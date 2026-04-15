Albaiulian de 40 de ani urmărit național, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta peste 2 ani după gratii

Conform IPJ Alba, la data de 14 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 26 mai 2016, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind urmărit la nivel național.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI