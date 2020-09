ALEGERI LOCALE 2020, în Alba: LISTA cu preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din județ

LISTA cu preşedinţii și locțiitorii birourilor electorale ale secţiilor de votare din Alba la ALEGERILE LOCALE 2020

În data de 12 septembrie 2020 a avut loc tragerea la sorți computerizată prin care Biroul Electoral de Circumscripție Județeană anunță că au fost desemnați președinții birourilor electorale ale secțiilor de votare și locțiitorii acestora.

Lista cu persoanele desemnate în funcţiile de preşedinţi respectiv locţiitori ai preşedinţilor la birourile electorale ale secţiilor de votare din Alba.

Nr. crt. UAT Nr Secţie Instituţia Funcţia Nume Prenume

Alba Iulia

1 MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 Centrul de zi pentru persoane vârstnice Președinte CUNȚAN IOAN OVIDIU

2 MUNICIPIUL ALBA IULIA 1 Centrul de zi pentru persoane vârstnice Locțiitor MAZILU SIMONA-ANDREEA

3 MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Președinte BUCUR MARIA

4 MUNICIPIUL ALBA IULIA 2 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Locțiitor COSMA-POPA IOANA-MARINELA

5 MUNICIPIUL ALBA IULIA 3 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Președinte TÎRZIU DANA-ELENA

6 MUNICIPIUL ALBA IULIA 3 Școala gimnazială „Vasile Goldiș” Locțiitor TOMA ANA-MARIA

7 MUNICIPIUL ALBA IULIA 4 Școală gimnazială „Avram Iancu” Președinte ZAMĂ IOANA-EMILIA

8 MUNICIPIUL ALBA IULIA 4 Școală gimnazială „Avram Iancu” Locțiitor CRISTIAN SORIN-DUMITRU

9 MUNICIPIUL ALBA IULIA 5 Școală gimnazială „Avram Iancu” Președinte BELIZNA ALEXANDRA-IOANA

10 MUNICIPIUL ALBA IULIA 5 Școală gimnazială „Avram Iancu” Locțiitor STĂNESCU DELIA-LAVINIA

11 MUNICIPIUL ALBA IULIA 6 Casa de cultură a studenților Președinte GROZA ANDREEA

12 MUNICIPIUL ALBA IULIA 6 Casa de cultură a studenților Locțiitor ENESCU DAN

13 MUNICIPIUL ALBA IULIA 7 Colegiul Economic”Dionisie Pop Marțian” Președinte RUSU ROMANA-MARIA

14 MUNICIPIUL ALBA IULIA 7 Colegiul Economic”Dionisie Pop Marțian” Locțiitor BUNEA MARIANA

15 MUNICIPIUL ALBA IULIA 8 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte RADU DAN

16 MUNICIPIUL ALBA IULIA 8 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor TOTOIAN DIANA-CRISTINA

17 MUNICIPIUL ALBA IULIA 9 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte SIMA CĂTĂLIN

18 MUNICIPIUL ALBA IULIA 9 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor SULARIA PATRICIA ALEXANDRA

19 MUNICIPIUL ALBA IULIA 10 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte MOLDOVAN ROXANA-ADINA

20 MUNICIPIUL ALBA IULIA 10 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor BUCEA MARIA

21 MUNICIPIUL ALBA IULIA 11 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Președinte BUZURĂ RALUCA-LOREDANA

22 MUNICIPIUL ALBA IULIA 11 Colegiul Național „Horea Cloșca și Crișan” Locțiitor RUSU CĂTĂLINA-GABRIELA

23 MUNICIPIUL ALBA IULIA 12 COLEGIUL TEHNIC ”APULUM” Președinte BARBU GEORGE

24 MUNICIPIUL ALBA IULIA 12 COLEGIUL TEHNIC ”APULUM” Locțiitor POPA ANDRA-MARIA

25 MUNICIPIUL ALBA IULIA 13 Colegiul Tehnic „Apulum” Președinte VLONGA DRAGOMIR

26 MUNICIPIUL ALBA IULIA 13 Colegiul Tehnic „Apulum” Locțiitor VĂCARIU CAMELIA-MARIA

27 MUNICIPIUL ALBA IULIA 14 Colegiul Tehnic „Apulum” Președinte PRECUP ANUȚA-MIHAELA

28 MUNICIPIUL ALBA IULIA 14 Colegiul Tehnic „Apulum” Locțiitor JURCA ANGELICA-ELISABETA

29 MUNICIPIUL ALBA IULIA 15 Grădinița cu program prelungit nr.9 Președinte BOTA ADRIAN-FLORIN

30 MUNICIPIUL ALBA IULIA 15 Grădinița cu program prelungit nr.9 Locțiitor GHENESCU ALEXANDRA

31 MUNICIPIUL ALBA IULIA 16 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Președinte CHICHIFOI RAMONA-DIANA

32 MUNICIPIUL ALBA IULIA 16 Seminarul Teologic Ortodox „Sfântul Simion Ștefan” Locțiitor CARNAȚ CAMELIA-MARINA

33 MUNICIPIUL ALBA IULIA 17 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Președinte MOLDOVAN MARIANA

34 MUNICIPIUL ALBA IULIA 17 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Locțiitor DINU IOANA-RALUCA

35 MUNICIPIUL ALBA IULIA 18 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Președinte MÂNDROC IOAN-OVIDIU

36 MUNICIPIUL ALBA IULIA 18 Școala gimnazială „Ion Agârbiceanu” Locțiitor MARIȘ IOAN

37 MUNICIPIUL ALBA IULIA 19 Grădinița cu program prelungit nr.11 Președinte GABRA PAULA-RAMONA

38 MUNICIPIUL ALBA IULIA 19 Grădinița cu program prelungit nr.11 Locțiitor GRĂDINARIU RALUCA-ELENA

39 MUNICIPIUL ALBA IULIA 20 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Președinte BADIU ALINA-MARIA

40 MUNICIPIUL ALBA IULIA 20 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Locțiitor CORDON DELIA-CRISTINA

41 MUNICIPIUL ALBA IULIA 21 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Președinte BAN ROZALIA-LILIANA

42 MUNICIPIUL ALBA IULIA 21 Grădinița cu program prelungit step by step nr.12 Locțiitor JURCA CLAUDIU-MIHAI

43 MUNICIPIUL ALBA IULIA 22 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Președinte FILIP GABRIELA-SIMONA

44 MUNICIPIUL ALBA IULIA 22 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Locțiitor HALE RADU-RĂZVAN

45 MUNICIPIUL ALBA IULIA 23 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Președinte MARINCAȘ OANA-DIANA

46 MUNICIPIUL ALBA IULIA 23 Școala gimnazială „Mihai Eminescu” Locțiitor CIOBANU CAMELIA-MARIA

47 MUNICIPIUL ALBA IULIA 24 Grădinița cu program prelungit nr.13 Președinte LUPEAN CLAUDIU ILIE

48 MUNICIPIUL ALBA IULIA 24 Grădinița cu program prelungit nr.13 Locțiitor VĂRĂREAN ALINA-VASILICA

49 MUNICIPIUL ALBA IULIA 25 Grădinița cu program prelungit nr.13 Președinte BRETOI VASILE

50 MUNICIPIUL ALBA IULIA 25 Grădinița cu program prelungit nr.13 Locțiitor CRISTEA FLORENTINA- CRISTINA

51 MUNICIPIUL ALBA IULIA 26 Liceul cu program sportiv Președinte UDREA TUDOR-IONUȚ

52 MUNICIPIUL ALBA IULIA 26 Liceul cu program sportiv Locțiitor MATEIU IONELA-NICOLETA

53 MUNICIPIUL ALBA IULIA 27 Liceul cu program sportiv Președinte MOGA TEODOR

54 MUNICIPIUL ALBA IULIA 27 Liceul cu program sportiv Locțiitor VESA ELENA-MARIA

55 MUNICIPIUL ALBA IULIA 28 Liceul cu program sportiv Președinte PRESECAN AUGUSTIN

56 MUNICIPIUL ALBA IULIA 28 Liceul cu program sportiv Locțiitor AVRAM ELENA-GABRIELA

57 MUNICIPIUL ALBA IULIA 29 Liceul cu program sportiv Președinte BĂLĂNEANU MELINDA-ANDREEA

58 MUNICIPIUL ALBA IULIA 29 Liceul cu program sportiv Locțiitor MOLODEȚ VALERIA

59 MUNICIPIUL ALBA IULIA 30 Bazin Olimpic Președinte VĂRĂREAN MARIA

60 MUNICIPIUL ALBA IULIA 30 Bazin Olimpic Locțiitor GLIGOR CIPRIAN-IOAN

61 MUNICIPIUL ALBA IULIA 31 Bazin Olimpic Președinte SAVU MARINELA

62 MUNICIPIUL ALBA IULIA 31 Bazin Olimpic Locțiitor BADEA IOANA

63 MUNICIPIUL ALBA IULIA 32 Stadion municipal „Cetate” Președinte ILEA MARIA-MONICA

64 MUNICIPIUL ALBA IULIA 32 Stadion municipal „Cetate” Locțiitor HANEȘ MARIA

65 MUNICIPIUL ALBA IULIA 33 Gradinita cu program normal nr. 10 Președinte TITILINCU RAREȘ

66 MUNICIPIUL ALBA IULIA 33 Gradinita cu program normal nr. 10 Locțiitor SĂVENCU GINA-LOREDANA

67 MUNICIPIUL ALBA IULIA 34 Grădinița cu program normal nr. 10 Președinte SECĂREANU SMARANDA-DELIA

68 MUNICIPIUL ALBA IULIA 34 Grădinița cu program normal nr. 10 Locțiitor HĂLĂLAE MIHAELA-IOANA

69 MUNICIPIUL ALBA IULIA 35 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Scoala generala nr. 9 Președinte URSUȚ GEORGIANA-MARIA

70 MUNICIPIUL ALBA IULIA 35 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Scoala generala nr. 9 Locțiitor IANCU ANNEMARIE

71 MUNICIPIUL ALBA IULIA 36 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Președinte BUCUR IOAN

72 MUNICIPIUL ALBA IULIA 36 Colegiul Tehnic „Dorin Pavel” Locțiitor SULAREA MARIA

73 MUNICIPIUL ALBA IULIA 37 Grădinița cu program prelungit nr.16 Președinte BOUNEGRU ANA-MARIA

74 MUNICIPIUL ALBA IULIA 37 Grădinița cu program prelungit nr.16 Locțiitor COȘEREANU ANDREA

75 MUNICIPIUL ALBA IULIA 38 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte ȘANDRU MIHAI-HORIA

76 MUNICIPIUL ALBA IULIA 38 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor BORCĂU FELICIA-MARIANA

77 MUNICIPIUL ALBA IULIA 39 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte RUSAN VICTORIA-MIHAELA

78 MUNICIPIUL ALBA IULIA 39 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor DANCIU CAMELIA-ELENA

79 MUNICIPIUL ALBA IULIA 40 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Președinte MOGA TATIANA-ELENA

80 MUNICIPIUL ALBA IULIA 40 Colegiul Tehnic „Alexandru Domsa” Locțiitor VASIU SIMION-MIHAI

81 MUNICIPIUL ALBA IULIA 41 SC Florida Impex SRL Președinte SIMINA MARIA-DORINA

82 MUNICIPIUL ALBA IULIA 41 SC Florida Impex SRL Locțiitor GÂNFĂLEAN ALEXANDRU-PAUL

83 MUNICIPIUL ALBA IULIA 42 Grădinița cu program normal nr.5Partoș Președinte BELDEAN DANA-LIANA

84 MUNICIPIUL ALBA IULIA 42 Grădinița cu program normal nr.5Partoș Locțiitor SIMIOANĂ MIHAIELA-ADINA

85 MUNICIPIUL ALBA IULIA 43 Căminul pentru persoane vârstnice Președinte PETREA CAMELIA-MARIA

86 MUNICIPIUL ALBA IULIA 43 Căminul pentru persoane vârstnice Locțiitor BISTRAE RODICA

87 MUNICIPIUL ALBA IULIA 44 Grădinița cu program normal Bărăbanț Președinte CRĂCIUNEAN FLORICA

88 MUNICIPIUL ALBA IULIA 44 Grădinița cu program normal Bărăbanț Locțiitor GOȚIA CRISTIAN-IOAN

89 MUNICIPIUL ALBA IULIA 45 Grădinița cu program normal Bărăbanț Președinte GROZA LIGIA-DANIELA

90 MUNICIPIUL ALBA IULIA 45 Grădinița cu program normal Bărăbanț Locțiitor ANGHEL FLORIN-VALENTIN

91 MUNICIPIUL ALBA IULIA 46 Școala gimnazială Micești – Sala de sport Președinte LASLO CRISTINA-VALERIA

92 MUNICIPIUL ALBA IULIA 46 Școala gimnazială Micești – Sala de sport Locțiitor CIUGUDEAN AURICA

93 MUNICIPIUL ALBA IULIA 47 Școala gimnazială Micești Președinte MUNTEAN MIOARA-CAMELIA

94 MUNICIPIUL ALBA IULIA 47 Școala gimnazială Micești Locțiitor TĂTARU CARMEN VICTORIA

95 MUNICIPIUL ALBA IULIA 48 Căminul Cultural Oarda de Jos Președinte STOIA GHEORGHE-VIOREL

96 MUNICIPIUL ALBA IULIA 48 Căminul Cultural Oarda de Jos Locțiitor POPA ADELA

97 MUNICIPIUL ALBA IULIA 49 Grădinița cu program normal Oarda de sus Președinte AVRAM ILEANA-MARIA

98 MUNICIPIUL ALBA IULIA 49 Grădinița cu program normal Oarda de sus Locțiitor DOMUȚA ELENA

99 MUNICIPIUL ALBA IULIA 50 Școala primară Pâclișa Președinte TOTOIAN MONICA-IULIA

100 MUNICIPIUL ALBA IULIA 50 Școala primară Pâclișa Locțiitor MOLODEȚ MARIA

Aiud

101 MUNICIPIUL AIUD 51 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Președinte NICULA LUCIAN

102 MUNICIPIUL AIUD 51 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor TIUTIU GRAȚIELA

103 MUNICIPIUL AIUD 52 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Președinte SAUCĂ MARIA

104 MUNICIPIUL AIUD 52 Școala Gimnazială ’’Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor TRUȚĂ MARIETA-DANIELA

105 MUNICIPIUL AIUD 53 Școala Gimnazială ’’Ovidiu Hulea” Aiud Președinte FRENȚ PETRINA

106 MUNICIPIUL AIUD 53 Școala Gimnazială „Ovidiu Hulea” Aiud Locțiitor MAN IOANA

107 MUNICIPIUL AIUD 54 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Președinte GHERMAN KINGA-TIMEA

108 MUNICIPIUL AIUD 54 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Locțiitor IRIMIE SUSANA

109 MUNICIPIUL AIUD 55 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Președinte HĂDĂRIG VLAD-CRISTIAN

110 MUNICIPIUL AIUD 55 Grădinița cu Program Prelungit „Primii Pași” Aiud Locțiitor BOLDEA MARIA

111 MUNICIPIUL AIUD 56 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte IONESCU TEODORA-MARIANA

112 MUNICIPIUL AIUD 56 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor BĂLĂU RAMONA-ADRIANA

113 MUNICIPIUL AIUD 57 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte CARDOȘ LAURA-CRISTINA

114 MUNICIPIUL AIUD 57 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor FURDA EMILIA

115 MUNICIPIUL AIUD 58 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte ROȘCA LUCA-RAREȘ

116 MUNICIPIUL AIUD 58 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor MUNTEANU PAULA-ANCA

117 MUNICIPIUL AIUD 59 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Președinte BORȘAN NICOLAE

118 MUNICIPIUL AIUD 59 Școala Gimnazială ”Axente Sever” Aiud Locțiitor GHERMAN MIHAI

119 MUNICIPIUL AIUD 60 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud Președinte CÂMPEAN ADELA-RALUCA

120 MUNICIPIUL AIUD 60 Grădinița cu Program Prelungit nr. 2 Aiud Locțiitor SÎNTOMA MARIA

121 MUNICIPIUL AIUD 61 Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud Președinte MACARIE OVIDIU AURELIAN

122 MUNICIPIUL AIUD 61 Colegiul Național ”Titu Maiorescu” Aiud Locțiitor STAN ADELA-SABINA

123 MUNICIPIUL AIUD 62 Colegiul Tehnic Aiud Președinte MOGA NARCIS-OLIMPIU

124 MUNICIPIUL AIUD 62 Colegiul Tehnic Aiud Locțiitor CHIOREAN VIORICA

125 MUNICIPIUL AIUD 63 Colegiul Tehnic Aiud Președinte DANCIU FLORENTINA- VASILENA

126 MUNICIPIUL AIUD 63 Colegiul Tehnic Aiud Locțiitor CÎRNAȚ ADRIANA-RALUCA

127 MUNICIPIUL AIUD 64 Fosta Grădiniță Nr. 1 Aiud Președinte DANCIU MIRCEA-SORIN

128 MUNICIPIUL AIUD 64 Fosta Grădiniță Nr. 1 Aiud Locțiitor TRÎNC SOFIA

129 MUNICIPIUL AIUD 65 Școala Gimnazială ’’Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Președinte BĂGĂIAN MARIANA-MARCELA

130 MUNICIPIUL AIUD 65 Școala Gimnazială ’’Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Locțiitor MAIOR MARIA-CORNELIA

131 MUNICIPIUL AIUD 66 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Președinte JURJU DANIELA

132 MUNICIPIUL AIUD 66 Școala Gimnazială „Liviu Rebreanu” Aiudul de Sus Locțiitor SZOCS DANIELA

133 MUNICIPIUL AIUD 67 Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud Președinte SAVU VICTORIA

134 MUNICIPIUL AIUD 67 Liceul Tehnologic Agricol ”Alexandru Borza” Ciumbrud Locțiitor MĂRGINEAN RAMONA-ELENA

135 MUNICIPIUL AIUD 68 Fosta Școală Generală Gîmbaș Președinte DUMITRIU-GRIGORIȚĂ DANA-OCTAVIA

136 MUNICIPIUL AIUD 68 Fosta Școală Generală Gîmbaș Locțiitor DANCIU IONELA-MARIANA

137 MUNICIPIUL AIUD 69 Școala Primară Gîrbova de Jos Președinte STĂVAR ROXANA-ELENA

138 MUNICIPIUL AIUD 69 Școala Primară Gîrbova de Jos Locțiitor CÎRNAȚ EMIL-DORU

139 MUNICIPIUL AIUD 70 Fosta Școală Generală Gîrbova de Sus Președinte MAN ADELA-ELISABETA

140 MUNICIPIUL AIUD 70 Fosta Școală Generală Gîrbova de Sus Locțiitor BOTAȘ CORINA-ARABELA

141 MUNICIPIUL AIUD 71 Fosta Școală Generală Gîrbovița Președinte CHIOREAN IOAN

142 MUNICIPIUL AIUD 71 Fosta Școală Generală Gîrbovița Locțiitor MĂTĂRÎNGĂ VICTORIA

143 MUNICIPIUL AIUD 72 Grădinița cu Program Normal Măgina Președinte CHIOREANU MIHAELA-GABRIELA

144 MUNICIPIUL AIUD 72 Grădinița cu Program Normal Măgina Locțiitor MAN LAURA-MIHAELA

145 MUNICIPIUL AIUD 73 Căminul Cultural Păgida Președinte AVRAM HOREA

146 MUNICIPIUL AIUD 73 Căminul Cultural Păgida Locțiitor CIORTEA GHIORGHE

147 MUNICIPIUL AIUD 74 Sala de festivități din Sîncrai Președinte FEJER ALINA ELENA

148 MUNICIPIUL AIUD 74 Sala de festivități din Sîncrai Locțiitor CARDOȘ RAMONA-MIHAELA

BLAJ

149 MUNICIPIUL BLAJ 75 Piața Agroalimentară Președinte ȘTEFĂNESCU SERGIU-ION

150 MUNICIPIUL BLAJ 75 Piața Agroalimentară Locțiitor HORVAT MIHAELA

151 MUNICIPIUL BLAJ 76 GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” BLAJ Președinte VOICU GHEORGHE-ALEXANDRU

152 MUNICIPIUL BLAJ 76 GRĂDINIȚACU PROGRAM PRELUNGIT ”LUMEA COPIILOR” BLAJ Locțiitor COMȘA ALIN-EMIL

153 MUNICIPIUL BLAJ 77 Baza de Agrement a municipiului Blaj Președinte BĂRBAT ANCA IOANA

154 MUNICIPIUL BLAJ 77 Baza de Agrement a municipiului Blaj Locțiitor NICOARĂ JAN-CĂTĂLIN

155 MUNICIPIUL BLAJ 78 AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL – GRĂDINIȚA”SFÂNTA IRINA” Președinte BOANCĂȘ DELIA-MARIA

156 MUNICIPIUL BLAJ 78 AȘEZĂMÂNTUL SOCIAL – GRĂDINIȚA”SFÂNTA IRINA” Locțiitor MOLNAR MIHAI-RĂZVAN

157 MUNICIPIUL BLAJ 79 Școala Gimnazială ”Toma Cocișiu” Blaj Președinte LODROMAN CODRUȚA-IOANA

158 MUNICIPIUL BLAJ 79 Școala Gimnazială ’’Toma Cocișiu” Blaj Locțiitor GAVRILUȚ VALERIU

159 MUNICIPIUL BLAJ 80 Centrul Cultural ”Iacob Mureșianu” Președinte FLOREA MARIAN-GHEORGHE

160 MUNICIPIUL BLAJ 80 Centrul Cultural ”Iacob Mureșianu” Locțiitor POPA ELENA-MARIA

161 MUNICIPIUL BLAJ 81 Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj Președinte LODROMAN MARIANA

162 MUNICIPIUL BLAJ 81 Liceul Tehnologic „Ștefan Manciulea” Blaj Locțiitor MARCU FLORIN-DĂNUȚ

163 MUNICIPIUL BLAJ 82 Serviciul Public de Asistență Socială Blaj Președinte SELEGEAN LAURA-ALICE

164 MUNICIPIUL BLAJ 82 Serviciul Public de Asistență Socială Blaj Locțiitor COMAN NICOLETA-CORNELIA

165 MUNICIPIUL BLAJ 83 Asociația Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi Alba – Clubul Blaj Președinte FLORE VICHENȚIE-BOGDAN

166 MUNICIPIUL BLAJ 83 Asociația Județeană a Vânătorilor si Pescarilor Sportivi Alba – Clubul Blaj Locțiitor BORȘOI MARIA

167 MUNICIPIUL BLAJ 84 Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Președinte SAVONEA ELENA-RALUCA

168 MUNICIPIUL BLAJ 84 Liceul Tehnologic ”Timotei Cipariu” Locțiitor ȘARLEA CARMEN-MARIA

169 MUNICIPIUL BLAJ 85 Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Președinte SCHENKER-

MUREȘAN SORINA-EMILIA

170 MUNICIPIUL BLAJ 85 Colegiul Național ”Inochentie Micu Clain” Locțiitor BÂRSAN VIORICA

171 MUNICIPIUL BLAJ 86 Școala Gimnazială ’’Petru Pavel Aron” Blaj Președinte DIAC ALIN

172 MUNICIPIUL BLAJ 86 Școala Gimnazială ’’Petru Pavel Aron” Blaj Locțiitor CÎRNAȚ CARMEN

173 MUNICIPIUL BLAJ 87 Școala Gimnazială ’’Ion Micu Moldovan” Blaj Președinte COMAN ANA-MARIA

174 MUNICIPIUL BLAJ 87 Școala Gimnazială ’’Ion Micu Moldovan” Blaj Locțiitor MATIȘ VIOREL

175 MUNICIPIUL BLAJ 88 Grădinița cu program normal ”Izvoarele” Blaj Președinte ALDEA TOADER-IACOB

176 MUNICIPIUL BLAJ 88 Grădinița cu program normal ”Izvoarele” Blaj Locțiitor SPĂTĂCEAN LIANA-ANCUȚA

177 MUNICIPIUL BLAJ 89 Școala Gimnazială „Axente Sever” Mănărade Președinte SPĂTĂCEAN CRISTINA-VIORICA

178 MUNICIPIUL BLAJ 89 Școala Gimnazială ’’Axente Sever” Mănărade Locțiitor POTOPEA CONSTANTIN-DANIEL

179 MUNICIPIUL BLAJ 90 Școala Primară Petrisat Președinte BORCEA DORIN-SILVIU

180 MUNICIPIUL BLAJ 90 Școala Primară Petrisat Locțiitor MEGIEȘAN GABRIELA-MARIA

181 MUNICIPIUL BLAJ 91 Școala Gimnazială ’’Simion Bărnuțiu” Tiur Președinte CHEȚAN DORINA OTILIA

182 MUNICIPIUL BLAJ 91 Școala Gimnazială ’’Simion Bărnuțiu” Tiur Locțiitor OLTEAN CLAUDIA-FLORINELA

SEBEȘ

183 MUNICIPIUL SEBEȘ 92 SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI SEBEȘ Președinte DRĂGOIU VASILE

184 MUNICIPIUL SEBEȘ 92 SERVICIUL PUBLIC DE ADMINISTRARE A PATRIMONIULUI SEBEȘ Locțiitor RAȚ CAMELIA

185 MUNICIPIUL SEBEȘ 93 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte DRĂGOI NICOLAE

186 MUNICIPIUL SEBEȘ 93 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor DUICU VALENTIN-DACIAN

187 MUNICIPIUL SEBEȘ 94 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte FLORARIU ANGELA-CLAUDIA

188 MUNICIPIUL SEBEȘ 94 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor ȘTEFAN CONSTANTIN-LUCIAN

189 MUNICIPIUL SEBEȘ 95 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte PÂRVU MIRELA-MONICA

190 MUNICIPIUL SEBEȘ 95 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor CÂNDEA TEREZIA

191 MUNICIPIUL SEBEȘ 96 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Președinte RUNCAN CRISTIAN-ADRIAN

192 MUNICIPIUL SEBEȘ 96 LICEUL TEHNOLOGIC SEBEȘ Locțiitor HĂPRIANU GHEORGHE

193 MUNICIPIUL SEBEȘ 97 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte IAMANDI MARIANA

194 MUNICIPIUL SEBEȘ 97 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor VUȘCAN IOANA-MIOARA

195 MUNICIPIUL SEBEȘ 98 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte BOTA MIHAELA

196 MUNICIPIUL SEBEȘ 98 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor HÎNDOREAN ALINA-PETRONELA

197 MUNICIPIUL SEBEȘ 99 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Președinte BARDAN EUGEN

198 MUNICIPIUL SEBEȘ 99 LICEUL CU PROGRAM SPORTIV SEBEȘ Locțiitor STĂNUȘ MIHAELA-CAMELIA

199 MUNICIPIUL SEBEȘ 100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ Președinte ROȘCA VASILE-MIRON

200 MUNICIPIUL SEBEȘ 100 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.2 SEBEȘ Locțiitor ADAM MIOARA

201 MUNICIPIUL SEBEȘ 101 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Președinte DUȘA SABIN

202 MUNICIPIUL SEBEȘ 101 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Locțiitor GYALAY CARMEN

203 MUNICIPIUL SEBEȘ 102 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Președinte LAZĂR CAMELIA

204 MUNICIPIUL SEBEȘ 102 COLEGIUL NAȚIONAL „LUCIAN BLAGA” SEBEȘ Locțiitor VINTILĂ MARIANA-CLAUDIA

205 MUNICIPIUL SEBEȘ 103 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte GROZA BOGDAN

206 MUNICIPIUL SEBEȘ 103 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAILKOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor COSTEA VETUȚA

207 MUNICIPIUL SEBEȘ 104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte BARBU GHEORGHE

208 MUNICIPIUL SEBEȘ 104 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor FLOREA CIPRIAN

209 MUNICIPIUL SEBEȘ 105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte FEKETE ALINA-AURORA

210 MUNICIPIUL SEBEȘ 105 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor COSTEA MIHAI-TIBERIU

211 MUNICIPIUL SEBEȘ 106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Președinte FILIMON NICOLAE-MARIUS

212 MUNICIPIUL SEBEȘ 106 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”MIHAIL KOGĂLNICEANU” SEBEȘ Locțiitor KIRR ANDREEA

213 MUNICIPIUL SEBEȘ 107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANCRĂM Președinte FILIP ADINA-SIMINA

214 MUNICIPIUL SEBEȘ 107 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LANCRĂM Locțiitor GĂMULESCU MARIA-DANA

215 MUNICIPIUL SEBEȘ 108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte ȘTEFAN PETRONELA

216 MUNICIPIUL SEBEȘ 108 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor ARON ANDREI

217 MUNICIPIUL SEBEȘ 109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte BODEA GABRIELA

218 MUNICIPIUL SEBEȘ 109 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor LUPU IULIANA

219 MUNICIPIUL SEBEȘ 110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Președinte PRECUP MARIUS-GHEORGHE

220 MUNICIPIUL SEBEȘ 110 ȘCOALA GIMNAZIALĂ PETREȘTI Locțiitor DAVID NICULINA-LUMINIȚA

221 MUNICIPIUL SEBEȘ 111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂHĂU Președinte FOFELDEA-MIRCEA NICOLETA-IOANA

222 MUNICIPIUL SEBEȘ 111 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂHĂU Locțiitor TODEA GEORGETA-CRISTINA

ABRUD

223 ORAȘ ABRUD 112 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud Președinte BOGDAN LIVIU

224 ORAȘ ABRUD 112 Școala Gimnazială „Avram Iancu” Abrud Locțiitor BORLEA VALENTIN-SORIN

225 ORAȘ ABRUD 113 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădiniță cu program normal nr. 1 Abrud Președinte TOMUȘ ȘTEFAN

226 ORAȘ ABRUD 113 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădiniță cu program normal nr. 1 Abrud Locțiitor RAȚIU MĂDĂLINA-IOANA

227 ORAȘ ABRUD 114 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădinița cu program prelungit nr.1

Abrud Președinte LIAHU AUREL

228 ORAȘ ABRUD 114 Școala Gimnazială „Avram lancu” Grădinița cu program prelungit nr.1

Abrud Locțiitor MICLEA VERONICA-ANCUȚA

229 ORAȘ ABRUD 115 Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Președinte HODAN DIANA-MIRA

230 ORAȘ ABRUD 115 Liceul „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud Locțiitor SZUCS ILEANA-SANDA

BAIA DE ARIEȘ

231 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 116 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Președinte ȚĂRAN PAVEL-CRISTIAN

232 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 116 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Locțiitor PAȘCA IONEL-IOSIF

233 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 117 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Președinte ȘTEFĂNUȚ EMILIAN

234 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 117 ȘCOALA GENERALĂ CU CLASELE I-VIII Locțiitor ȘTEFĂNUȚ DANIELA-MARIA

235 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 118 LICEUL ”DR. LAZĂR CHIRILĂ” Președinte ȘORIAN ANGELA

236 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 118 LICEUL ”DR. LAZĂR CHIRILĂ” Locțiitor PÂRVUȚĂ GABRIELA

237 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 119 ȘCOALA PRIMARĂ BRĂZEȘTI Președinte PAȘCA ELENA

238 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 119 ȘCOALA PRIMARĂ BRĂZEȘTI Locțiitor JANTEA ADRIAN-IOAN

239 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 120 CĂMINUL CULTURAL CIOARA DE SUS Președinte ANDREICA AUREL

240 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 120 CĂMINUL CULTURAL CIOARA DE SUS Locțiitor CAMENIC ANA-MARIA

241 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 121 CĂMINUL CULTURAL MUNCELU Președinte FONOAGE EMILIA-ZAMFIRA

242 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 121 CĂMINUL CULTURAL MUNCELU Locțiitor ȚARA MONICA-CLAUDIA

243 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 122 CĂMINUL CULTURAL SARTĂȘ Președinte LAZĂR RALUCA-EMANUELA

244 ORAȘ BAIA DE ARIEȘ 122 CĂMINUL CULTURAL SARTĂȘ Locțiitor COROIU ELENA-ADRIANA

CÂMPENI

245 ORAȘ CÂMPENI 123 Primăria orașului Cîmpeni Președinte DRĂGOIU NICOLAE-IANCU

246 ORAȘ CÂMPENI 123 Primăria orașului Cîmpeni Locțiitor ORLEA AMALIA-ELENA

247 ORAȘ CÂMPENI 124 Școala Gimnazială Cîmpeni Președinte BOBAR ANCA-MARIA

248 ORAȘ CÂMPENI 124 Școala Gimnazială Cîmpeni Locțiitor BOLDAȘ DANIEL- FELICIAN

249 ORAȘ CÂMPENI 125 Școala Gimnazială Cîmpeni Președinte TEOC OANA-GEORGETA

250 ORAȘ CÂMPENI 125 Școala Gimnazială Cîmpeni Locțiitor NICULA ILEANA-DANIELA

251 ORAȘ CÂMPENI 126 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Președinte CEUCA SORIN-HORIA

252 ORAȘ CÂMPENI 126 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Locțiitor REDNIC DIANA-ELENA

253 ORAȘ CÂMPENI 127 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Președinte POTINTEU MARIA-OTILIA

254 ORAȘ CÂMPENI 127 Colegiul Național „Avram Iancu” Cîmpeni Locțiitor NARIȚA SIMONA-LIVIA

255 ORAȘ CÂMPENI 128 Școala Primară Vîrși Președinte BERINDEI ANCUȚA-IOANA

256 ORAȘ CÂMPENI 128 Școala Primară Vîrși Locțiitor ONEȚ CLAUDIA-DANIELA

257 ORAȘ CÂMPENI 129 Școala Primară Certege Președinte BORLA IULIANA-GABRIELA

258 ORAȘ CÂMPENI 129 Școala Primară Certege Locțiitor KOVACS ELENA

259 ORAȘ CÂMPENI 130 Școala Primară Mihoești Președinte CORNEA CĂLIN

260 ORAȘ CÂMPENI 130 Școala Primară Mihoești Locțiitor MECEA VALENTINA-ILEANA

261 ORAȘ CÂMPENI 131 Școala Primară Valea Bistrii Președinte ANCĂU SORIN

262 ORAȘ CÂMPENI 131 Școala Primară Valea Bistrii Locțiitor NICULA CĂLIN

CUGIR

263 ORAȘ CUGIR 132 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte FILIMON PETRU

264 ORAȘ CUGIR 132 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor VLAD DANIELA MARIA

265 ORAȘ CUGIR 133 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte POPA IOAN-MARIUS

266 ORAȘ CUGIR 133 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor ANDREI CORINA-SIMONA

267 ORAȘ CUGIR 134 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte LAZĂR RAMONA-ELENA

268 ORAȘ CUGIR 134 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor DEATCU DANIELA-CARMEN

269 ORAȘ CUGIR 135 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Președinte GĂLDĂU HORAȚIU-IOAN

270 ORAȘ CUGIR 135 Școala Gimnazială Nr. 3 -Cugir Locțiitor BURBEA LAURENȚIU- OCTAVIAN

271 ORAȘ CUGIR 136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Nr.3 CUGIR Președinte BURBEA GABRIELA

272 ORAȘ CUGIR 136 ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR.3 CUGIR Locțiitor BONȚA CRISTINA MARIA

273 ORAȘ CUGIR 137 Colegiul Național ’’David Prodan” Cugir Președinte FRĂȚILĂ ADRIAN-ȘTEFAN

274 ORAȘ CUGIR 137 Colegiul Național ’’David Prodan” Cugir Locțiitor TOADER ANAMARIA

275 ORAȘ CUGIR 138 Colegiul Național „David Prodan” Cugir Președinte LONGODOR LARISA-MIRELA

276 ORAȘ CUGIR 138 Colegiul Național „David Prodan” Cugir Locțiitor PAȘTIU SILVIA VICTORIA

277 ORAȘ CUGIR 139 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte HURBEAN DANIEL-ILIE

278 ORAȘ CUGIR 139 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor DRĂGAN MANUELA-DOINA

279 ORAȘ CUGIR 140 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte STANCIU CĂTĂLINA-LAURA

280 ORAȘ CUGIR 140 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor LESPEZIANU DANIELA-TEODORA

281 ORAȘ CUGIR 141 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Președinte CĂRPINIȘAN ALINA-ELENA

282 ORAȘ CUGIR 141 Școala Gimnazială ”Singidava” Cugir Locțiitor HURBEAN ADELA-MARIANA

283 ORAȘ CUGIR 142 Grădinița cu program normal ”Voinicel” Cugir Președinte ROB AUREL

284 ORAȘ CUGIR 142 Grădinița cu program normal ”Voinicel” Cugir Locțiitor ISARIE IOAN-CONSTANTIN

285 ORAȘ CUGIR 143 Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu” Cugir Președinte STERCA NADIA-MARIA

286 ORAȘ CUGIR 143 Colegiul Tehnic „I.D.Lăzărescu” Cugir Locțiitor PANAIT MARINA-AURORA

287 ORAȘ CUGIR 144 Casa de Cultură a Orașului Cugir Președinte TEBAN ANDREIA-MARIANA

288 ORAȘ CUGIR 144 Casa de Cultură a Orașului Cugir Locțiitor STOICA MIHAELA

289 ORAȘ CUGIR 145 Grădinița cu program normal Nr. 2 – Cugir Președinte PETRESCU MARIA ADINA

290 ORAȘ CUGIR 145 Grădinița cu program normal Nr. 2 – Cugir Locțiitor CRĂCIUNESC NICOLAE-AUREL

291 ORAȘ CUGIR 146 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Președinte PANDREA RAMONA CLAUDIA

292 ORAȘ CUGIR 146 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Locțiitor BIRIȘ ANDREEA-FLORINA

293 ORAȘ CUGIR 147 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Președinte MĂRGINEAN LORENA ELENA

294 ORAȘ CUGIR 147 Școala Gimnazială ’’losif Pervain” Cugir Locțiitor MURG LUCIANA-GEORGETA

295 ORAȘ CUGIR 148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR Președinte TOADER ADA-LARISA

296 ORAȘ CUGIR 148 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOSIF PERVAIN CUGIR Locțiitor TAT MIHAELA-ALINA-ZINA

297 ORAȘ CUGIR 149 Școala Primară – Bucuru Președinte ZBUTEA MIRCEA

298 ORAȘ CUGIR 149 Școala Primară – Bucuru Locțiitor VAIDASIGAN LAURA-ADINA

299 ORAȘ CUGIR 150 Școala Primară – Călene Președinte PANAIT MIRCEA-MIHAI

300 ORAȘ CUGIR 150 Școala Primară – Călene Locțiitor ILEASĂ OANA-MĂDĂLINA

301 ORAȘ CUGIR 151 Școala Primară – Mugești Președinte PANAIT MARIA-MIHAELA

302 ORAȘ CUGIR 151 Școala Primară – Mugești Locțiitor MIHAIU AUGUSTIN

303 ORAȘ CUGIR 152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU – VINEREA Președinte PERȚA MARIA-ADINA

304 ORAȘ CUGIR 152 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IOAN MIHU – VINEREA Locțiitor ȘTEFĂNUȚ ADRIANA

305 ORAȘ CUGIR 153 Școala Gimnazială ’’loan Mihu” Vinerea Președinte CÂNDEA IONELA-MARIA

306 ORAȘ CUGIR 153 Școala Gimnazială ’’loan Mihu” Vinerea Locțiitor BLAGA EUGEN-IOAN

OCNA MUREȘ

307 ORAȘ OCNA MUREȘ 154 Grădinița cu program normal nr. 5 Președinte OPREA IOAN-FLORIN

308 ORAȘ OCNA MUREȘ 154 Grădinița cu program normal nr. 5 Locțiitor MAN MIHAELA

309 ORAȘ OCNA MUREȘ 155 Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Președinte MARC DELIA-SIMONA

310 ORAȘ OCNA MUREȘ 155 Școala Gimnazială „Lucian Blaga” Locțiitor DIMULEASA FIRICĂ-MARIAN

311 ORAȘ OCNA MUREȘ 156 Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Președinte GUȚ MARIA-ANA

312 ORAȘ OCNA MUREȘ 156 Casa de Cultură „Ion Sângereanu” Locțiitor VIGH ALEXANDRU-AUREL

313 ORAȘ OCNA MUREȘ 157 Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ocna Mureș Președinte SAS ANGELICA

314 ORAȘ OCNA MUREȘ 157 Direcția Sanitar-Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor Ocna Mureș Locțiitor PETRUȚIU LIVIU

