU IOANA-ANDREEA
458 Comuna CIUGUD 229 Școală Gimnazială Ciugud Locțiitor BOTIȘ IULIA-GEORGIANA
459 Comuna CIUGUD 230 CĂMIN CULTURAL DRÎMBAR Președinte MOCEAN EMILIA-ANDRADA
460 Comuna CIUGUD 230 CĂMIN CULTURAL DRÎMBAR Locțiitor MACRAI NICOLETA-TEODORA
461 Comuna CIUGUD 231 CĂMIN CULTURAL HĂPRIA Președinte DAVID DANIEL-NECHIFOR
462 Comuna CIUGUD 231 CĂMIN CULTURAL HĂPRIA Locțiitor GAVRILĂ CORNELIA
463 Comuna CIUGUD 232 CĂMIN CULTURAL LIMBA Președinte DREGHICIU DANA-MARIA
464 Comuna CIUGUD 232 CĂMIN CULTURAL LIMBA Locțiitor DAVID ALINA-MARIA
465 Comuna CIUGUD 233 CĂMIN CULTURAL ȘEUȘA Președinte BUDA MARIA
466 Comuna CIUGUD 233 CĂMIN CULTURAL ȘEUȘA Locțiitor CONȚAN ANA-ANGELA
467 Comuna CIUGUD 234 CĂMIN CULTURAL TELEAC Președinte MACRAI VASILE-CRISTIAN
468 Comuna CIUGUD 234 CĂMIN CULTURAL TELEAC Locțiitor TODOR ADINA-NICOLETA
CIURULEASA
469 Comuna CIURULEASA 235 ȘCOALA PRIMARĂ BUNINGINEA Președinte JOLDEȘ MARCELA-MARIA
470 Comuna CIURULEASA 235 ȘCOALA PRIMARĂ BUNINGINEA Locțiitor COZA ELENA-CECILIA
471 Comuna CIURULEASA 236 PRIMĂRIA COMUNEI CIURULEASA Președinte FILIP MARIANA
472 Comuna CIURULEASA 236 PRIMĂRIA COMUNEI CIURULEASA Locțiitor BORZA DORIN-GHEORGHE
CRĂCIUNELU DE JOS
473 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 237 Primăria Comunei Crăciunelu de Jos Președinte MĂRGINEAN LAVINIA-IOANA
474 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 237 Primăria Comunei Crăciunelu de Jos Locțiitor PETRU VIORICA-MIHAIELA
475 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 238 Școala Gimnazială – Crăciunelu de Jos Președinte MIHAI IOANA-LILIANA
476 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 238 Școala Gimnazială – Crăciunelu de Jos Locțiitor PĂCURAR MIHAELA
CRICĂU
477 Comuna CRICĂU 239 Biblioteca Comunală Președinte BOCEA MARIA
478 Comuna CRICĂU 239 Biblioteca Comunală Locțiitor TRUȚA CLAUDIA-VIORICA
479 Comuna CRICĂU 240 Școala Primară Craiva Președinte ȘUTEU PAULA
480 Comuna CRICĂU 240 Școala Primară Craiva Locțiitor STANCIU ELENA-CORNELIA
481 Comuna CRICĂU 241 Sala de Întruniri Președinte RUSAN CORNELIA-MIOARA
482 Comuna CRICĂU 241 Sala de Întruniri Locțiitor BORZA NICOLETA-ELENA
CUT
483 Comuna CUT 242 Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Președinte MOGA EMIL DRAGOȘ
484 Comuna CUT 242 Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Locțiitor LAZĂR IOAN
DAIA ROMÂNĂ
485 Comuna DAIA ROMÂNĂ 243 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Președinte COSTEA MONICA CRISTINA
486 Comuna DAIA ROMÂNĂ 243 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Locțiitor BLADA MARIANA-ADRIANA
487 Comuna DAIA ROMÂNĂ 244 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Președinte BUMBU MARIA
488 Comuna DAIA ROMÂNĂ 244 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Locțiitor FILIP-BUCĂLAE ANA
DOȘTAT
489 Comuna DOȘTAT 245 CĂMIN CULTURAL DOȘTAT Președinte MĂRGINEAN ANIȚA
490 Comuna DOȘTAT 245 CĂMIN CULTURAL DOȘTAT Locțiitor BARNA ANDREEA- PARASCHIVA
491 Comuna DOȘTAT 246 ȘCOALA PRIMARĂ BOZ Președinte CRISTIAN ANA
492 Comuna DOȘTAT 246 ȘCOALA PRIMARĂ BOZ Locțiitor TECĂU DORICA
FĂRĂU
493 Comuna FĂRĂU 247 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FĂRĂU Președinte INDREI MARIA
494 Comuna FĂRĂU 247 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FĂRĂU Locțiitor RADU ADELA
495 Comuna FĂRĂU 248 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERIA Președinte FILIMON MIOARA CORINA
496 Comuna FĂRĂU 248 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERIA Locțiitor CHIOREAN ION
497 Comuna FĂRĂU 249 ȘCOALA PRIMARĂ SÎNBENEDIC Președinte SOLYMOSI EMA
498 Comuna FĂRĂU 249 ȘCOALA PRIMARĂ SÎNBENEDIC Locțiitor DUDA MARIANA-DANIELA
499 Comuna FĂRĂU 250 ȘCOALA PRIMARĂ MEDVEȘ Președinte KOMIVEȘ ROZALIA-TEREZA
500 Comuna FĂRĂU 250 ȘCOALA PRIMARĂ MEDVEȘ Locțiitor FILIMON IULIANA-ELEONORA
501 Comuna FĂRĂU 251 CĂMIN CULTURAL ȘILEA Președinte OLTEAN ALINA-PAULA
502 Comuna FĂRĂU 251 CĂMIN CULTURAL ȘILEA Locțiitor TĂNAS LUCREȚIA
GALDA DE JOS
503 Comuna GALDA DE JOS 252 CĂMINUL CULTURAL GALDA DE JOS Președinte SIBIȘAN EMIL-IOAN
504 Comuna GALDA DE JOS 252 CĂMINUL CULTURAL GALDA DE JOS Locțiitor VOICA ANGELA-ELENA
505 Comuna GALDA DE JOS 253 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENIC Președinte BOCA RODICA-IULIANA
506 Comuna GALDA DE JOS 253 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENIC Locțiitor CÎMPEAN MARIA NICOLETA
507 Comuna GALDA DE JOS 254 ȘCOALA PRIMARĂ CETEA Președinte NISTOR SABINA
508 Comuna GALDA DE JOS 254 ȘCOALA PRIMARĂ CETEA Locțiitor POPA MIHAELA-ELENA
509 Comuna GALDA DE JOS 255 ȘCOALA PRIMARĂ GALDA DE SUS Președinte RUSU SIMONA-CRISTINA
510 Comuna GALDA DE JOS 255 ȘCOALA PRIMARĂ GALDA DE SUS Locțiitor TRIF DANIELA-NICOLETA
