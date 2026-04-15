Albaiulian de 40 de ani urmărit național, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud: Pentru ce infracțiuni va sta peste 2 ani după gratii

Bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, a fost depistat de polițiști. 

Conform IPJ Alba, la data de 14 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 26 mai 2016, de către Judecătoria Alba Iulia. 

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 2 ani și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe, fiind urmărit la nivel național. 

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

Știri recente din categoria Curier Județean

Curier Județean

FOTO | Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon

Ioana Oprean

Publicat

acum 36 de minute

în

15 aprilie 2026

De

Un tânăr moț, Paul Toader, elev al Liceului „Horea, Cloșca și Crișan” Abrud, MENȚIUNE la Olimpiada Națională de Geografie 2026: Prestație remarcabilă și pentru Alexandru Pripon Echipa managerială a Liceului „H.C.C.” Abrud a transmis miercuri, 15 aprilie 2026 felicitări publice elevilor Mihai Paul Toader (clasa a XI-a) și Ioan Alexandru Pripon (clasa a XII-a) pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare

Bogdan Ilea

Publicat

acum o oră

în

15 aprilie 2026

De

Muniție rămasă neexplodată la Vinerea, zona centura nouă: Intervine un echipaj pirotehnic al ISU Alba pentru asanare  Un echipaj pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru asanarea unei muniții rămase neexplodate la Vinerea, zona Militar, pe centura nouă. Conform ISU Alba, echipajul pirotehnic din cadrul Detașamentului de pompieri Alba Iulia intervine pentru […]

Citește mai mult

Curier Județean

INCENDIU pe Autostrada A10, Sebeș – Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii

Bogdan Ilea

Publicat

acum 2 ore

în

15 aprilie 2026

De

INCENDIU pe Autostrada A10, Alba -Turda, zona Beldiu: Un autoturism arde ca o torță. Intervin pompierii Un incendiu a izbucnit, miercuri, 15 aprilie 2026, la un autoturism aflat pe autostrada A10, pe sensul de mers Alba – Turda, în zona localității Beldiu, la aproximativ kilometrul 33.  La fața locului intervin pompierii din Alba Iulia cu […]

Citește mai mult