315 ORAȘ OCNA MUREȘ 158 Liceul Teoretic ”Petru Maior” Președinte DEMIAN MARIUS

316 ORAȘ OCNA MUREȘ 158 Liceul Teoretic ”Petru Maior” Locțiitor POP MIRELA-RAMONA

317 ORAȘ OCNA MUREȘ 159 Grădinița cu program normal nr. 3 Președinte OPREA MARTHA

318 ORAȘ OCNA MUREȘ 159 Grădinița cu program normal nr. 3 Locțiitor DUCA CRISTINA

319 ORAȘ OCNA MUREȘ 160 Școala Primară Uioara de Jos Președinte MARIAN ILEANA-CLAUDIA

320 ORAȘ OCNA MUREȘ 160 Școala Primară Uioara de Jos Locțiitor MORAR VIOREL-CLAUDIU

321 ORAȘ OCNA MUREȘ 161 ȘCOALA PRIMARĂ UIOARA DE SUS, SALA NR. 1 Președinte ADORJAN EUGENIA

322 ORAȘ OCNA MUREȘ 161 ȘCOALA PRIMARĂ UIOARA DE SUS, SALA NR. 1 Locțiitor GHERASIM ANDREEA-DIANA

323 ORAȘ OCNA MUREȘ 162 Școala Generală Cisteiu de Mureș Președinte AVRAM SEPTIMIU

324 ORAȘ OCNA MUREȘ 162 Școala Generală Cisteiu de Mureș Locțiitor CIULEA HAJNAL-GABRIELLA

325 ORAȘ OCNA MUREȘ 163 Grădinița cu program normal Micoșlaca Președinte STOICA ȘTEFAN

326 ORAȘ OCNA MUREȘ 163 Grădinița cu program normal Micoșlaca Locțiitor URIAN VALENTINA

327 ORAȘ OCNA MUREȘ 164 Căminul Cultural Războieni-Cetate Președinte CIOCÂRLAN ADRIANA-ELENA

328 ORAȘ OCNA MUREȘ 164 Căminul Cultural Războieni-Cetate Locțiitor GRUIȚĂ MIHAELA

TEIUȘ

329 ORAȘ TEIUȘ 165 CASA DE CULTURĂ TEIUȘ Președinte TODEA MARIA

330 ORAȘ TEIUȘ 165 CASA DE CULTURĂ TEIUȘ Locțiitor CORFUȚĂ ANA

331 ORAȘ TEIUȘ 166 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEIUȘ Președinte CRIȘAN IONELA

332 ORAȘ TEIUȘ 166 ȘCOALA GIMNAZIALĂ TEIUȘ Locțiitor CIORTEA DANIELA

333 ORAȘ TEIUȘ 167 LICEULTEORETIC TEIUȘ Președinte CRIȘAN LIVIA-CORINA

334 ORAȘ TEIUȘ 167 LICEULTEORETIC TEIUȘ Locțiitor GOREA IULIANA

335 ORAȘ TEIUȘ 168 GARA CFR TEIUȘ Președinte BUTA ADRIANA-CRISTINA

336 ORAȘ TEIUȘ 168 GARA CFR TEIUȘ Locțiitor POPA LAURA

337 ORAȘ TEIUȘ 169 ȘCOALA PRIMARĂ BELDIU Președinte UNGUR MIHAELA

338 ORAȘ TEIUȘ 169 ȘCOALA PRIMARĂ BELDIU Locțiitor FAUR CRINA-VIOLETA

339 ORAȘ TEIUȘ 170 ȘCOALA PRIMARĂ PEȚELCA Președinte CLEJA COSMINA-SIMONA

340 ORAȘ TEIUȘ 170 ȘCOALA PRIMARĂ PEȚELCA Locțiitor BULGARIA SIMION

341 ORAȘ TEIUȘ 171 CĂMIN CULTURAL CĂPUD Președinte HĂLĂLAIE ȘTEFAN-IOAN

342 ORAȘ TEIUȘ 171 CĂMIN CULTURAL CĂPUD Locțiitor GOARNĂ CELINA OLIVIA

ZLATNA

343 ORAȘ ZLATNA 172 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Președinte JORJ CLAUDIA-MARIA

344 ORAȘ ZLATNA 172 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Locțiitor VLAD ANA-FLORINA

345 ORAȘ ZLATNA 173 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Președinte ȚIBEA EUGENIA

346 ORAȘ ZLATNA 173 Școala gimnazială ,, Avram Iancu” Zlatna Locțiitor PĂȘCULEȚ DANIELA

347 ORAȘ ZLATNA 174 Liceul Corneliu Medrea Zlatna Președinte ROȘCA MARIA-ALEXANDRA

348 ORAȘ ZLATNA 174 Liceul Corneliu Medrea Zlatna Locțiitor CRISTEA MARIA-CRISTINA

349 ORAȘ ZLATNA 175 Școala gimnazială ” Sava Albescu ” Sat Feneș Președinte BĂCILĂ MELANIA-LUIZA

350 ORAȘ ZLATNA 175 Școala gimnazială ” Sava Albescu ” Sat Feneș Locțiitor MORAR IOAN-COSMIN

351 ORAȘ ZLATNA 176 Școala primară , sat Galați Președinte IRIMIE NICOLETA

352 ORAȘ ZLATNA 176 Școala primară , sat Galați Locțiitor STANCIU IOANA- SORINA

353 ORAȘ ZLATNA 177 Cămin cultural, sat Izvorul Ampoiului Președinte PUȘCĂU DANIELA-IOANA

354 ORAȘ ZLATNA 177 Cămin cultural, sat Izvorul Ampoiului Locțiitor HĂLMACIU BIANCA-IOANA

355 ORAȘ ZLATNA 178 Școala primară , sat Pătrângeni Președinte PLĂCINTĂ EMILIA

356 ORAȘ ZLATNA 178 Școala primară , sat Pătrângeni Locțiitor VALACEC LIVIA-GEORGIANA

357 ORAȘ ZLATNA 179 Școala primară , sat Pirita Președinte STANCIU BIANCA-IOANA

358 ORAȘ ZLATNA 179 Școala primară , sat Pirita Locțiitor FICA ROZA-EUGENIA

359 ORAȘ ZLATNA 180 Școala primară , sat Trîmpoiele Președinte SIMIAN PETRU-MIHAI

360 ORAȘ ZLATNA 180 Școala primară , sat Trîmpoiele Locțiitor CODRUȚ ELENA-IULIANA

361 ORAȘ ZLATNA 181 Școala primară , sat Valea Mică Președinte STANCIU ALINA-MIHAELA

362 ORAȘ ZLATNA 181 Școala primară , sat Valea Mică Locțiitor MILEA ADELA-EMILIA

363 ORAȘ ZLATNA 182 Cămin cultural, sat Vîltori Președinte MOGUȚ MARIA-ALEXANDRINA

364 ORAȘ ZLATNA 182 Cămin cultural, sat Vîltori Locțiitor CÎMPEAN EMILIA-DELIA

ALBAC

365 Comuna ALBAC 183 CĂMINUL CULTURAL ALBAC Președinte TRIF MARIUS-JAN

366 Comuna ALBAC 183 CĂMINUL CULTURAL ALBAC Locțiitor NICOLA PETRU

367 Comuna ALBAC 184 ȘCOALA PRIMARĂ CIONEȘTI Președinte TODEA ADRIANA-COSMINA

368 Comuna ALBAC 184 ȘCOALA PRIMARĂ CIONEȘTI Locțiitor JOLDEȘ VASILE

369 Comuna ALBAC 185 ȘCOALA PRIMARĂ COSTEȘTI Președinte ALB IOANA-ANCUȚA

370 Comuna ALBAC 185 ȘCOALA PRIMARĂ COSTEȘTI Locțiitor BOTA IANCU

371 Comuna ALBAC 186 ȘCOALA PRIMARĂ POTIONCI Președinte TODEA CRISTINA-MARIA

372 Comuna ALBAC 186 ȘCOALA PRIMARĂ POTIONCI Locțiitor PLEȘA CRISTIAN-NICOLAE

373 Comuna ALBAC 187 ȘCOALA PRIMARĂ ROGOZ Președinte SCROB EUGENIA

374 Comuna ALBAC 187 ȘCOALA PRIMARĂ ROGOZ Locțiitor BUMB CLAUDIA-MARIANA

ALMAȘU MARE

375 Comuna ALMAȘU MARE 188 PRIMARIA COMUNEI ALMSU MARE Președinte BECA IULIU

376 Comuna ALMAȘU MARE 188 PRIMARIA COMUNEI ALMSU MARE Locțiitor POPA ALINA

377 Comuna ALMAȘU MARE 189 CĂMINUL CULTURAL ALMAȘU MARE-SUSENI Președinte ONEA DORINA

378 Comuna ALMAȘU MARE 189 CĂMINUL CULTURAL ALMAȘU MARE-SUSENI Locțiitor STURZA IONELA-MARIANA

379 Comuna ALMAȘU MARE 190 ȘCOALA PRIMARA ALMAȘU DE MIJLOC Președinte PETRUȘ IOAN

380 Comuna ALMAȘU MARE 190 ȘCOALA PRIMARA ALMAȘU DE MIJLOC Locțiitor BECA MARIA

381 Comuna ALMAȘU MARE 191 ȘCOALA PRIMARA CIB Președinte SUCIU SABIN

382 Comuna ALMAȘU MARE 191 ȘCOALA PRIMARA CIB Locțiitor CRISTEA CRISTINA-ELENA

383 Comuna ALMAȘU MARE 192 ȘCOALA PRIMARA GLOD Președinte HANCHEȘ ELENA

384 Comuna ALMAȘU MARE 192 ȘCOALA PRIMARA GLOD Locțiitor MORAR MARIANA-CRISTINA

ARIEȘENI

385 Comuna ARIEȘENI 193 Grup Școlar de Turism Arieșeni Președinte LAZEA GEORGETA-IOANA

386 Comuna ARIEȘENI 193 Grup Școlar de Turism Arieșeni Locțiitor DOBRA TRAIAN-DANIEL

387 Comuna ARIEȘENI 194 Grup Școlar de Turism Arieșeni Președinte PURCEL FLORENTINA

388 Comuna ARIEȘENI 194 Grup Școlar de Turism Arieșeni Locțiitor STAN GABRIEL- CONSTANTIN

389 Comuna ARIEȘENI 195 Școala Primară Casa de Piatră Președinte GLIGOR LETIȚIA

390 Comuna ARIEȘENI 195 Școala Primară Casa de Piatră Locțiitor LAZEA GHEORGHE

391 Comuna ARIEȘENI 196 Școala Primară Cobleș Președinte IVAN EUGENIA

392 Comuna ARIEȘENI 196 Școala Primară Cobleș Locțiitor AVRAM MARIA-MAGDALENA

AVRAM IANCU

393 Comuna AVRAM IANCU 197 CĂMINUL CULTURAL AVRAM IANCU Președinte ANCA LUCICA-MIHAELA

394 Comuna AVRAM IANCU 197 CĂMINUL CULTURAL AVRAM IANCU Locțiitor FIT ELENA

395 Comuna AVRAM IANCU 198 ȘCOALA PRIMARĂ l-IV TÎRSA Președinte ȘOICA GEORGETA

396 Comuna AVRAM IANCU 198 ȘCOALA PRIMARĂ l-IV TÎRSA Locțiitor POGAN ANCUȚA-MARIANA

BERGHIN

397 Comuna BERGHIN 199 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL HENIG Președinte RODEAN ANGELA

398 Comuna BERGHIN 199 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL HENIG Locțiitor RODEAN EMIL

399 Comuna BERGHIN 200 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL BERGHIN Președinte MIHĂILĂ MIHAI-TIBERIU

400 Comuna BERGHIN 200 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL BERGHIN Locțiitor RUS MIHAELA-MINADORA

401 Comuna BERGHIN 201 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL GHIRBOM Președinte COMAN TEODORA-ADRIANA

402 Comuna BERGHIN 201 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL GHIRBOM Locțiitor ALBU IRINA-MARIANA

403 Comuna BERGHIN 202 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL STRAJA Președinte ZĂHAN IOAN-ANDREI

404 Comuna BERGHIN 202 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL STRAJA Locțiitor DANCIU DORIN

BISTRA

405 Comuna BISTRA 203 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte IHUȚ OLIMPIA

406 Comuna BISTRA 203 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor LAZĂR MARIA

407 Comuna BISTRA 204 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte GÂTA VICENȚIU- CONSTANTIN

408 Comuna BISTRA 204 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor RÎȘTEIU ALINA-MARIA

409 Comuna BISTRA 205 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Președinte CIOREA CONSTANTIN

410 Comuna BISTRA 205 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”NICODIM GANEA” BISTRA Locțiitor ANCA VIORICA-MIHAELA

411 Comuna BISTRA 206 ȘCOALA PRIMARĂ CIULDEȘTI-COMUNA BISTRA Președinte BÎRLA IOANA-MIHAELA

412 Comuna BISTRA 206 ȘCOALA PRIMARĂ CIULDEȘTI-COMUNA BISTRA Locțiitor ADAM IOAN-CĂLIN

413 Comuna BISTRA 207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRDE I – COMUNA BISTRA Președinte BOCȘA NICULINA-ILEANA

414 Comuna BISTRA 207 ȘCOALA GIMNAZIALĂ GÎRDE I – COMUNA BISTRA Locțiitor GOIA EMILIA

BLANDIANA

415 Comuna BLANDIANA 208 Primaria comunei Blandiana Președinte GHERMAN MARIUS-ADRIAN

416 Comuna BLANDIANA 208 Primaria comunei Blandiana Locțiitor MATEI SORINA-NICULINA

417 Comuna BLANDIANA 209 Școala Primară Acmariu Președinte ISPAS DANIELA-ANA

418 Comuna BLANDIANA 209 Școala Primară Acmariu Locțiitor FLOREA DIANA

419 Comuna BLANDIANA 210 Școala cu clasele l-IV Răcătău Președinte BOC IRINA-FLORICA

420 Comuna BLANDIANA 210 Școala cu clasele l-IV Răcătău Locțiitor VLAD PETRONELA

BUCERDEA GRÂNOASĂ

421 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 211 Căminul cultural Bucerdea Grânoasă Președinte DAVID VASILE

422 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 211 Căminul cultural Bucerdea Grânoasă Locțiitor NICOARĂ GEORGIANA-RAMONA

423 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 212 Școala Gimnazială loan Maiorescu Bucerdea Granoasă Președinte MARCU BOBI

424 Comuna BUCERDEA GRÂNOASĂ 212 Școala Gimnazială loan Maiorescu Bucerdea Granoasă Locțiitor BABA MĂLINA-ADRIANA

BUCIUM

425 Comuna BUCIUM 213 Școala Primară Ciuculești Președinte MARTA AURORA

426 Comuna BUCIUM 213 Școala Primară Ciuculești Locțiitor MACAVEI SIMONA-NICOLETA

427 Comuna BUCIUM 214 Școala Primară Bucium- Sat Președinte ȘIȘU LILIANA

428 Comuna BUCIUM 214 Școala Primară Bucium- Sat Locțiitor JOLDIȘ TATIANA-LUCICA

429 Comuna BUCIUM 215 Școala Primară Cerbu Președinte LEAH MIHAELA-RODICA

430 Comuna BUCIUM 215 Școala Primară Cerbu Locțiitor JURCA GHEORGHE

431 Comuna BUCIUM 216 Școala Primară Poieni Președinte JURCA MARINELA

432 Comuna BUCIUM 216 Școala Primară Poieni Locțiitor FURDUI CAMELIA-NICOLETA

CÂLNIC

433 Comuna CÂLNIC 217 PRIMĂRIA COMUNEI CÎLNIC Președinte BENA SONIA-ADINA

434 Comuna CÂLNIC 217 PRIMĂRIA COMUNEI CÎLNIC Locțiitor CUTEAN RAFILA

435 Comuna CÂLNIC 218 ȘCOALA PRIMARĂ DEAL Președinte MIHU SALOMIA

436 Comuna CÂLNIC 218 ȘCOALA PRIMARĂ DEAL Locțiitor BĂDILĂ LUCIA

CENADE

437 Comuna CENADE 219 PRIMĂRIA CENADE Președinte MĂRGINEAN DANIEL-FLORIN

438 Comuna CENADE 219 PRIMĂRIA CENADE Locțiitor ȘOROȘTINEAN MARIA

CERGĂU

439 Comuna CERGĂU 220 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE Președinte SPĂTAR ELENA

440 Comuna CERGĂU 220 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”ARON COTRUȘ” CERGĂU MARE Locțiitor PINCA GHEORGHE