511 Comuna GALDA DE JOS 256 SALA DE FESTIVITĂȚI MESENTEA Președinte FRÎNCU MARIAN-IOSIF
512 Comuna GALDA DE JOS 256 SALA DE FESTIVITĂȚI MESENTEA Locțiitor GIORGIU FLOARE
513 Comuna GALDA DE JOS 257 CĂMINUL CULTURAL OIEJDEA Președinte VAIAJDI LORAND-ATILLA
514 Comuna GALDA DE JOS 257 CĂMINUL CULTURAL OIEJDEA Locțiitor KADAR ILDICO
515 Comuna GALDA DE JOS 258 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ POIANA
GALDEI) Președinte COMSA ANA-LILIANA
516 Comuna GALDA DE JOS 258 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ POIANA GALDEI) Locțiitor BÎRLUȚ ELENA
GÂRBOVA
517 Comuna GÂRBOVA 259 PRIMĂRIA COMUNEI GÂRBOVA Președinte LAZĂR ANCA-SORINA
518 Comuna GÂRBOVA 259 PRIMĂRIA COMUNEI GÂRBOVA Locțiitor OARGA VALENTINA- ALEXANDRA
519 Comuna GÂRBOVA 260 ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ Președinte PLITEA MIRELA-MARIA
520 Comuna GÂRBOVA 260 ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ Locțiitor FLORICEL SIMONA-LILIANA
521 Comuna GÂRBOVA 261 ȘCOALA PRIMARĂ Reciu Președinte MANIU MĂDĂLINA
522 Comuna GÂRBOVA 261 ȘCOALA PRIMARĂ Reciu Locțiitor ALBU SIMONA-MARIA
GÂRDA DE SUS
523 Comuna GÂRDA DE SUS 262 Școala Gimnazială ’’Emil Racoviță” Gîrda de Sus Președinte VLĂZAN ANCUȚA-LILIANA
524 Comuna GÂRDA DE SUS 262 Școala Gimnazială ’’Emil Racoviță” Gîrda de Sus Locțiitor BÂTE NICOLAE-DANIEL
525 Comuna GÂRDA DE SUS 263 Școala Primară Biharia Președinte MARIȘ VOICU-RĂZVAN
526 Comuna GÂRDA DE SUS 263 Școala Primară Biharia Locțiitor DIG VIRGIL-ANDREI
527 Comuna GÂRDA DE SUS 264 Școala Gimnazială Ghețari Președinte TODEA ANDREEA
528 Comuna GÂRDA DE SUS 264 Școala Gimnazială Ghețari Locțiitor BARNA TEODORA-LIVIA
HOPÂRTA
529 Comuna HOPÂRTA 265 CĂMIN CULTURAL HOPÎRTA Președinte CIOBAN ADRIANA
530 Comuna HOPÂRTA 265 CĂMIN CULTURAL HOPÎRTA Locțiitor CÎMPEAN MARIA-CRISTINA
531 Comuna HOPÂRTA 266 CĂMIN CULTURAL SILIVAȘ Președinte CUCUI MARIA-ANDRADA
532 Comuna HOPÂRTA 266 CĂMIN CULTURAL SILIVAȘ Locțiitor LUPEAN REBEKA
533 Comuna HOPÂRTA 267 CĂMIN CULTURAL ȘPĂLNACA Președinte BEIAN ADINA
534 Comuna HOPÂRTA 267 CĂMIN CULTURAL ȘPĂLNACA Locțiitor DOCEA CAMELIA
535 Comuna HOPÂRTA 268 CĂMIN CULTURAL TURDAȘ Președinte NICULIȚĂ MARIUS-DĂNUȚ
536 Comuna HOPÂRTA 268 CĂMIN CULTURAL TURDAȘ Locțiitor ȘEULEAN ANA-DAIANA
537 Comuna HOPÂRTA 269 CĂMIN CULTURAL VAMA SEACĂ Președinte GROZAV CAMELIA-MARIA
538 Comuna HOPÂRTA 269 CĂMIN CULTURAL VAMA SEACĂ Locțiitor GROZAV CRISTINA-MARIA
HOREA
539 Comuna HOREA 270 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Horea Președinte PAVEN GEORGETA-MARIA
540 Comuna HOREA 270 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Horea Locțiitor COSTEA GHEORGHE
541 Comuna HOREA 271 ȘCOALA PRIMARĂ TRIFEȘTI Președinte NEAG VIOREL
542 Comuna HOREA 271 ȘCOALA PRIMARĂ TRIFEȘTI Locțiitor NEAG ALINA-CAMELIA
543 Comuna HOREA 272 ȘCOALA PRIMARĂ GIURGIUȚ Președinte ONEȚIU MIHAI
544 Comuna HOREA 272 ȘCOALA PRIMARĂ GIURGIUȚ Locțiitor MATEȘ GEORGIANA- PETRONELA
545 Comuna HOREA 273 CĂMIN CULTURAL MĂTIȘEȘTI Președinte OLELEI ANCUȚA
546 Comuna HOREA 273 CĂMIN CULTURAL MĂTIȘEȘTI Locțiitor MATEȘ IOAN
547 Comuna HOREA 274 ȘCOALA PRIMARĂ PĂTRUȘEȘTI Președinte MATEȘ RODICA
548 Comuna HOREA 274 ȘCOALA PRIMARĂ PĂTRUȘEȘTI Locțiitor NICOLA LENUȚA
549 Comuna HOREA 275 ȘCOALA PRIMARĂ PRELUCA Președinte TODEA ANA-MARIA
550 Comuna HOREA 275 ȘCOALA PRIMARĂ PRELUCA Locțiitor MATEȘ GHEORGHE
IGHIU
551 Comuna IGHIU 276 PRIMĂRIA COMUNEI IGHIU Președinte ANGHEL GLIGOR
552 Comuna IGHIU 276 PRIMĂRIA COMUNEI IGHIU Locțiitor MORARIU CARMEN-RAFILA
553 Comuna IGHIU 277 ȘCOALA PRIMARĂ BUCERDEA VINOASĂ Președinte MIHĂLȚAN MARIA
554 Comuna IGHIU 277 ȘCOALA PRIMARĂ BUCERDEA VINOASĂ Locțiitor FENIȘER ILEANA
555 Comuna IGHIU 278 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL Președinte CIOBANU ILEANA
556 Comuna IGHIU 278 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL Locțiitor DOBOȘ EMILIA-CLAUDIA
557 Comuna IGHIU 279 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Președinte BUTA EMIL-IOAN
558 Comuna IGHIU 279 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Locțiitor PETRUȚA ANGELA
559 Comuna IGHIU 280 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Președinte CIUBEAN ADRIANA-MARIA
560 Comuna IGHIU 280 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Locțiitor PĂDUREAN MARIA-MAGDALENA
561 Comuna IGHIU 281 SCOALĂ GIMNAZIALĂ ȚELNA Președinte SEBAȘ GLIGOR
562 Comuna IGHIU 281 SCOALĂ GIMNAZIALĂ |elna Locțiitor RUSU ANA
ÎNTREGALDE
563 Comuna ÎNTREGALDE 282 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE Președinte CRIȘAN LUCREȚIA
564 Comuna ÎNTREGALDE 282 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE Locțiitor CRISTEA SILVIU
565 Comuna ÎNTREGALDE 283 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV DEALU GEOAGIULUI Președinte TECȘA CIPRIAN
