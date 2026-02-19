Albaiulian de 40 de ani, cu mandat de executare, REȚINUT de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Pentru ce infracțiuni va sta un an jumătate după gratii

Un albaiulian de 40 de ani, cu mandat de executare, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud, unde va sta un an jumătate conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Potrivit IPJ Alba, la data de 18 februarie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Alba, cu sprijinul Poliției Municipiului Alba Iulia, au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 40 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 18 februarie 2026, de către Judecătoria Alba Iulia.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 1 an și 6 luni închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud, pentru executarea pedepsei.