441 Comuna CERGĂU 221 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL CERGĂU MIC Președinte FRĂȚILĂ DOINA

442 Comuna CERGĂU 221 GRĂDINITA CU PROGRAM NORMAL CERGĂU MIC Locțiitor MUNTEAN MARIA

443 Comuna CERGĂU 222 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL LUPU Președinte AVRAM ELENA

444 Comuna CERGĂU 222 CLĂDIRE CĂMIN CULTURAL LUPU Locțiitor SPĂTĂCEAN IOAN

CERU-BĂCĂINȚI

445 Comuna CERU-BĂCĂINȚI 223 CĂMINUL CULTURAL Președinte CUTEAN-BARDAN FLAVIA

446 Comuna CERU-BĂCĂINȚI 223 CĂMINUL CULTURAL Locțiitor SAVA VIORICA-VIȘINICA

CETATEA DE BALTĂ

447 Comuna CETATEA DE BALTĂ 224 CĂMIN CULTURAL Președinte BERES MIKLOS

448 Comuna CETATEA DE BALTĂ 224 CĂMIN CULTURAL Locțiitor PINTEA DENISA-MIHAELA

449 Comuna CETATEA DE BALTĂ 225 CĂMIN CULTURAL Președinte SOCACI RODICA

450 Comuna CETATEA DE BALTĂ 225 CĂMIN CULTURAL Locțiitor MICU IOAN-OVIDIU

451 Comuna CETATEA DE BALTĂ 226 SCOALA GENERALA CRĂCIUNELU DE SUS Președinte PINTEA ADRIANA-MARIOARA

452 Comuna CETATEA DE BALTĂ 226 SCOALA GENERALA CRĂCIUNELU DE SUS Locțiitor TUFĂ VIOREL

453 Comuna CETATEA DE BALTĂ 227 SCOALA GENERALA SÎNTĂMĂRIE Președinte MORAR DANIELA-MARIA

454 Comuna CETATEA DE BALTĂ 227 SCOALA GENERALA SÎNTĂMĂRIE Locțiitor CUCUI MARIA

455 Comuna CETATEA DE BALTĂ 228 SCOALA GIMNAZIALĂ TĂTÂRLAUA Președinte GOGA ANA-ANTONIA

456 Comuna CETATEA DE BALTĂ 228 SCOALA GIMNAZIALĂ TĂTÂRLAUA Locțiitor DOMBI KINGA-KATALIN

CIUGUD

457 Comuna CIUGUD 229 Școală Gimnazială Ciugud Președinte RADU IOANA-ANDREEA

458 Comuna CIUGUD 229 Școală Gimnazială Ciugud Locțiitor BOTIȘ IULIA-GEORGIANA

459 Comuna CIUGUD 230 CĂMIN CULTURAL DRÎMBAR Președinte MOCEAN EMILIA-ANDRADA

460 Comuna CIUGUD 230 CĂMIN CULTURAL DRÎMBAR Locțiitor MACRAI NICOLETA-TEODORA

461 Comuna CIUGUD 231 CĂMIN CULTURAL HĂPRIA Președinte DAVID DANIEL-NECHIFOR

462 Comuna CIUGUD 231 CĂMIN CULTURAL HĂPRIA Locțiitor GAVRILĂ CORNELIA

463 Comuna CIUGUD 232 CĂMIN CULTURAL LIMBA Președinte DREGHICIU DANA-MARIA

464 Comuna CIUGUD 232 CĂMIN CULTURAL LIMBA Locțiitor DAVID ALINA-MARIA

465 Comuna CIUGUD 233 CĂMIN CULTURAL ȘEUȘA Președinte BUDA MARIA

466 Comuna CIUGUD 233 CĂMIN CULTURAL ȘEUȘA Locțiitor CONȚAN ANA-ANGELA

467 Comuna CIUGUD 234 CĂMIN CULTURAL TELEAC Președinte MACRAI VASILE-CRISTIAN

468 Comuna CIUGUD 234 CĂMIN CULTURAL TELEAC Locțiitor TODOR ADINA-NICOLETA

CIURULEASA

469 Comuna CIURULEASA 235 ȘCOALA PRIMARĂ BUNINGINEA Președinte JOLDEȘ MARCELA-MARIA

470 Comuna CIURULEASA 235 ȘCOALA PRIMARĂ BUNINGINEA Locțiitor COZA ELENA-CECILIA

471 Comuna CIURULEASA 236 PRIMĂRIA COMUNEI CIURULEASA Președinte FILIP MARIANA

472 Comuna CIURULEASA 236 PRIMĂRIA COMUNEI CIURULEASA Locțiitor BORZA DORIN-GHEORGHE

CRĂCIUNELU DE JOS

473 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 237 Primăria Comunei Crăciunelu de Jos Președinte MĂRGINEAN LAVINIA-IOANA

474 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 237 Primăria Comunei Crăciunelu de Jos Locțiitor PETRU VIORICA-MIHAIELA

475 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 238 Școala Gimnazială – Crăciunelu de Jos Președinte MIHAI IOANA-LILIANA

476 Comuna CRĂCIUNELU DE JOS 238 Școala Gimnazială – Crăciunelu de Jos Locțiitor PĂCURAR MIHAELA

CRICĂU

477 Comuna CRICĂU 239 Biblioteca Comunală Președinte BOCEA MARIA

478 Comuna CRICĂU 239 Biblioteca Comunală Locțiitor TRUȚA CLAUDIA-VIORICA

479 Comuna CRICĂU 240 Școala Primară Craiva Președinte ȘUTEU PAULA

480 Comuna CRICĂU 240 Școala Primară Craiva Locțiitor STANCIU ELENA-CORNELIA

481 Comuna CRICĂU 241 Sala de Întruniri Președinte RUSAN CORNELIA-MIOARA

482 Comuna CRICĂU 241 Sala de Întruniri Locțiitor BORZA NICOLETA-ELENA

CUT

483 Comuna CUT 242 Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Președinte MOGA EMIL DRAGOȘ

484 Comuna CUT 242 Școala Gimnazială ”Septimiu Albini” Locțiitor LAZĂR IOAN

DAIA ROMÂNĂ

485 Comuna DAIA ROMÂNĂ 243 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Președinte COSTEA MONICA CRISTINA

486 Comuna DAIA ROMÂNĂ 243 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Locțiitor BLADA MARIANA-ADRIANA

487 Comuna DAIA ROMÂNĂ 244 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Președinte BUMBU MARIA

488 Comuna DAIA ROMÂNĂ 244 PRIMĂRIA DAIA ROMÂNĂ Locțiitor FILIP-BUCĂLAE ANA

DOȘTAT

489 Comuna DOȘTAT 245 CĂMIN CULTURAL DOȘTAT Președinte MĂRGINEAN ANIȚA

490 Comuna DOȘTAT 245 CĂMIN CULTURAL DOȘTAT Locțiitor BARNA ANDREEA- PARASCHIVA

491 Comuna DOȘTAT 246 ȘCOALA PRIMARĂ BOZ Președinte CRISTIAN ANA

492 Comuna DOȘTAT 246 ȘCOALA PRIMARĂ BOZ Locțiitor TECĂU DORICA

FĂRĂU

493 Comuna FĂRĂU 247 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FĂRĂU Președinte INDREI MARIA

494 Comuna FĂRĂU 247 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL FĂRĂU Locțiitor RADU ADELA

495 Comuna FĂRĂU 248 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERIA Președinte FILIMON MIOARA CORINA

496 Comuna FĂRĂU 248 GRĂDINIȚA CU PROGRAM NORMAL HERIA Locțiitor CHIOREAN ION

497 Comuna FĂRĂU 249 ȘCOALA PRIMARĂ SÎNBENEDIC Președinte SOLYMOSI EMA

498 Comuna FĂRĂU 249 ȘCOALA PRIMARĂ SÎNBENEDIC Locțiitor DUDA MARIANA-DANIELA

499 Comuna FĂRĂU 250 ȘCOALA PRIMARĂ MEDVEȘ Președinte KOMIVEȘ ROZALIA-TEREZA

500 Comuna FĂRĂU 250 ȘCOALA PRIMARĂ MEDVEȘ Locțiitor FILIMON IULIANA-ELEONORA

501 Comuna FĂRĂU 251 CĂMIN CULTURAL ȘILEA Președinte OLTEAN ALINA-PAULA

502 Comuna FĂRĂU 251 CĂMIN CULTURAL ȘILEA Locțiitor TĂNAS LUCREȚIA

GALDA DE JOS

503 Comuna GALDA DE JOS 252 CĂMINUL CULTURAL GALDA DE JOS Președinte SIBIȘAN EMIL-IOAN

504 Comuna GALDA DE JOS 252 CĂMINUL CULTURAL GALDA DE JOS Locțiitor VOICA ANGELA-ELENA

505 Comuna GALDA DE JOS 253 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENIC Președinte BOCA RODICA-IULIANA

506 Comuna GALDA DE JOS 253 ȘCOALA GIMNAZIALĂ BENIC Locțiitor CÎMPEAN MARIA NICOLETA

507 Comuna GALDA DE JOS 254 ȘCOALA PRIMARĂ CETEA Președinte NISTOR SABINA

508 Comuna GALDA DE JOS 254 ȘCOALA PRIMARĂ CETEA Locțiitor POPA MIHAELA-ELENA

509 Comuna GALDA DE JOS 255 ȘCOALA PRIMARĂ GALDA DE SUS Președinte RUSU SIMONA-CRISTINA

510 Comuna GALDA DE JOS 255 ȘCOALA PRIMARĂ GALDA DE SUS Locțiitor TRIF DANIELA-NICOLETA

511 Comuna GALDA DE JOS 256 SALA DE FESTIVITĂȚI MESENTEA Președinte FRÎNCU MARIAN-IOSIF

512 Comuna GALDA DE JOS 256 SALA DE FESTIVITĂȚI MESENTEA Locțiitor GIORGIU FLOARE

513 Comuna GALDA DE JOS 257 CĂMINUL CULTURAL OIEJDEA Președinte VAIAJDI LORAND-ATILLA

514 Comuna GALDA DE JOS 257 CĂMINUL CULTURAL OIEJDEA Locțiitor KADAR ILDICO

515 Comuna GALDA DE JOS 258 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ POIANA

GALDEI) Președinte COMSA ANA-LILIANA

516 Comuna GALDA DE JOS 258 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ POIANA GALDEI) Locțiitor BÎRLUȚ ELENA

GÂRBOVA

517 Comuna GÂRBOVA 259 PRIMĂRIA COMUNEI GÂRBOVA Președinte LAZĂR ANCA-SORINA

518 Comuna GÂRBOVA 259 PRIMĂRIA COMUNEI GÂRBOVA Locțiitor OARGA VALENTINA- ALEXANDRA

519 Comuna GÂRBOVA 260 ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ Președinte PLITEA MIRELA-MARIA

520 Comuna GÂRBOVA 260 ȘCOALA PRIMARĂ CĂRPINIȘ Locțiitor FLORICEL SIMONA-LILIANA

521 Comuna GÂRBOVA 261 ȘCOALA PRIMARĂ Reciu Președinte MANIU MĂDĂLINA

522 Comuna GÂRBOVA 261 ȘCOALA PRIMARĂ Reciu Locțiitor ALBU SIMONA-MARIA

GÂRDA DE SUS

523 Comuna GÂRDA DE SUS 262 Școala Gimnazială ’’Emil Racoviță” Gîrda de Sus Președinte VLĂZAN ANCUȚA-LILIANA

524 Comuna GÂRDA DE SUS 262 Școala Gimnazială ’’Emil Racoviță” Gîrda de Sus Locțiitor BÂTE NICOLAE-DANIEL

525 Comuna GÂRDA DE SUS 263 Școala Primară Biharia Președinte MARIȘ VOICU-RĂZVAN

526 Comuna GÂRDA DE SUS 263 Școala Primară Biharia Locțiitor DIG VIRGIL-ANDREI

527 Comuna GÂRDA DE SUS 264 Școala Gimnazială Ghețari Președinte TODEA ANDREEA

528 Comuna GÂRDA DE SUS 264 Școala Gimnazială Ghețari Locțiitor BARNA TEODORA-LIVIA

HOPÂRTA

529 Comuna HOPÂRTA 265 CĂMIN CULTURAL HOPÎRTA Președinte CIOBAN ADRIANA

530 Comuna HOPÂRTA 265 CĂMIN CULTURAL HOPÎRTA Locțiitor CÎMPEAN MARIA-CRISTINA

531 Comuna HOPÂRTA 266 CĂMIN CULTURAL SILIVAȘ Președinte CUCUI MARIA-ANDRADA

532 Comuna HOPÂRTA 266 CĂMIN CULTURAL SILIVAȘ Locțiitor LUPEAN REBEKA

533 Comuna HOPÂRTA 267 CĂMIN CULTURAL ȘPĂLNACA Președinte BEIAN ADINA

534 Comuna HOPÂRTA 267 CĂMIN CULTURAL ȘPĂLNACA Locțiitor DOCEA CAMELIA

535 Comuna HOPÂRTA 268 CĂMIN CULTURAL TURDAȘ Președinte NICULIȚĂ MARIUS-DĂNUȚ

536 Comuna HOPÂRTA 268 CĂMIN CULTURAL TURDAȘ Locțiitor ȘEULEAN ANA-DAIANA

537 Comuna HOPÂRTA 269 CĂMIN CULTURAL VAMA SEACĂ Președinte GROZAV CAMELIA-MARIA

538 Comuna HOPÂRTA 269 CĂMIN CULTURAL VAMA SEACĂ Locțiitor GROZAV CRISTINA-MARIA

HOREA

539 Comuna HOREA 270 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Horea Președinte PAVEN GEORGETA-MARIA

540 Comuna HOREA 270 ȘCOALA GIMNAZIALĂ Horea Locțiitor COSTEA GHEORGHE

541 Comuna HOREA 271 ȘCOALA PRIMARĂ TRIFEȘTI Președinte NEAG VIOREL

542 Comuna HOREA 271 ȘCOALA PRIMARĂ TRIFEȘTI Locțiitor NEAG ALINA-CAMELIA

543 Comuna HOREA 272 ȘCOALA PRIMARĂ GIURGIUȚ Președinte ONEȚIU MIHAI

544 Comuna HOREA 272 ȘCOALA PRIMARĂ GIURGIUȚ Locțiitor MATEȘ GEORGIANA- PETRONELA

545 Comuna HOREA 273 CĂMIN CULTURAL MĂTIȘEȘTI Președinte OLELEI ANCUȚA

546 Comuna HOREA 273 CĂMIN CULTURAL MĂTIȘEȘTI Locțiitor MATEȘ IOAN

547 Comuna HOREA 274 ȘCOALA PRIMARĂ PĂTRUȘEȘTI Președinte MATEȘ RODICA

548 Comuna HOREA 274 ȘCOALA PRIMARĂ PĂTRUȘEȘTI Locțiitor NICOLA LENUȚA

549 Comuna HOREA 275 ȘCOALA PRIMARĂ PRELUCA Președinte TODEA ANA-MARIA

550 Comuna HOREA 275 ȘCOALA PRIMARĂ PRELUCA Locțiitor MATEȘ GHEORGHE

IGHIU

551 Comuna IGHIU 276 PRIMĂRIA COMUNEI IGHIU Președinte ANGHEL GLIGOR

552 Comuna IGHIU 276 PRIMĂRIA COMUNEI IGHIU Locțiitor MORARIU CARMEN-RAFILA

553 Comuna IGHIU 277 ȘCOALA PRIMARĂ BUCERDEA VINOASĂ Președinte MIHĂLȚAN MARIA

554 Comuna IGHIU 277 ȘCOALA PRIMARĂ BUCERDEA VINOASĂ Locțiitor FENIȘER ILEANA

555 Comuna IGHIU 278 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL Președinte CIOBANU ILEANA

556 Comuna IGHIU 278 ȘCOALA GIMNAZIALĂ IGHIEL Locțiitor DOBOȘ EMILIA-CLAUDIA

557 Comuna IGHIU 279 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Președinte BUTA EMIL-IOAN

558 Comuna IGHIU 279 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Locțiitor PETRUȚA ANGELA

559 Comuna IGHIU 280 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Președinte CIUBEAN ADRIANA-MARIA

560 Comuna IGHIU 280 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘARD Locțiitor PĂDUREAN MARIA-MAGDALENA

561 Comuna IGHIU 281 SCOALĂ GIMNAZIALĂ ȚELNA Președinte SEBAȘ GLIGOR

562 Comuna IGHIU 281 SCOALĂ GIMNAZIALĂ |elna Locțiitor RUSU ANA

ÎNTREGALDE

563 Comuna ÎNTREGALDE 282 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE Președinte CRIȘAN LUCREȚIA

564 Comuna ÎNTREGALDE 282 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ÎNTREGALDE Locțiitor CRISTEA SILVIU

565 Comuna ÎNTREGALDE 283 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV DEALU GEOAGIULUI Președinte TECȘA CIPRIAN