566 Comuna ÎNTREGALDE 283 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV DEALU GEOAGIULUI Locțiitor JINAR ILEANA
567 Comuna ÎNTREGALDE 284 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV GHIONCANI Președinte GOANGĂ SANFLORA
568 Comuna ÎNTREGALDE 284 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV GHIONCANI Locțiitor NISTOR CLEMENT
569 Comuna ÎNTREGALDE 285 CĂMINUL CULTURAL NECRILEȘTI Președinte CRISTEA CORNELIA
570 Comuna ÎNTREGALDE 285 CĂMINUL CULTURAL NECRILEȘTI Locțiitor ILIE ILEANA-NICOLETA
JIDVEI
571 Comuna JIDVEI 286 CĂMINUL CULTURAL JIDVEI Președinte BANDI CRISTINA-MARIA
572 Comuna JIDVEI 286 CĂMINUL CULTURAL JIDVEI Locțiitor SLIMNICEAN NICOLETA
573 Comuna JIDVEI 287 CĂMIN CULTURAL BĂLCACIU Președinte POPESCU VERONICA
574 Comuna JIDVEI 287 CĂMIN CULTURAL BĂLCACIU Locțiitor MARC MARIA-FLORINA
575 Comuna JIDVEI 288 CĂMINUL CULTURAL CĂPÎLNA DE JOS Președinte DICOIU MONICA-ANA
576 Comuna JIDVEI 288 CĂMINUL CULTURAL CĂPÎLNA DE JOS Locțiitor BERCEA ANA
577 Comuna JIDVEI 289 Căminul Cultural Feisa Președinte URDĂ MARIA-ROXANA
578 Comuna JIDVEI 289 Căminul Cultural Feisa Locțiitor POPA ELISABETA-CRISTINA
579 Comuna JIDVEI 290 CĂMINUL CULTURAL VESEUȘ Președinte IGNAT MARIA-RALUCA
580 Comuna JIDVEI 290 CĂMINUL CULTURAL VESEUȘ Locțiitor IAGĂR MARIA
LIVEZILE
581 Comuna LIVEZILE 291 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE Președinte AVRAM RODICA
582 Comuna LIVEZILE 291 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE Locțiitor GLIGOR MARIA
583 Comuna LIVEZILE 292 CĂMIN CULTURAL Președinte POPA EMILIA
584 Comuna LIVEZILE 292 CĂMIN CULTURAL Locțiitor NEGRU MARIETA
585 Comuna LIVEZILE 293 CĂMIN CULTURAL IZVOARELE Președinte CRIȘAN IULIA
586 Comuna LIVEZILE 293 CĂMIN CULTURAL IZVOARELE Locțiitor MOCAN MILUȚA-LUCIA
587 Comuna LIVEZILE 294 CĂMIN CULTURAL VĂLIȘOARA Președinte LOBONȚ ANGELA-ELISABETA
588 Comuna LIVEZILE 294 CĂMIN CULTURAL VĂLIȘOARA Locțiitor INDREI DANIELA
LOPADEA NOUĂ
589 Comuna LOPADEA NOUĂ 295 PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte GOZSI IMOLA
590 Comuna LOPADEA NOUĂ 295 PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor ALEXĂ AURICA-FELICIA
591 Comuna LOPADEA NOUĂ 296 CĂMIN CULTURAL Președinte DINGA FELICIA VIRGINIA
592 Comuna LOPADEA NOUĂ 296 CĂMIN CULTURAL Locțiitor TURDĂȘAN MARIA
593 Comuna LOPADEA NOUĂ 297 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte CETEAN NICOLETA
594 Comuna LOPADEA NOUĂ 297 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor GUȚIU SIMONA-MONICA
595 Comuna LOPADEA NOUĂ 298 ȘCOALA PRIMARĂ BEȚA Președinte BALAZS MĂRIA-AMALIA
596 Comuna LOPADEA NOUĂ 298 ȘCOALA PRIMARĂ BEȚA Locțiitor CHEȘCHEȘ GHEORGHE
597 Comuna LOPADEA NOUĂ 299 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte SUCIU SIMONA-MARIA
598 Comuna LOPADEA NOUĂ 299 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor MARINA ALEXANDRA-LARISA
599 Comuna LOPADEA NOUĂ 300 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte BUDAI HAYNAL
600 Comuna LOPADEA NOUĂ 300 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor TOMA ANA
LUNCA MUREȘULUI
601 Comuna LUNCA MUREȘULUI 301 Școala Gimnazială ’’Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Președinte BUCUR DANA-STELIANA
602 Comuna LUNCA MUREȘULUI 301 Școala Gimnazială ’’Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Locțiitor CRIȘAN VASILE-VALENȚIU
603 Comuna LUNCA MUREȘULUI 302 Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Președinte VAIDA GABRIEL-COSMIN
604 Comuna LUNCA MUREȘULUI 302 Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Locțiitor PETRUȚ TEODORA-FLORENTINA
605 Comuna LUNCA MUREȘULUI 303 Școala Primară Gura Ărieșului, nr. 84 Președinte KONYA ELENA
606 Comuna LUNCA MUREȘULUI 303 Școala Primară Gura Arieșului, nr. 84 Locțiitor EGYED VINCZE
LUPȘA
607 Comuna LUPȘA 304 CĂMINUL CULTURAL LUPȘA Președinte VLAD ANAMARIA
608 Comuna LUPȘA 304 CĂMINUL CULTURAL LUPȘA Locțiitor INOCAN IOANA-AURELIA
609 Comuna LUPȘA 305 ȘCOALA PRIMARĂ HĂDĂRĂU Președinte NICOARĂ COSMIN-VASILE
610 Comuna LUPȘA 305 ȘCOALA PRIMARĂ HĂDĂRĂU Locțiitor RAIU MIHAELA
611 Comuna LUPȘA 306 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA LUPȘII Președinte VLAD CAMELIA-MARIA
612 Comuna LUPȘA 306 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA LUPȘII Locțiitor IGNAT ANAMARIA
613 Comuna LUPȘA 307 SEDIUL FOSTEI PRIMĂRII MUȘCA Președinte BUCEA PETRU-SORIN
614 Comuna LUPȘA 307 SEDIUL FOSTEI PRIMĂRII MUȘCA Locțiitor HĂDĂRUGĂ RAMONA-MIHAELA
METEȘ
615 Comuna METEȘ 308 CĂMINUL CULTURAL LUNCA AMPOIȚEI Președinte BODEA ANDREI-FLORIN
616 Comuna METEȘ 308 CĂMINUL CULTURAL LUNCA AMPOIȚEI Locțiitor BOGDAN IOAN-FLORIAN
617 Comuna METEȘ 309 CĂMINUL CULTURAL PRESACA AMPOIULUI Președinte HĂRĂGUȘ NICOLETA-SILVIA
