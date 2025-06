Albaiulianul Nicolae Stanciu a semnat cu Genoa: Când va intra „în pâine” la echipa patronată de Dan Șucu

Fortuna Lunca Mureșului, victorie clară, 6-1 în deplasare, la Under 19, etapa regională! Start excelent pentru formația lui Remus Țălnar Fortuna Lunca Mureșului, campioana din Alba a debutat excelent în etapa regională, o victorie categorică în deplasare cu AS MU Frumoasa (Harghita), scor 6-1 (4-0) și are prima șansă de calificare în finală. Citește și: […]