566 Comuna ÎNTREGALDE 283 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV DEALU GEOAGIULUI Locțiitor JINAR ILEANA

567 Comuna ÎNTREGALDE 284 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV GHIONCANI Președinte GOANGĂ SANFLORA

568 Comuna ÎNTREGALDE 284 ȘCOALA CU CLASELE 1-IV GHIONCANI Locțiitor NISTOR CLEMENT

569 Comuna ÎNTREGALDE 285 CĂMINUL CULTURAL NECRILEȘTI Președinte CRISTEA CORNELIA

570 Comuna ÎNTREGALDE 285 CĂMINUL CULTURAL NECRILEȘTI Locțiitor ILIE ILEANA-NICOLETA

JIDVEI

571 Comuna JIDVEI 286 CĂMINUL CULTURAL JIDVEI Președinte BANDI CRISTINA-MARIA

572 Comuna JIDVEI 286 CĂMINUL CULTURAL JIDVEI Locțiitor SLIMNICEAN NICOLETA

573 Comuna JIDVEI 287 CĂMIN CULTURAL BĂLCACIU Președinte POPESCU VERONICA

574 Comuna JIDVEI 287 CĂMIN CULTURAL BĂLCACIU Locțiitor MARC MARIA-FLORINA

575 Comuna JIDVEI 288 CĂMINUL CULTURAL CĂPÎLNA DE JOS Președinte DICOIU MONICA-ANA

576 Comuna JIDVEI 288 CĂMINUL CULTURAL CĂPÎLNA DE JOS Locțiitor BERCEA ANA

577 Comuna JIDVEI 289 Căminul Cultural Feisa Președinte URDĂ MARIA-ROXANA

578 Comuna JIDVEI 289 Căminul Cultural Feisa Locțiitor POPA ELISABETA-CRISTINA

579 Comuna JIDVEI 290 CĂMINUL CULTURAL VESEUȘ Președinte IGNAT MARIA-RALUCA

580 Comuna JIDVEI 290 CĂMINUL CULTURAL VESEUȘ Locțiitor IAGĂR MARIA

LIVEZILE

581 Comuna LIVEZILE 291 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE Președinte AVRAM RODICA

582 Comuna LIVEZILE 291 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LIVEZILE Locțiitor GLIGOR MARIA

583 Comuna LIVEZILE 292 CĂMIN CULTURAL Președinte POPA EMILIA

584 Comuna LIVEZILE 292 CĂMIN CULTURAL Locțiitor NEGRU MARIETA

585 Comuna LIVEZILE 293 CĂMIN CULTURAL IZVOARELE Președinte CRIȘAN IULIA

586 Comuna LIVEZILE 293 CĂMIN CULTURAL IZVOARELE Locțiitor MOCAN MILUȚA-LUCIA

587 Comuna LIVEZILE 294 CĂMIN CULTURAL VĂLIȘOARA Președinte LOBONȚ ANGELA-ELISABETA

588 Comuna LIVEZILE 294 CĂMIN CULTURAL VĂLIȘOARA Locțiitor INDREI DANIELA

LOPADEA NOUĂ

589 Comuna LOPADEA NOUĂ 295 PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte GOZSI IMOLA

590 Comuna LOPADEA NOUĂ 295 PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor ALEXĂ AURICA-FELICIA

591 Comuna LOPADEA NOUĂ 296 CĂMIN CULTURAL Președinte DINGA FELICIA VIRGINIA

592 Comuna LOPADEA NOUĂ 296 CĂMIN CULTURAL Locțiitor TURDĂȘAN MARIA

593 Comuna LOPADEA NOUĂ 297 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte CETEAN NICOLETA

594 Comuna LOPADEA NOUĂ 297 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor GUȚIU SIMONA-MONICA

595 Comuna LOPADEA NOUĂ 298 ȘCOALA PRIMARĂ BEȚA Președinte BALAZS MĂRIA-AMALIA

596 Comuna LOPADEA NOUĂ 298 ȘCOALA PRIMARĂ BEȚA Locțiitor CHEȘCHEȘ GHEORGHE

597 Comuna LOPADEA NOUĂ 299 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte SUCIU SIMONA-MARIA

598 Comuna LOPADEA NOUĂ 299 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor MARINA ALEXANDRA-LARISA

599 Comuna LOPADEA NOUĂ 300 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Președinte BUDAI HAYNAL

600 Comuna LOPADEA NOUĂ 300 CLĂDIRE ANEXĂ PRIMĂRIA LOPADEA NOUĂ Locțiitor TOMA ANA

LUNCA MUREȘULUI

601 Comuna LUNCA MUREȘULUI 301 Școala Gimnazială ’’Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Președinte BUCUR DANA-STELIANA

602 Comuna LUNCA MUREȘULUI 301 Școala Gimnazială ’’Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Locțiitor CRIȘAN VASILE-VALENȚIU

603 Comuna LUNCA MUREȘULUI 302 Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Președinte VAIDA GABRIEL-COSMIN

604 Comuna LUNCA MUREȘULUI 302 Școala Gimnazială „Simion Lazăr” Lunca Mureșului, nr. 241A Locțiitor PETRUȚ TEODORA-FLORENTINA

605 Comuna LUNCA MUREȘULUI 303 Școala Primară Gura Ărieșului, nr. 84 Președinte KONYA ELENA

606 Comuna LUNCA MUREȘULUI 303 Școala Primară Gura Arieșului, nr. 84 Locțiitor EGYED VINCZE

LUPȘA

607 Comuna LUPȘA 304 CĂMINUL CULTURAL LUPȘA Președinte VLAD ANAMARIA

608 Comuna LUPȘA 304 CĂMINUL CULTURAL LUPȘA Locțiitor INOCAN IOANA-AURELIA

609 Comuna LUPȘA 305 ȘCOALA PRIMARĂ HĂDĂRĂU Președinte NICOARĂ COSMIN-VASILE

610 Comuna LUPȘA 305 ȘCOALA PRIMARĂ HĂDĂRĂU Locțiitor RAIU MIHAELA

611 Comuna LUPȘA 306 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA LUPȘII Președinte VLAD CAMELIA-MARIA

612 Comuna LUPȘA 306 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA LUPȘII Locțiitor IGNAT ANAMARIA

613 Comuna LUPȘA 307 SEDIUL FOSTEI PRIMĂRII MUȘCA Președinte BUCEA PETRU-SORIN

614 Comuna LUPȘA 307 SEDIUL FOSTEI PRIMĂRII MUȘCA Locțiitor HĂDĂRUGĂ RAMONA-MIHAELA

METEȘ

615 Comuna METEȘ 308 CĂMINUL CULTURAL LUNCA AMPOIȚEI Președinte BODEA ANDREI-FLORIN

616 Comuna METEȘ 308 CĂMINUL CULTURAL LUNCA AMPOIȚEI Locțiitor BOGDAN IOAN-FLORIAN

617 Comuna METEȘ 309 CĂMINUL CULTURAL PRESACA AMPOIULUI Președinte HĂRĂGUȘ NICOLETA-SILVIA

618 Comuna METEȘ 309 CĂMINUL CULTURAL PRESACA AMPOIULUI Locțiitor ȘTEF VIORICA-LILIANA

619 Comuna METEȘ 310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ Președinte MAN ELENA

620 Comuna METEȘ 310 ȘCOALA GIMNAZIALĂ METEȘ Locțiitor ȚÎMPEA LOREDANA-MARIANA

621 Comuna METEȘ 311 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AMPOIȚA Președinte TAZ FLORINA-EUGENIA

622 Comuna METEȘ 311 ȘCOALA GIMNAZIALĂ AMPOIȚA Locțiitor GIURA ANCA-LIVIA

623 Comuna METEȘ 312 ȘCOALA PRIMARĂ ”DIONISIU POPOVICIU” TĂUȚI Președinte TODORUȚ ADINA

624 Comuna METEȘ 312 ȘCOALA PRIMARĂ ”DIONISIU POPOVICIU” TĂUȚI Locțiitor HĂBUC ANCUȚA-PETRONELA

625 Comuna METEȘ 313 CĂMINUL CULTURAL POIANA AMPOIULUI Președinte OANCEA GEORGETA-ADRIANA

626 Comuna METEȘ 313 CĂMINUL CULTURAL POIANA AMPOIULUI Locțiitor LUPȘA EUGENIA

MIHALȚ

627 Comuna MIHALȚ 314 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Președinte SALCĂU MARIANA

628 Comuna MIHALȚ 314 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Locțiitor MAN IOANA

629 Comuna MIHALȚ 315 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Președinte PETRIC SIMONA

630 Comuna MIHALȚ 315 Școala gimnazială ’’Ion Breazu” Mihalț Locțiitor BEDELEAN ROXANA-IOANA

631 Comuna MIHALȚ 316 Școala primară Cistei Președinte BARNA MIHAELA-DIANA

632 Comuna MIHALȚ 316 Școala primară Cistei Locțiitor POTOPEA CLAUDIA-MARILENA

633 Comuna MIHALȚ 317 Școala primară Obreja Președinte HIRIAN IULIA-ADRIANA

634 Comuna MIHALȚ 317 Școala primară Obreja Locțiitor STÂNEA RAMONA-MIHAELA

MIRĂSLĂU

635 Comuna MIRĂSLĂU 318 Grădinița cu program normal – Mirăslău Președinte CÂMPEAN IOANA-ROXANA

636 Comuna MIRĂSLĂU 318 Grădinița cu program normal – Mirăslău Locțiitor CÎMPEAN CRISTINA

637 Comuna MIRĂSLĂU 319 Școala Primară – Cicău Președinte SZEKELY BEATRIX

638 Comuna MIRĂSLĂU 319 Școala Primară – Cicău Locțiitor HORVAT PARASCHIVA

639 Comuna MIRĂSLĂU 320 Școala Primară – Decea Președinte GĂBOR ANDREA-KRISZTINA

640 Comuna MIRĂSLĂU 320 Școala Primară – Decea Locțiitor HORVATH LEONTINA-DORINA

641 Comuna MIRĂSLĂU 321 Școala Primară – Lopadea Veche Președinte MOLDOVAN IONELA-SILVIA

642 Comuna MIRĂSLĂU 321 Școala Primară – Lopadea Veche Locțiitor TOMA MARIA-SORINA

643 Comuna MIRĂSLĂU 322 Școala Primară – Ormeniș Președinte SZABO CSILLA-ERZSEBET

644 Comuna MIRĂSLĂU 322 Școala Primară – Ormeniș Locțiitor SEVASTIAN LUMINIȚA-AURELIA

MOGOȘ

645 Comuna MOGOȘ 323 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOȘ Președinte OPREAN OLGA-CLAUDIA

646 Comuna MOGOȘ 323 CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MOGOȘ Locțiitor CRISTEA CRISTINA-

LĂCRĂMIOARA

647 Comuna MOGOȘ 324 ȘCOALA CU CLASELE I-IV, SAT BUTEȘTI Președinte BICHIȘ ANCUȚA-MIHAELA

648 Comuna MOGOȘ 324 ȘCOALA CU CLASELE I-IV, SAT BUTEȘTI Locțiitor SULAREA FLORIN-ȘTEFAN

649 Comuna MOGOȘ 325 REFUGIU TURISTIC VALEA BARNII Președinte ANCA IRINA-MARIA

650 Comuna MOGOȘ 325 REFUGIU TURISTIC VALEA BARNII Locțiitor GHIURA AUREL

NOȘLAC

651 Comuna NOȘLAC 326 PrimĂria Noslac Președinte RADU MIRELA-FLORINA

652 Comuna NOȘLAC 326 PrimĂria Noslac Locțiitor RUSU MIHAIELA

653 Comuna NOȘLAC 327 Căminul Cultural Găbud Președinte POPA MARIUS-DANIEL

654 Comuna NOȘLAC 327 Căminul Cultural Găbud Locțiitor DRĂGAN MIRELA

655 Comuna NOȘLAC 328 Școala generală Stîna de Mureș Președinte BLEOCA ANCA-ASTRELA

656 Comuna NOȘLAC 328 Școala generală Stîna de Mureș Locțiitor PUȘCAȘ ANDREI

OCOLIȘ

657 Comuna OCOLIȘ 329 Internat Școlar – Ocoliș Președinte LOMBREA ADELA-ALEXANDRA

658 Comuna OCOLIȘ 329 Internat Școlar – Ocoliș Locțiitor RĂFĂILĂ IOANA-ALEXANDRA

659 Comuna OCOLIȘ 330 Tabăra de Creație si Odihnă „Avram lancu” Președinte GIURGIU LOREDANA-CLAUDIA

660 Comuna OCOLIȘ 330 Tabăra de Creație si Odihnă „Avram lancu” Locțiitor BRATA ADRIAN-ȘTEFAN

661 Comuna OCOLIȘ 331 Școala Primară – Runc Președinte HARDA ALEXANDRU

662 Comuna OCOLIȘ 331 Școala Primară – Runc Locțiitor MUNTEAN CRISTIAN-ANDREI

663 Comuna OCOLIȘ 332 Școala Primară – Vidolm Președinte TURC VASILE

664 Comuna OCOLIȘ 332 Școala Primară – Vidolm Locțiitor CURȘĂU ANDREI-ȘTEFAN

OHABA

665 Comuna OHABA 333 CONSILIUL LOCAL OHABA Președinte BOZDOG IOAN-MARIUS

666 Comuna OHABA 333 CONSILIUL LOCAL OHABA Locțiitor MIHĂLȚAN DANA-ALEXANDRA

667 Comuna OHABA 334 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ COLIBI (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Președinte TEODORESCU CECILIA-STELIANA

668 Comuna OHABA 334 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ COLIBI (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Locțiitor BOGDAN MONICA-FELICIA

669 Comuna OHABA 335 FOSTUL SEDIU C.A.P. Președinte BOZDOG SIMONA-IULIANA

670 Comuna OHABA 335 FOSTUL SEDIU C.A.P. Locțiitor DRĂGOI NICOLAE

PIANU

671 Comuna PIANU 336 Școala Gimnazială Pianu de Sus Președinte TOMA STELIANA-MARIA

672 Comuna PIANU 336 Școala Gimnazială Pianu de Sus Locțiitor GHITAN IOANA

673 Comuna PIANU 337 Școala Gimnazială ”Augustin Bena” Pianu de Jos Președinte CRISTEA MARIA-DANIELA

674 Comuna PIANU 337 Școala Gimnazială ”Augustin Bena” Pianu de Jos Locțiitor CRISTEA DANIEL-NICOLAE

675 Comuna PIANU 338 Clădire administrativă (Fosta Școală Generală cu Clasele I-IV) Plaiuri Președinte CĂLEAN MARIA

676 Comuna PIANU 338 Clădire administrativă (Fosta Școală Generală cu Clasele I-IV) Plaiuri Locțiitor GHIBU ARDELEANA-AURORA

677 Comuna PIANU 339 Școala Primară ’’Gheorghe Pavelescu” Purcăreți Președinte GHIBU MARIA

678 Comuna PIANU 339 Școala Primară „Gheorghe Pavelescu” Purcăreți Locțiitor GHIBU LUCIA-LAVINIA

679 Comuna PIANU 340 Școala Gimnazială Strungari Președinte DIDIN IOAN-DORIN

680 Comuna PIANU 340 Școala Gimnazială Strungari Locțiitor STĂNUȘ ILIE-ILIȘOR

POIANA VADULUI

681 Comuna POIANA VADULUI 341 CĂMINUL CULTURAL SAT POIANA VADULUI Președinte ȚÂRC LĂCRĂMIOARA-MARIA

682 Comuna POIANA VADULUI 341 CĂMINUL CULTURAL SAT POIANA VADULUI Locțiitor MATEIU SABINA

PONOR

683 Comuna PONOR 342 PRIMARIA COMUNEI PONOR Președinte BOȚAN IOANA-FELICIA

684 Comuna PONOR 342 PRIMARIA COMUNEI PONOR Locțiitor GHEORGHE MARIN

685 Comuna PONOR 343 CAMINUL CULTURAL GEOGEL Președinte GHEORGHE EMILIA

686 Comuna PONOR 343 CĂMINUL CULTURAL GEOGEL Locțiitor FELEA MARIA-SPERANȚA

POȘAGA

687 Comuna POȘAGA 344 Căminul Cultural Președinte DORA VIORICA

688 Comuna POȘAGA 344 Căminul Cultural Locțiitor URS MARICICA

689 Comuna POȘAGA 345 Școala cu clasele l-IV – Lunca Președinte CRĂCIUN ROXANA-MONICA

690 Comuna POȘAGA 345 Școala cu clasele l-IV – Lunca Locțiitor TOADER ANA-MARIA

691 Comuna POȘAGA 346 Școala cu clasele l-IV – Orăști Președinte MELINTE LEONTINA

692 Comuna POȘAGA 346 Școala cu clasele l-IV – Orăști Locțiitor MODRIGAN AMALIA-ANDREEA

693 Comuna POȘAGA 347 Școala Primară – Poșaga de Sus Președinte URS MARIA

694 Comuna POȘAGA 347 Școala Primară – Poșaga de Sus Locțiitor BEȚ MONICA-MIRELA

695 Comuna POȘAGA 348 Școala Primară – Sagagea Președinte HAGĂU CĂTĂLINA

696 Comuna POȘAGA 348 Școala Primară – Sagagea Locțiitor VESA ILINA

RĂDEȘTI

697 Comuna RĂDEȘTI 349 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI Președinte VOICAN MARIVIU-VASILE

698 Comuna RĂDEȘTI 349 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”DEMETRIU RADU” RĂDEȘTI Locțiitor BARABAȘ VICTORIA-CAMELIA

699 Comuna RĂDEȘTI 350 ȘCOALA PRIMARĂ LEORINȚ Președinte CODREA MARCEL VASILE

700 Comuna RĂDEȘTI 350 ȘCOALA PRIMARĂ LEORINȚ Locțiitor ALOMAN EMILIA-AUGUSTA

701 Comuna RĂDEȘTI 351 ȘCOALA PRIMARĂ MEȘCREAC Președinte CRIȘAN ALEXANDRA-MARIA

702 Comuna RĂDEȘTI 351 ȘCOALA PRIMARĂ MEȘCREAC Locțiitor DAN ANGELA

RÂMEȚ

703 Comuna RÂMEȚ 352 PRIMĂRIA COMUNEI RÎMEȚ Președinte GLIGOR DANIELA

704 Comuna RÂMEȚ 352 PRIMĂRIA COMUNEI RÎMEȚ Locțiitor BRADEA TIBERIU

705 Comuna RÂMEȚ 353 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE l-IV BRĂDEȘTI Președinte VARGA ORSOLYA-MĂRIA

706 Comuna RÂMEȚ 353 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE l-IV BRĂDEȘTI Locțiitor FIGLEA SIDONIA

707 Comuna RÂMEȚ 354 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA INZELULUI Președinte DUMITRA MARIA

708 Comuna RÂMEȚ 354 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA INZELULUI Locțiitor OCNEANU ANA-MARCELA

709 Comuna RÂMEȚ 355 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Președinte BANCHEȘ LIDIA

710 Comuna RÂMEȚ 355 FOSTA ȘCOALĂ CU CLASELE I-IV VALEA MĂNĂSTIRII Locțiitor BÎRLUȚ CRISTIAN-TEODOR

RIMETEA

711 Comuna RIMETEA 356 CĂMINUL CULTURAL RIMETEA Președinte KORONDI MOISĂ

712 Comuna RIMETEA 356 CĂMINUL CULTURAL RIMETEA Locțiitor MIHĂCSA ESZTER

713 Comuna RIMETEA 357 ȘCOALA PRIMARA COLȚEȘTI Președinte NAGY IRINA

714 Comuna RIMETEA 357 ȘCOALA PRIMARA COLȚEȘTI Locțiitor MORICZ IUDITA

ROȘIA DE SECAȘ

715 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 358 CĂMIN CULTURAL Președinte SPRINGEAN VASILE

716 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 358 CĂMIN CULTURAL Locțiitor MUNTEAN AURICA

717 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 359 PRIMĂRIA ROȘIA DE SECAȘ Președinte NATEA MIHAELA-LUMINIȚA

718 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 359 PRIMĂRIA ROȘIA DE SECAȘ Locțiitor MUNTEAN CIPRIAN-OVIDIU

719 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 360 FOSTUL SEDIU CAP Președinte MARCU ALEXANDRA- NICOLETA

720 Comuna ROȘIA DE SECAȘ 360 FOSTUL SEDIU CAP Locțiitor MARCU OCTAVEAN LIVIU

ROȘIA MONTANĂ

721 Comuna ROȘIA MONTANĂ 361 Școala cu clasele l-IV – Gura Roșiei Președinte BĂBUȚ TEODORA-MIRELA

722 Comuna ROȘIA MONTANĂ 361 Școala cu clasele l-IV – Gura Roșiei Locțiitor ANCĂU SIMONA-GEORGIANA

723 Comuna ROȘIA MONTANĂ 362 Școala cu clasele l-IV -Vîrtop Președinte BALEA DANA-ADELINA

724 Comuna ROȘIA MONTANĂ 362 Școala cu clasele l-IV -Vîrtop Locțiitor TOMA IOANA-MARIA

725 Comuna ROȘIA MONTANĂ 363 Primaria Comunei Roșia Montană Președinte BOLOG FLORIN

726 Comuna ROȘIA MONTANĂ 363 Primaria Comunei Roșia Montană Locțiitor MIHEȚIU MIHAELA-CECILIA

727 Comuna ROȘIA MONTANĂ 364 Locuințe Sociale – Cărpiniș Președinte OPRIȘA ANDREIA-IOANA

728 Comuna ROȘIA MONTANĂ 364 Locuințe Sociale – Cărpiniș Locțiitor GOLGOȚ MARIA-ANGELA

729 Comuna ROȘIA MONTANĂ 365 Școala cu clasele l-IV -Corna Președinte PALADE CONSTANTIN

730 Comuna ROȘIA MONTANĂ 365 Școala cu clasele l-IV -Corna Locțiitor GRUBER GABRIELA

SĂLCIUA

731 Comuna SĂLCIUA 366 ȘCOALA PRIMARĂ SĂLCIUA DE JOS Președinte SAV PARASCHIVA- MARIANA

732 Comuna SĂLCIUA 366 ȘCOALA PRIMARĂ SĂLCIUA DE JOS Locțiitor BOLOG ILEANA

733 Comuna SĂLCIUA 367 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION PANTEA” SĂLCIUA Președinte IOANICIU MARIA ADRIANA

734 Comuna SĂLCIUA 367 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”SIMION PANTEA” SĂLCIUA Locțiitor BUNEA ANGELA-AURICA

SĂLIȘTEA

735 Comuna SĂLIȘTEA 368 Școala Gimnazială ’’David Prodan” Săliștea Președinte GHERMAN DANIELA-MARIA

736 Comuna SĂLIȘTEA 368 Școala Gimnazială ’’David Prodan” Săliștea Locțiitor GHERMAN LOREDANA

737 Comuna SĂLIȘTEA 369 Școala Primară Mărgineni Președinte STOICA CIOBANU ANDRA-CRISTINA

738 Comuna SĂLIȘTEA 369 Școala Primară Mărgineni Locțiitor COROIU ANAMARIA-MĂDĂLINA

739 Comuna SĂLIȘTEA 370 Școala Primară Săliștea- Deal Președinte BOLDOȘAN CĂLIN-SIMION

740 Comuna SĂLIȘTEA 370 Școala Primară Săliștea- Deal Locțiitor JURJ CĂTĂLIN-ALIN

741 Comuna SĂLIȘTEA 371 Școala Primară Tărtăria Președinte ALBU DANIEL-IOAN

742 Comuna SĂLIȘTEA 371 Școala Primară Tărtăria Locțiitor JINAR CATI-ANA

SĂSCIORI

743 Comuna SĂSCIORI 372 ȘCOALA PRIMARĂ CĂPÎLNA Președinte SCUTURICI PAUL-GEORGE

744 Comuna SĂSCIORI 372 ȘCOALA PRIMARĂ CĂPÎLNA Locțiitor DRĂGHICI DANIELA

745 Comuna SĂSCIORI 373 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI Președinte VESA LORENA-CĂTĂLINA

746 Comuna SĂSCIORI 373 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SĂSCIORI Locțiitor HINȚIA FLORIN-NELUȚU

747 Comuna SĂSCIORI 374 ȘCOALA PRIMARĂ LAZ Președinte CAPĂTĂ VASILE

748 Comuna SĂSCIORI 374 ȘCOALA PRIMARĂ LAZ Locțiitor MAER CAMELIA ELENA

749 Comuna SĂSCIORI 375 ȘCOALA PRIMARĂ SEBEȘEL Președinte CIBU ALINA

750 Comuna SĂSCIORI 375 ȘCOALA PRIMARĂ SEBEȘEL Locțiitor CREȚU VASILE751 Comuna SĂSCIORI 376 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOMAN Președinte OTVOȘ CRISTINA-ELENA