618 Comuna METEȘ 309 CĂMINUL CULTURAL PRESACA AMPOIULUI Locțiitor ȘTEF VIORICA-LILIANA
619 Comuna METEȘ 310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ Președinte MAN ELENA
620 Comuna METEȘ 310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ Locțiitor ȚÎMPEA LOREDANA-MARIANA
621 Comuna METEȘ 311 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AMPOIȚA Președinte TAZ FLORINA-EUGENIA
622 Comuna METEȘ 311 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AMPOIȚA Locțiitor GIURA ANCA-LIVIA
623 Comuna METEȘ 312 ȘCOALA PRIMARĂ ”DIONISIU POPOVICIU” TĂUȚI Președinte TODORUȚ ADINA
624 Comuna METEȘ 312 ȘCOALA PRIMARĂ ”DIONISIU POPOVICIU” TĂUȚI Locțiitor HĂBUC ANCUȚA-PETRONELA
625 Comuna METEȘ 313 CĂMINUL CULTURAL POIANA AMPOIULUI Președinte OANCEA GEORGETA-ADRIANA
626 Comuna METEȘ 313 CĂMINUL CULTURAL POIANA AMPOIULUI Locțiitor LUPȘA EUGENIA
MIHALȚ
627 Comuna MIHALȚ 314 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Președinte SALCĂU MARIANA
628 Comuna MIHALȚ 314 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Locțiitor MAN IOANA
629 Comuna MIHALȚ 315 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Președinte PETRIC SIMONA
630 Comuna MIHALȚ 315 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Locțiitor BEDELEAN ROXANA-IOANA
631 Comuna MIHALȚ 316 Școala primară Cistei Președinte BARNA MIHAELA-DIANA
632 Comuna MIHALȚ 316 Școala primară Cistei Locțiitor POTOPEA CLAUDIA-MARILENA
633 Comuna MIHALȚ 317 Școala primară Obreja Președinte HIRIAN IULIA-ADRIANA
634 Comuna MIHALȚ 317 Școala primară Obreja Locțiitor STÂNEA RAMONA-MIHAELA
MIRĂSLĂU
635 Comuna MIRĂSLĂU 318 Grădinița cu program normal – Mirăslău Președinte CÂMPEAN IOANA-ROXANA
636 Comuna MIRĂSLĂU 318 Grădinița cu program normal – Mirăslău Locțiitor CÎMPEAN CRISTINA
637 Comuna MIRĂSLĂU 319 Școala Primară – Cicău Președinte SZEKELY BEATRIX
638 Comuna MIRĂSLĂU 319 Școala Primară – Cicău Locțiitor HORVAT PARASCHIVA
639 Comuna MIRĂSLĂU 320 Școala Primară – Decea Președinte GĂBOR ANDREA-KRISZTINA
640 Comuna MIRĂSLĂU 320 Școala Primară – Decea Locțiitor HORVATH LEONTINA-DORINA
641 Comuna MIRĂSLĂU 321 Școala Primară – Lopadea Veche Președinte MOLDOVAN IONELA-SILVIA
642 Comuna MIRĂSLĂU 321 Școala Primară – Lopadea Veche Locțiitor TOMA MARIA-SORINA
643 Comuna MIRĂSLĂU 322 Școala Primară – Ormeniș Președinte SZABO CSILLA-ERZSEBET
644 Comuna MIRĂSLĂU 322 Școala Primară – Ormeniș Locțiitor SEVASTIAN LUMINIȚA-AURELIA
MOGOȘ
645 Comuna MOGOȘ 323 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOȘ Președinte OPREAN OLGA-CLAUDIA
646 Comuna MOGOȘ 323 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOȘ Locțiitor CRISTEA CRISTINA-
LĂCRĂMIOARA
647 Comuna MOGOȘ 324 ȘCOALA CU CLASELE I-IV, SAT BUTEȘTI Președinte BICHIȘ ANCUȚA-MIHAELA
648 Comuna MOGOȘ 324 ȘCOALA CU CLASELE I-IV, SAT BUTEȘTI Locțiitor SULAREA FLORIN-ȘTEFAN
649 Comuna MOGOȘ 325 REFUGIU TURISTIC VALEA BARNII Președinte ANCA IRINA-MARIA
650 Comuna MOGOȘ 325 REFUGIU TURISTIC VALEA BARNII Locțiitor GHIURA AUREL
NOȘLAC
651 Comuna NOȘLAC 326 PrimĂria Noslac Președinte RADU MIRELA-FLORINA
652 Comuna NOȘLAC 326 PrimĂria Noslac Locțiitor RUSU MIHAIELA
653 Comuna NOȘLAC 327 Căminul Cultural Găbud Președinte POPA MARIUS-DANIEL
654 Comuna NOȘLAC 327 Căminul Cultural Găbud Locțiitor DRĂGAN MIRELA
655 Comuna NOȘLAC 328 Școala generală Stîna de Mureș Președinte BLEOCA ANCA-ASTRELA
656 Comuna NOȘLAC 328 Școala generală Stîna de Mureș Locțiitor PUȘCAȘ ANDREI
OCOLIȘ
657 Comuna OCOLIȘ 329 Internat Școlar – Ocoliș Președinte LOMBREA ADELA-ALEXANDRA
658 Comuna OCOLIȘ 329 Internat Școlar – Ocoliș Locțiitor RĂFĂILĂ IOANA-ALEXANDRA
659 Comuna OCOLIȘ 330 Tabăra de Creație si Odihnă „Avram lancu” Președinte GIURGIU LOREDANA-CLAUDIA
660 Comuna OCOLIȘ 330 Tabăra de Creație si Odihnă „Avram lancu” Locțiitor BRATA ADRIAN-ȘTEFAN
661 Comuna OCOLIȘ 331 Școala Primară – Runc Președinte HARDA ALEXANDRU
662 Comuna OCOLIȘ 331 Școala Primară – Runc Locțiitor MUNTEAN CRISTIAN-ANDREI
663 Comuna OCOLIȘ 332 Școala Primară – Vidolm Președinte TURC VASILE
664 Comuna OCOLIȘ 332 Școala Primară – Vidolm Locțiitor CURȘĂU ANDREI-ȘTEFAN
OHABA
665 Comuna OHABA 333 CONSILIUL LOCAL OHABA Președinte BOZDOG IOAN-MARIUS
666 Comuna OHABA 333 CONSILIUL LOCAL OHABA Locțiitor MIHĂLȚAN DANA-ALEXANDRA
667 Comuna OHABA 334 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ COLIBI (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Președinte TEODORESCU CECILIA-STELIANA
668 Comuna OHABA 334 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ COLIBI (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Locțiitor BOGDAN MONICA-FELICIA
669 Comuna OHABA 335 FOSTUL SEDIU C.A.P. Președinte BOZDOG SIMONA-IULIANA
670 Comuna OHABA 335 FOSTUL SEDIU C.A.P. Locțiitor DRĂGOI NICOLAE
PIANU
671 Comuna PIANU 336 Școala Gimnazială Pianu de Sus Președinte TOMA STELIANA-MARIA
672 Comuna PIANU 336 Școala Gimnazială Pianu de Sus Locțiitor GHITAN IOANA
673 Comuna PIANU 337 Școala Gimnazială ”Augustin Bena” Pianu de Jos Președinte CRISTEA MARIA-DANIELA
674 Comuna PIANU 337 Școala Gimnazială ”Augustin Bena” Pianu de Jos Locțiitor CRISTEA DANIEL-NICOLAE
675 Comuna PIANU 338 Clădire administrativă (Fosta Școală Generală cu Clasele I-IV) Plaiuri Președinte CĂLEAN MARIA
676 Comuna PIANU 338 Clădire administrativă (Fosta Școală Generală cu Clasele I-IV) Plaiuri Locțiitor GHIBU ARDELEANA-AURORA
677 Comuna PIANU 339 Școala Primară ’’Gheorghe Pavelescu” Purcăreți Președinte GHIBU MARIA
678 Comuna PIANU 339 Școala Primară „Gheorghe Pavelescu” Purcăreți Locțiitor GHIBU LUCIA-LAVINIA
679 Comuna PIANU 340 Școala Gimnazială Strungari Președinte DIDIN IOAN-DORIN
680 Comuna PIANU 340 Școala Gimnazială Strungari Locțiitor STĂNUȘ ILIE-ILIȘOR
POIANA VADULUI
681 Comuna POIANA VADULUI 341 CĂMINUL CULTURAL SAT POIANA VADULUI Președinte ȚÂRC LĂCRĂMIOARA-MARIA
682 Comuna POIANA VADULUI 341 CĂMINUL CULTURAL SAT POIANA VADULUI Locțiitor MATEIU SABINA
PONOR
683 Comuna PONOR 342 PRIMARIA COMUNEI PONOR Președinte BOȚAN IOANA-FELICIA
684 Comuna PONOR 342 PRIMARIA COMUNEI PONOR Locțiitor GHEORGHE MARIN
685 Comuna PONOR 343 CAMINUL CULTURAL GEOGEL Președinte GHEORGHE EMILIA
686 Comuna PONOR 343 CĂMINUL CULTURAL GEOGEL Locțiitor FELEA MARIA-SPERANȚA
POȘAGA
687 Comuna POȘAGA 344 Căminul Cultural Președinte DORA VIORICA
688 Comuna POȘAGA 344 Căminul Cultural Locțiitor URS MARICICA
689 Comuna POȘAGA 345 Școala cu clasele l-IV – Lunca Președinte CRĂCIUN ROXANA-MONICA
690 Comuna POȘAGA 345 Școala cu clasele l-IV – Lunca Locțiitor TOADER ANA-MARIA
691 Comuna POȘAGA 346 Școala cu clasele l-IV – Orăști Președinte MELINTE LEONTINA
692 Comuna POȘAGA 346 Școala cu clasele l-IV – Orăști Locțiitor MODRIGAN AMALIA-ANDREEA
693 Comuna POȘAGA 347 Școala Primară – Poșaga de Sus Președinte URS MARIA
694 Comuna POȘAGA 347 Școala Primară – Poșaga de Sus Locțiitor BEȚ MONICA-MIRELA
695 Comuna POȘAGA 348 Școala Primară – Sagagea Președinte HAGĂU CĂTĂLINA
696 Comuna POȘAGA 348 Școala Primară – Sagagea Locțiitor VESA ILINA
RĂDEȘTI
697 Comuna RĂDEȘTI 349 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI Președinte VOICAN MARIVIU-VASILE
698 Comuna RĂDEȘTI 349 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI Locțiitor BARABAȘ VICTORIA-CAMELIA
699 Comuna RĂDEȘTI 350 ȘCOALA PRIMARĂ LEORINȚ Președinte CODREA MARCEL VASILE
700 Comuna RĂDEȘTI 350 ȘCOALA PRIMARĂ LEORINȚ Locțiitor ALOMAN EMILIA-AUGUSTA
701 Comuna RĂDEȘTI 351 ȘCOALA PRIMARĂ MEȘCREAC Președinte CRIȘAN ALEXANDRA-MARIA
702 Comuna RĂDEȘTI 351 ȘCOALA PRIMARĂ MEȘCREAC Locțiitor DAN ANGELA
RÂMEȚ
703 Comuna RÂMEȚ 352 PRIMĂRIA COMUNEI RÎMEȚ Președinte GLIGOR DANIELA
704 Comuna RÂMEȚ 352 PRIMĂRIA COMUNEI RÎMEȚ Locțiitor BRADEA TIBERIU
705 Comuna RÂMEȚ 353 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE l-IV BRĂDEȘTI Președinte VARGA ORSOLYA-MĂRIA
706 Comuna RÂMEȚ 353 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE l-IV BRĂDEȘTI Locțiitor FIGLEA SIDONIA
707 Comuna RÂMEȚ 354 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA INZELULUI Președinte DUMITRA MARIA
708 Comuna RÂMEȚ 354 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA INZELULUI Locțiitor OCNEANU ANA-MARCELA
709 Comuna RÂMEȚ 355 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Președinte BANCHEȘ LIDIA
710 Comuna RÂMEȚ 355 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Locțiitor BÎRLUȚ CRISTIAN-TEODOR
RIMETEA
711 Comuna RIMETEA 356 CĂMINUL CULTURAL RIMETEA Președinte KORONDI MOISĂ
712 Comuna RIMETEA 356 CĂMINUL CULTURAL RIMETEA Locțiitor MIHĂCSA ESZTER
713 Comuna RIMETEA 357 ȘCOALA PRIMARA COLȚEȘTI Președinte NAGY IRINA
714 Comuna RIMETEA 357 ȘCOALA PRIMARA COLȚEȘTI Locțiitor MORICZ IUDITA
ROȘIA DE SECAȘ
715 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 358 CĂMIN CULTURAL Președinte SPRINGEAN VASILE
716 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 358 CĂMIN CULTURAL Locțiitor MUNTEAN AURICA
717 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 359 PRIMĂRIA ROȘIA DE SECAȘ Președinte NATEA MIHAELA-LUMINIȚA
718 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 359 PRIMĂRIA ROȘIA DE SECAȘ Locțiitor MUNTEAN CIPRIAN-OVIDIU
719 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 360 FOSTUL SEDIU CAP Președinte MARCU ALEXANDRA- NICOLETA
720 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 360 FOSTUL SEDIU CAP Locțiitor MARCU OCTAVEAN LIVIU
ROȘIA MONTANĂ
721 Comuna ROȘIA MONTANĂ 361 Școala cu clasele l-IV – Gura Roșiei Președinte BĂBUȚ TEODORA-MIRELA