752 Comuna SĂSCIORI 376 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LOMAN Locțiitor CREȚU MARIA

753 Comuna SĂSCIORI 377 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITA Președinte MORAR MIOARA

754 Comuna SĂSCIORI 377 ȘCOALA GIMNAZIALĂ RĂCHITA Locțiitor MIHU VASILE

SÂNCEL

755 Comuna SÂNCEL 378 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL ICLOD Președinte IRIMIE LAURA SIMONA

756 Comuna SÂNCEL 378 GRĂDINIȚĂ DE COPII CU PROGRAM NORMAL ICLOD Locțiitor COSTEA TEODOR

757 Comuna SÂNCEL 379 CĂMINUL CULTURAL SÎNCEL Președinte BRUMAR IULIAN-MIHAI

758 Comuna SÂNCEL 379 CĂMINUL CULTURAL SÎNCEL Locțiitor BOGDAN CLAUDIA-MARIA

759 Comuna SÂNCEL 380 ȘCOALA PRIMARĂ PĂNADE Președinte PLEȘA ANA

760 Comuna SÂNCEL 380 ȘCOALA PRIMARĂ PĂNADE Locțiitor CHIȘ DIANA

SÂNTIMBRU

761 Comuna SÂNTIMBRU 381 CLĂDIREVESTIAR- BAZA SPORTIVĂ COȘLARIU Președinte FLOREA LIANA-CLAUDIA

762 Comuna SÂNTIMBRU 381 CLĂDIREVESTIAR- BAZA SPORTIVĂ COȘLARIU Locțiitor HAIC ADRIANA-IULIANA

763 Comuna SÂNTIMBRU 382 ȘCOALA PRIMARĂ TOTOI Președinte BENGA ANGELA-LOREDANA

764 Comuna SÂNTIMBRU 382 ȘCOALA PRIMARĂ TOTOI Locțiitor CREȚA CORNELIA-RAMONA

765 Comuna SÂNTIMBRU 383 PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU Președinte CREȚA OCTAVIAN-CĂLIN

766 Comuna SÂNTIMBRU 383 PRIMĂRIA COMUNEI SÎNTIMBRU Locțiitor CORB LUCIANA-GEORGETA

767 Comuna SÂNTIMBRU 384 CENTRU DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE Președinte CONSTANTIN DANIELA

768 Comuna SÂNTIMBRU 384 CENTRU DE ZI PERSOANE VÂRSTNICE Locțiitor PĂSTRĂV DANA-MARIA

769 Comuna SÂNTIMBRU 385 CĂMINUL CULTURAL ”EUGEN CURTA” GALTIU Președinte VESA MIHU IOANA

770 Comuna SÂNTIMBRU 385 CĂMINUL CULTURAL ”EUGEN CURTA” GALTIU Locțiitor PETRI MARIA

771 Comuna SÂNTIMBRU 386 CLĂRIREA CĂMINUL CULTURAL SÎNTIMBRU Președinte ROȘCA DELIA-ELENA

772 Comuna SÂNTIMBRU 386 CLĂRIREA CĂMINUL CULTURAL SÎNTIMBRU Locțiitor HERLEA MARIA-ALEXANDRA

SCĂRIȘOARA

773 Comuna SCĂRIȘOARA 387 CĂMINUL CULTURAL SCĂRIȘOARA Președinte HONDOLA ANDREI-CORNEL

774 Comuna SCĂRIȘOARA 387 CĂMINUL CULTURAL SCĂRIȘOARA Locțiitor DANCIU VIORICA

775 Comuna SCĂRIȘOARA 388 ȘCOALA PRIMARĂ NEGEȘTI Președinte MÎNDRU MIHAELA-DOINIȚA

776 Comuna SCĂRIȘOARA 388 ȘCOALA PRIMARĂ NEGEȘTI Locțiitor OLAR MARIANA-ANA

777 Comuna SCĂRIȘOARA 389 ȘCOALA PRIMARĂ RUNC Președinte PAȘCA ADRIAN

778 Comuna SCĂRIȘOARA 389 ȘCOALA PRIMARĂ RUNC Locțiitor PLEȘA MARINELA

779 Comuna SCĂRIȘOARA 390 ȘCOALA PRIMARĂ SFOARTEA Președinte PURDA MIRELA-MIHAELA

780 Comuna SCĂRIȘOARA 390 ȘCOALA PRIMARĂ SFOARTEA Locțiitor FLOREA LENUȚA

781 Comuna SCĂRIȘOARA 391 ȘCOALA PRIMARĂ ȘTIULEȚI Președinte SUCIU MARIA

782 Comuna SCĂRIȘOARA 391 ȘCOALA PRIMARĂ ȘTIULEȚI Locțiitor JURJ ELENA-EUGENIA

783 Comuna SCĂRIȘOARA 392 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZEȘTI Președinte LAZEA MARINELA-RODICA

784 Comuna SCĂRIȘOARA 392 ȘCOALA GIMNAZIALĂ LĂZEȘTI Locțiitor PETRUSE MARIANA-LENUȚA

SOHODOL

785 Comuna SOHODOL 393 ȘCOALA PRIMARĂ PELEȘ Președinte NARIȚA MARIA CAMELIA

786 Comuna SOHODOL 393 ȘCOALA PRIMARĂ PELEȘ Locțiitor MORARIU IOAN-SORIN

787 Comuna SOHODOL 394 ȘCOALA PRIMARĂ POIANA Președinte BOBAR DELIANA-ELENA

788 Comuna SOHODOL 394 ȘCOALA PRIMARĂ POIANA Locțiitor BERINDEIE MARIUS-CRISTIAN

789 Comuna SOHODOL 395 CĂMINUL CULTURAL SOHODOL Președinte BERINDEIE LOREDANA-ELENA

790 Comuna SOHODOL 395 CĂMINUL CULTURAL SOHODOL Locțiitor JOLDEȘ ANA

791 Comuna SOHODOL 396 SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEBES PUNCT DE LUCRU SAT LAZURI Președinte TOADER DIANA-LARISA

792 Comuna SOHODOL 396 SC HIDROCONSTRUCTIA SA SEBES PUNCT DE LUCRU SAT LAZURI Locțiitor MIHEȚIU MARIANA ANGELA

STREMȚ

793 Comuna STREMȚ 397 CĂMINUL CULTURAL STREMȚ Președinte GALDEA IOAN-LIVIU

794 Comuna STREMȚ 397 CĂMINUL CULTURAL STREMȚ Locțiitor VAJASDI-PILȚ MARIA

795 Comuna STREMȚ 398 CĂMINUL CULTURAL GEOAGIU DE SUS Președinte CRISTEA ANA-MIRELA

796 Comuna STREMȚ 398 CĂMINUL CULTURAL GEOAGIU DE SUS Locțiitor MĂRCUȘ NADINA-VETURIA

797 Comuna STREMȚ 399 CĂMINUL CULTURAL GEOMAL Președinte BORZA IRINA-AURELIA

798 Comuna STREMȚ 399 CĂMINUL CULTURAL GEOMAL Locțiitor ONIȘOR ROZALIA

ȘIBOT

799 Comuna ȘIBOT 400 CĂMIN CULTURAL ȘIBOT Președinte DOBRA CAMELIA-MARINELA

800 Comuna ȘIBOT 400 CĂMIN CULTURAL ȘIBOT Locțiitor NUȚA GEORGIANA-RALUCA

801 Comuna ȘIBOT 401 CĂMINUL CULTURAL BALOMIR Președinte URIAN LAURA-MARIA

802 Comuna ȘIBOT 401 CĂMINUL CULTURAL BALOMIR Locțiitor ANGHEL RADU-LUCIAN

803 Comuna ȘIBOT 402 ȘCOALA PRIMARĂ BĂCĂINȚI Președinte AVRAM MARIA-CARMEN

804 Comuna ȘIBOT 402 ȘCOALA PRIMARĂ BĂCĂINȚI Locțiitor OLEA CORNELIA

805 Comuna ȘIBOT 403 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ SĂRĂCSĂU (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Președinte ȘTEFĂNUȚ MARIANA

806 Comuna ȘIBOT 403 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ SĂRĂCSĂU (FOSTA ȘCOALĂ GENERALĂ) Locțiitor PRECUP GABRIELA-LENUȚA

807 Comuna ȘONA 404 CĂMIN CULTURAL LUNCA TÂRNAVEI Președinte BURJA LARISA-MARIA

808 Comuna ȘONA 404 CĂMIN CULTURAL LUNCA TÂRNAVEI Locțiitor ANGHEL GHEORGHE

809 Comuna ȘONA 405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA Președinte CĂPÎLNEAN ALINA-GEORGIANA

810 Comuna ȘONA 405 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ȘONA Locțiitor ANGHEL OLIMPIA

811 Comuna ȘONA 406 CĂMINUL CULTURAL ALECUȘ Președinte HANDREA MARIOARA

812 Comuna ȘONA 406 CĂMINUL CULTURAL ALECUȘ Locțiitor DULĂU MARIA

813 Comuna ȘONA 407 SALA MULTIFUNCȚIONALĂ BIIA Președinte TULEA FLORIN

814 Comuna ȘONA 407 SALA MULTIFUNCȚIONALĂ BIIA Locțiitor CĂPÎLNEAN VASILE

815 Comuna ȘONA 408 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMICLĂUȘ Președinte MATEI FLAVIUS

816 Comuna ȘONA 408 ȘCOALA GIMNAZIALĂ SÎNMICLĂUȘ Locțiitor CRIȘAN VALERIA

817 Comuna ȘPRING 409 Primăria comunei Șpring Președinte POPA ANA

818 Comuna ȘPRING 409 Primăria comunei Șpring Locțiitor CIUCA MARGARETA

819 Comuna ȘPRING 410 Școala gimnazială Cunța Președinte MEDREA ELENA-TALIDA

820 Comuna ȘPRING 410 Școala gimnazială Cunța Locțiitor PĂUCEAN ADRIAN

821 Comuna ȘPRING 411 Școala primară Drașov Președinte DĂNILĂ IOANA-MARIA

822 Comuna ȘPRING 411 Școala primară Drașov Locțiitor CĂLIN SIMONA-ALEXANDRA

823 Comuna ȘPRING 412 Sediu administrativ Vingard – Comuna Șpring Președinte ANGHEL IULIA-DORINA

824 Comuna ȘPRING 412 Sediu administrativ Vingard – Comuna Șpring Locțiitor COMĂNESE SILVIA

825 Comuna ȘUGAG 413 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ DOBRA) Președinte GHEOANCA MARIA-DANIELA

826 Comuna ȘUGAG 413 CLĂDIRE ADMINISTRATIVĂ (FOSTĂ ȘCOALA GENERALĂ DOBRA) Locțiitor ȘUFANĂ MARIA RAMONA

827 Comuna ȘUGAG 414 ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINIE Președinte MIHALCEA MIHAELA

828 Comuna ȘUGAG 414 ȘCOALA PRIMARĂ MĂRTINIE Locțiitor BĂDILĂ OVIDIU-NICU

829 Comuna ȘUGAG 415 PRIMĂRIA COMUNEI ȘUGAG Președinte GROSU IOANA

830 Comuna ȘUGAG 415 PRIMĂRIA COMUNEI ȘUGAG Locțiitor MIHĂILĂ DAN ILARION

831 Comuna UNIREA 416 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Președinte LUPEAN CORINA-DANIELA

832 Comuna UNIREA 416 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Locțiitor POPESCU ALINA-GEORGIANA

833 Comuna UNIREA 417 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Președinte MOLDOVAN MIHAIL-ALEXANDRU

834 Comuna UNIREA 417 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”AVRAM IANCU” UNIREA Locțiitor ȘTEFAN ANA

835 Comuna UNIREA 418 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAIER” UNIREA Președinte CORDEA CAMELIA

836 Comuna UNIREA 418 ȘCOALA GIMNAZIALĂ ”GHEORGHE MAIER” UNIREA Locțiitor BĂBUȚ ELENA CRISTINA

837 Comuna UNIREA 419 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE JOS Președinte CACOVEAN- CONSTANTINESCU DORINA-ANA-BIANCA- DANIELA

838 Comuna UNIREA 419 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE JOS Locțiitor URSAN MARIA-MIHAELA

839 Comuna UNIREA 420 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE SUS Președinte CACOVEAN ANCA

840 Comuna UNIREA 420 ȘCOALA PRIMARĂ CIUGUDU DE SUS Locțiitor BUNEA SIMONA-MIHAIELA

841 Comuna UNIREA 421 ȘCOALA PRIMARĂ DUMBRAVA Președinte POPA VIRGINICA

842 Comuna UNIREA 421 ȘCOALA PRIMARĂ DUMBRAVA Locțiitor POPA IULIANA

843 Comuna UNIREA 422 ȘCOALA PRIMARĂ INOC Președinte VOICA IULIA-MARIA

844 Comuna UNIREA 422 ȘCOALA PRIMARĂ INOC Locțiitor ILEA SANDA-MARIA

845 Comuna UNIREA 423 ȘCOALA PRIMARĂ MĂHĂCENI Președinte NANDREAN LIGIA-DELIA

846 Comuna UNIREA 423 ȘCOALA PRIMARĂ MĂHĂCENI Locțiitor CĂMĂRĂȘAN AMALIA

847 Comuna VADU MOȚILOR 424 Școala Gimnazială Vadu Moților Președinte BORLEA RODICA-ANA

848 Comuna VADU MOȚILOR 424 Școala Gimnazială Vadu Moților Locțiitor PAVEN GABRIELA-MARIA

849 Comuna VALEA LUNGĂ 425 Primăria Valea Lungă Președinte BOGIN IOANA-CLAUDIA

850 Comuna VALEA LUNGĂ 425 Primăria Valea Lungă Locțiitor VASIU COSMIN-LIVIU

851 Comuna VALEA LUNGĂ 426 Școala primară Glogoveț Președinte MĂRGINEAN MIHAI-ADRIAN

852 Comuna VALEA LUNGĂ 426 Școala primară Glogoveț Locțiitor MĂRGINEAN CAMELIA

853 Comuna VALEA LUNGĂ 427 Școala primară Lodroman Președinte GOIA MARIANA

854 Comuna VALEA LUNGĂ 427 Școala primară Lodroman Locțiitor DEZSI MIHAELA MARIA

855 Comuna VALEA LUNGĂ 428 Școala Primară Lunca Președinte BOCȘA TOMINA-CARMEN

856 Comuna VALEA LUNGĂ 428 Școala Primară Lunca Locțiitor ZALUSCHI MONICA-MARIA

857 Comuna VALEA LUNGĂ 429 Cămin cultural Tăuni Președinte DOLCOȘ IOAN-CLAUDIU

858 Comuna VALEA LUNGĂ 429 Cămin cultural Tăuni Locțiitor MĂRGINEAN VASILE

859 Comuna VIDRA 430 PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA Președinte CÎRJEA-RUS AVRAM-NICOLAE

860 Comuna VIDRA 430 PRIMĂRIA COMUNEI VIDRA Locțiitor TRIF AVRAM-MARINEL

861 Comuna VIDRA 431 ȘCOALA PRIMARĂ GOIEȘTI Președinte DAVID ELENA

862 Comuna VIDRA 431 ȘCOALA PRIMARĂ GOIEȘTI Locțiitor TRIF MARIA

863 Comuna VIDRA 432 FOSTUL SEDIU AL PRIMĂRIEI PONOREL Președinte OARGA VALENTINA

864 Comuna VIDRA 432 FOSTUL SEDIU AL PRIMĂRIEI PONOREL Locțiitor COROIU JILU-CONSTANTIN

865 Comuna VINȚU DEJOS 433 CĂMINUL CULTURAL VURPĂR Președinte UNGUREANU ANDREEA-NARCISA

866 Comuna VINȚU DEJOS 433 CĂMINUL CULTURAL VURPĂR Locțiitor BĂCĂINȚAN ROXANA-DIANA

867 Comuna VINȚU DEJOS 434 CĂMINUL CULTURAL VINȚU DEJOS Președinte SAS ADRIANA MARIA

868 Comuna VINȚU DEJOS 434 CĂMINUL CULTURAL VINȚU DEJOS Locțiitor ȘENCHEA IZABELA-ANA

869 Comuna VINȚU DEJOS 435 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS Președinte NANDRA ALEXANDRU

870 Comuna VINȚU DEJOS 435 ȘCOALA GIMNAZIALĂ „IULIU MANIU” VINȚU DE JOS Locțiitor OZSVATH-CREȚU RAMONA

871 Comuna VINȚU DEJOS 436 SALA PAROHIALĂ SIBIȘENI Președinte ȚÂRA GEORGETA

872 Comuna VINȚU DEJOS 436 SALA PAROHIALĂ SIBIȘENI Locțiitor COLTOR NICOLETA-ANDREA

873 Comuna VINȚU DEJOS 437 CĂMINUL CULTURAL INURI Președinte EKARTJELMĂREAN FELIX IULIU

874 Comuna VINȚU DEJOS 437 CĂMINUL CULTURAL INURI Locțiitor CHINDRIȘ ADINA-ELENA

875 Comuna VINȚU DEJOS 438 CĂMINUL CULTURAL MERETEU Președinte JOCA-PAȘCA DIANA-MARIANA

876 Comuna VINȚU DEJOS 438 CĂMINUL CULTURAL MERETEU Locțiitor EKART-JELMĂREAN SIMONA-ADRIANA

877 Comuna VINȚU DEJOS 439 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA VINȚULUI Președinte ALBU COSMINA-CRISTINA

878 Comuna VINȚU DEJOS 439 ȘCOALA PRIMARĂ VALEA VINȚULUI Locțiitor PÎCLIȘAN DORINA