722 Comuna ROȘIA MONTANĂ 361 Școala cu clasele l-IV – Gura Roșiei Locțiitor ANCĂU SIMONA-GEORGIANA
723 Comuna ROȘIA MONTANĂ 362 Școala cu clasele l-IV -Vîrtop Președinte BALEA DANA-ADELINA
724 Comuna ROȘIA MONTANĂ 362 Școala cu clasele l-IV -Vîrtop Locțiitor TOMA IOANA-MARIA
725 Comuna ROȘIA MONTANĂ 363 Primaria Comunei Roșia Montană Președinte BOLOG FLORIN
726 Comuna ROȘIA MONTANĂ 363 Primaria Comunei Roșia Montană Locțiitor MIHEȚIU MIHAELA-CECILIA
727 Comuna ROȘIA MONTANĂ 364 Locuințe Sociale – Cărpiniș Președinte OPRIȘA ANDREIA-IOANA
728 Comuna ROȘIA MONTANĂ 364 Locuințe Sociale – Cărpiniș Locțiitor GOLGOȚ MARIA-ANGELA
729 Comuna ROȘIA MONTANĂ 365 Școala cu clasele l-IV -Corna Președinte PALADE CONSTANTIN
730 Comuna ROȘIA MONTANĂ 365 Școala cu clasele l-IV -Corna Locțiitor GRUBER GABRIELA
SĂLCIUA
731 Comuna SĂLCIUA 366 ȘCOALA PRIMARĂ SĂLCIUA DE JOS Președinte SAV PARASCHIVA- MARIANA
732 Comuna SĂLCIUA 366 ȘCOALA PRIMARĂ SĂLCIUA DE JOS Locțiitor BOLOG ILEANA
733 Comuna SĂLCIUA 367 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION PANTEA” SĂLCIUA Președinte IOANICIU MARIA ADRIANA
734 Comuna SĂLCIUA 367 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION PANTEA” SĂLCIUA Locțiitor BUNEA ANGELA-AURICA
SĂLIȘTEA
735 Comuna SĂLIȘTEA 368 Școala Gimnazială ’’David Prodan” Săliștea Președinte GHERMAN DANIELA-MARIA
736 Comuna SĂLIȘTEA 368 Școala Gimnazială ’’David Prodan” Săliștea Locțiitor GHERMAN LOREDANA
737 Comuna SĂLIȘTEA 369 Școala Primară Mărgineni Președinte STOICA CIOBANU ANDRA-CRISTINA
738 Comuna SĂLIȘTEA 369 Școala Primară Mărgineni Locțiitor COROIU ANAMARIA-MĂDĂLINA
739 Comuna SĂLIȘTEA 370 Școala Primară Săliștea- Deal Președinte BOLDOȘAN CĂLIN-SIMION
740 Comuna SĂLIȘTEA 370 Școala Primară Săliștea- Deal Locțiitor JURJ CĂTĂLIN-ALIN
741 Comuna SĂLIȘTEA 371 Școala Primară Tărtăria Președinte ALBU DANIEL-IOAN
742 Comuna SĂLIȘTEA 371 Școala Primară Tărtăria Locțiitor JINAR CATI-ANA
SĂSCIORI
743 Comuna SĂSCIORI 372 ȘCOALA PRIMARĂ CĂPÎLNA Președinte SCUTURICI PAUL-GEORGE
744 Comuna SĂSCIORI 372 ȘCOALA PRIMARĂ CĂPÎLNA Locțiitor DRĂGHICI DANIELA
745 Comuna SĂSCIORI 373 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI Președinte VESA LORENA-CĂTĂLINA
746 Comuna SĂSCIORI 373 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI Locțiitor HINȚIA FLORIN-NELUȚU
747 Comuna SĂSCIORI 374 ȘCOALA PRIMARĂ LAZ Președinte CAPĂTĂ VASILE
748 Comuna SĂSCIORI 374 ȘCOALA PRIMARĂ LAZ Locțiitor MAER CAMELIA ELENA
749 Comuna SĂSCIORI 375 ȘCOALA PRIMARĂ SEBEȘEL Președinte CIBU ALINA
750 Comuna SĂSCIORI 375 ȘCOALA PRIMARĂ SEBEȘEL Locțiitor CREȚU VASILE751 Comuna SĂSCIORI 376 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOMAN Președinte OTVOȘ CRISTINA-ELENA
752 Comuna SĂSCIORI 376 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOMAN Locțiitor CREȚU MARIA
753 Comuna SĂSCIORI 377 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITA Președinte MORAR MIOARA
754 Comuna SĂSCIORI 377 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITA Locțiitor MIHU VASILE
SÂNCEL
755 Comuna SÂNCEL 378 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL ICLOD Președinte IRIMIE LAURA SIMONA
756 Comuna SÂNCEL 378 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL ICLOD Locțiitor COSTEA TEODOR
757 Comuna SÂNCEL 379 CĂMINUL CULTURAL SÎNCEL Președinte BRUMAR IULIAN-MIHAI
758 Comuna SÂNCEL 379 CĂMINUL CULTURAL SÎNCEL Locțiitor BOGDAN CLAUDIA-MARIA
759 Comuna SÂNCEL 380 ȘCOALA PRIMARĂ PĂNADE Președinte PLEȘA ANA
760 Comuna SÂNCEL 380 ȘCOALA PRIMARĂ PĂNADE Locțiitor CHIȘ DIANA
SÂNTIMBRU
761 Comuna SÂNTIMBRU 381 CLĂDIREVESTIAR- BAZA SPORTIVĂ COȘLARIU Președinte FLOREA LIANA-CLAUDIA
762 Comuna SÂNTIMBRU 381 CLĂDIREVESTIAR- BAZA SPORTIVĂ COȘLARIU Locțiitor HAIC ADRIANA-IULIANA
763 Comuna SÂNTIMBRU 382 ȘCOALA PRIMARĂ TOTOI Președinte BENGA ANGELA-LOREDANA
764 Comuna SÂNTIMBRU 382 ȘCOALA PRIMARĂ TOTOI Locțiitor CREȚA CORNELIA-RAMONA
765 Comuna SÂNTIMBRU 383 PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU Președinte CREȚA OCTAVIAN-CĂLIN
766 Comuna SÂNTIMBRU 383 PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU Locțiitor CORB LUCIANA-GEORGETA
767 Comuna SÂNTIMBRU 384 CENTRU DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE Președinte CONSTANTIN DANIELA
768 Comuna SÂNTIMBRU 384 CENTRU DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE Locțiitor PĂSTRĂV DANA-MARIA
769 Comuna SÂNTIMBRU 385 CĂMINUL CULTURAL ”EUGEN CURTA” GALTIU Președinte VESA MIHU IOANA
770 Comuna SÂNTIMBRU 385 CĂMINUL CULTURAL ”EUGEN CURTA” GALTIU Locțiitor PETRI MARIA
771 Comuna SÂNTIMBRU 386 CLĂRIREA CĂMINUL CULTURAL SÎNTIMBRU Președinte ROȘCA DELIA-ELENA
772 Comuna SÂNTIMBRU 386 CLĂRIREA CĂMINUL CULTURAL SÎNTIMBRU Locțiitor HERLEA MARIA-ALEXANDRA
SCĂRIȘOARA
773 Comuna SCĂRIȘOARA 387 CĂMINUL CULTURAL SCĂRIȘOARA Președinte HONDOLA ANDREI-CORNEL
774 Comuna SCĂRIȘOARA 387 CĂMINUL CULTURAL SCĂRIȘOARA Locțiitor DANCIU VIORICA
775 Comuna SCĂRIȘOARA 388 ȘCOALA PRIMARĂ NEGEȘTI Președinte MÎNDRU MIHAELA-DOINIȚA
776 Comuna SCĂRIȘOARA 388 ȘCOALA PRIMARĂ NEGEȘTI Locțiitor OLAR MARIANA-ANA
777 Comuna SCĂRIȘOARA 389 ȘCOALA PRIMARĂ RUNC Președinte PAȘCA ADRIAN
778 Comuna SCĂRIȘOARA 389 ȘCOALA PRIMARĂ RUNC Locțiitor PLEȘA MARINELA
779 Comuna SCĂRIȘOARA 390 ȘCOALA PRIMARĂ SFOARTEA Președinte PURDA MIRELA-MIHAELA
780 Comuna SCĂRIȘOARA 390 ȘCOALA PRIMARĂ SFOARTEA Locțiitor FLOREA LENUȚA
781 Comuna SCĂRIȘOARA 391 ȘCOALA PRIMARĂ ȘTIULEȚI Președinte SUCIU MARIA
782 Comuna SCĂRIȘOARA 391 ȘCOALA PRIMARĂ ȘTIULEȚI Locțiitor JURJ ELENA-EUGENIA
783 Comuna SCĂRIȘOARA 392 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZEȘTI Președinte LAZEA MARINELA-RODICA
784 Comuna SCĂRIȘOARA 392 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZEȘTI Locțiitor PETRUSE MARIANA-LENUȚA
SOHODOL
785 Comuna SOHODOL 393 ȘCOALA PRIMARĂ PELEȘ Președinte NARIȚA MARIA CAMELIA
786 Comuna SOHODOL 393 ȘCOALA PRIMARĂ PELEȘ Locțiitor MORARIU IOAN-SORIN
787 Comuna SOHODOL 394 ȘCOALA PRIMARĂ POIANA Președinte BOBAR DELIANA-ELENA
788 Comuna SOHODOL 394 ȘCOALA PRIMARĂ POIANA Locțiitor BERINDEIE MARIUS-CRISTIAN
789 Comuna SOHODOL 395 CĂMINUL CULTURAL SOHODOL Președinte BERINDEIE LOREDANA-ELENA
790 Comuna SOHODOL 395 CĂMINUL CULTURAL SOHODOL Locțiitor JOLDEȘ ANA
791 Comuna SOHODOL 396 SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEBES PUNCT DE LUCRU SAT LAZURI Președinte TOADER DIANA-LARISA
792 Comuna SOHODOL 396 SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEBES PUNCT DE LUCRU SAT LAZURI Locțiitor MIHEȚIU MARIANA ANGELA
STREMȚ
793 Comuna STREMȚ 397 CĂMINUL CULTURAL STREMȚ Președinte GALDEA IOAN-LIVIU
794 Comuna STREMȚ 397 CĂMINUL CULTURAL STREMȚ Locțiitor VAJASDI-PILȚ MARIA
795 Comuna STREMȚ 398 CĂMINUL CULTURAL GEOAGIU DE SUS Președinte CRISTEA ANA-MIRELA
796 Comuna STREMȚ 398 CĂMINUL CULTURAL GEOAGIU DE SUS Locțiitor MĂRCUȘ NADINA-VETURIA
797 Comuna STREMȚ 399 CĂMINUL CULTURAL GEOMAL Președinte BORZA IRINA-AURELIA
798 Comuna STREMȚ 399 CĂMINUL CULTURAL GEOMAL Locțiitor ONIȘOR ROZALIA
ȘIBOT
799 Comuna ȘIBOT 400 CĂMIN CULTURAL ȘIBOT Președinte DOBRA CAMELIA-MARINELA
800 Comuna ȘIBOT 400 CĂMIN CULTURAL ȘIBOT Locțiitor NUȚA GEORGIANA-RALUCA
801 Comuna ȘIBOT 401 CĂMINUL CULTURAL BALOMIR Președinte URIAN LAURA-MARIA
802 Comuna ȘIBOT 401 CĂMINUL CULTURAL BALOMIR Locțiitor ANGHEL RADU-LUCIAN
803 Comuna ȘIBOT 402 ȘCOALA PRIMARĂ BĂCĂINȚI Președinte AVRAM MARIA-CARMEN
804 Comuna ȘIBOT 402 ȘCOALA PRIMARĂ BĂCĂINȚI Locțiitor OLEA CORNELIA
805 Comuna ȘIBOT 403 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ SĂRĂCSĂU (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Președinte ȘTEFĂNUȚ MARIANA
806 Comuna ȘIBOT 403 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ SĂRĂCSĂU (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Locțiitor PRECUP GABRIELA-LENUȚA
807 Comuna ȘONA 404 CĂMIN CULTURAL LUNCA TÂRNAVEI Președinte BURJA LARISA-MARIA
808 Comuna ȘONA 404 CĂMIN CULTURAL LUNCA TÂRNAVEI Locțiitor ANGHEL GHEORGHE
809 Comuna ȘONA 405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA Președinte CĂPÎLNEAN ALINA-GEORGIANA
810 Comuna ȘONA 405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA Locțiitor ANGHEL OLIMPIA
811 Comuna ȘONA 406 CĂMINUL CULTURAL ALECUȘ Președinte HANDREA MARIOARA
812 Comuna ȘONA 406 CĂMINUL CULTURAL ALECUȘ Locțiitor DULĂU MARIA
813 Comuna ȘONA 407 SALA MULTIFUNCȚIONALĂ BIIA Președinte TULEA FLORIN
814 Comuna ȘONA 407 SALA MULTIFUNCȚIONALĂ BIIA Locțiitor CĂPÎLNEAN VASILE
815 Comuna ȘONA 408 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMICLĂUȘ Președinte MATEI FLAVIUS
816 Comuna ȘONA 408 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMICLĂUȘ Locțiitor CRIȘAN VALERIA
817 Comuna ȘPRING 409 Primăria comunei Șpring Președinte POPA ANA
818 Comuna ȘPRING 409 Primăria comunei Șpring Locțiitor CIUCA MARGARETA
819 Comuna ȘPRING 410 Școala gimnazială Cunța Președinte MEDREA ELENA-TALIDA
820 Comuna ȘPRING 410 Școala gimnazială Cunța Locțiitor PĂUCEAN ADRIAN
821 Comuna ȘPRING 411 Școala primară Drașov Președinte DĂNILĂ IOANA-MARIA
822 Comuna ȘPRING 411 Școala primară Drașov Locțiitor CĂLIN SIMONA-ALEXANDRA
823 Comuna ȘPRING 412 Sediu administrativ Vingard – Comuna Șpring Președinte ANGHEL IULIA-DORINA
824 Comuna ȘPRING 412 Sediu administrativ Vingard – Comuna Șpring Locțiitor COMĂNESE SILVIA
825 Comuna ȘUGAG 413 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ DOBRA) Președinte GHEOANCA MARIA-DANIELA
826 Comuna ȘUGAG 413 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ DOBRA) Locțiitor ȘUFANĂ MARIA RAMONA
827 Comuna ȘUGAG 414 ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINIE Președinte MIHALCEA MIHAELA
828 Comuna ȘUGAG 414 ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINIE Locțiitor BĂDILĂ OVIDIU-NICU
829 Comuna ȘUGAG 415 PRIMĂRIA COMUNEI ȘUGAG Președinte GROSU IOANA
830 Comuna ȘUGAG 415 PRIMĂRIA COMUNEI ȘUGAG Locțiitor MIHĂILĂ DAN ILARION
831 Comuna UNIREA 416 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Președinte LUPEAN CORINA-DANIELA
832 Comuna UNIREA 416 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Locțiitor POPESCU ALINA-GEORGIANA
833 Comuna UNIREA 417 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Președinte MOLDOVAN MIHAIL-ALEXANDRU
834 Comuna UNIREA 417 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Locțiitor ȘTEFAN ANA
835 Comuna UNIREA 418 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAIER” UNIREA Președinte CORDEA CAMELIA
836 Comuna UNIREA 418 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAIER” UNIREA Locțiitor BĂBUȚ ELENA CRISTINA
837 Comuna UNIREA 419 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE JOS Președinte CACOVEAN- CONSTANTINESCU DORINA-ANA-BIANCA- DANIELA
838 Comuna UNIREA 419 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE JOS Locțiitor URSAN MARIA-MIHAELA
839 Comuna UNIREA 420 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE SUS Președinte CACOVEAN ANCA
840 Comuna UNIREA 420 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE SUS Locțiitor BUNEA SIMONA-MIHAIELA
841 Comuna UNIREA 421 ȘCOALA PRIMARĂ DUMBRAVA Președinte POPA VIRGINICA
842 Comuna UNIREA 421 ȘCOALA PRIMARĂ DUMBRAVA Locțiitor POPA IULIANA
843 Comuna UNIREA 422 ȘCOALA PRIMARĂ INOC Președinte VOICA IULIA-MARIA
844 Comuna UNIREA 422 ȘCOALA PRIMARĂ INOC Locțiitor ILEA SANDA-MARIA
845 Comuna UNIREA 423 ȘCOALA PRIMARĂ MĂHĂCENI Președinte NANDREAN LIGIA-DELIA
846 Comuna UNIREA 423 ȘCOALA PRIMARĂ MĂHĂCENI Locțiitor CĂMĂRĂȘAN AMALIA
847 Comuna VADU MOȚILOR 424 Școala Gimnazială Vadu Moților Președinte BORLEA RODICA-ANA
848 Comuna VADU MOȚILOR 424 Școala Gimnazială Vadu Moților Locțiitor PAVEN GABRIELA-MARIA
849 Comuna VALEA LUNGĂ 425 Primăria Valea Lungă Președinte BOGIN IOANA-CLAUDIA
850 Comuna VALEA LUNGĂ 425 Primăria Valea Lungă Locțiitor VASIU COSMIN-LIVIU
851 Comuna VALEA LUNGĂ 426 Școala primară Glogoveț Președinte MĂRGINEAN MIHAI-ADRIAN
852 Comuna VALEA LUNGĂ 426 Școala primară Glogoveț Locțiitor MĂRGINEAN CAMELIA
853 Comuna VALEA LUNGĂ 427 Școala primară Lodroman Președinte GOIA MARIANA
854 Comuna VALEA LUNGĂ 427 Școala primară Lodroman Locțiitor DEZSI MIHAELA MARIA
855 Comuna VALEA LUNGĂ 428 Școala Primară Lunca Președinte BOCȘA TOMINA-CARMEN
856 Comuna VALEA LUNGĂ 428 Școala Primară Lunca Locțiitor ZALUSCHI MONICA-MARIA
857 Comuna VALEA LUNGĂ 429 Cămin cultural Tăuni Președinte DOLCOȘ IOAN-CLAUDIU
858 Comuna VALEA LUNGĂ 429 Cămin cultural Tăuni Locțiitor MĂRGINEAN VASILE
859 Comuna VIDRA 430 PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA Președinte CÎRJEA-RUS AVRAM-NICOLAE
860 Comuna VIDRA 430 PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA Locțiitor TRIF AVRAM-MARINEL
861 Comuna VIDRA 431 ȘCOALA PRIMARĂ GOIEȘTI Președinte DAVID ELENA
862 Comuna VIDRA 431 ȘCOALA PRIMARĂ GOIEȘTI Locțiitor TRIF MARIA
863 Comuna VIDRA 432 FOSTUL SEDIU AL PRIMĂRIEI PONOREL Președinte OARGA VALENTINA
864 Comuna VIDRA 432 FOSTUL SEDIU AL PRIMĂRIEI PONOREL Locțiitor COROIU JILU-CONSTANTIN
865 Comuna VINȚU DEJOS 433 CĂMINUL CULTURAL VURPĂR Președinte UNGUREANU ANDREEA-NARCISA
866 Comuna VINȚU DEJOS 433 CĂMINUL CULTURAL VURPĂR Locțiitor BĂCĂINȚAN ROXANA-DIANA
867 Comuna VINȚU DEJOS 434 CĂMINUL CULTURAL VINȚU DEJOS Președinte SAS ADRIANA MARIA
868 Comuna VINȚU DEJOS 434 CĂMINUL CULTURAL VINȚU DEJOS Locțiitor ȘENCHEA IZABELA-ANA
869 Comuna VINȚU DEJOS 435 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS Președinte NANDRA ALEXANDRU
870 Comuna VINȚU DEJOS 435 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS Locțiitor OZSVATH-CREȚU RAMONA
871 Comuna VINȚU DEJOS 436 SALA PAROHIALĂ SIBIȘENI Președinte ȚÂRA GEORGETA
872 Comuna VINȚU DEJOS 436 SALA PAROHIALĂ SIBIȘENI Locțiitor COLTOR NICOLETA-ANDREA
873 Comuna VINȚU DEJOS 437 CĂMINUL CULTURAL INURI Președinte EKARTJELMĂREAN FELIX IULIU
874 Comuna VINȚU DEJOS 437 CĂMINUL CULTURAL INURI Locțiitor CHINDRIȘ ADINA-ELENA
875 Comuna VINȚU DEJOS 438 CĂMINUL CULTURAL MERETEU Președinte JOCA-PAȘCA DIANA-MARIANA
876 Comuna VINȚU DEJOS 438 CĂMINUL CULTURAL MERETEU Locțiitor EKART-JELMĂREAN SIMONA-ADRIANA
877 Comuna VINȚU DEJOS 439 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA VINȚULUI Președinte ALBU COSMINA-CRISTINA
878 Comuna VINȚU DEJOS 439 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA VINȚULUI Locțiitor PÎCLIȘAN DORINA