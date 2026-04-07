Albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii

Un albaiulian de 36 de ani, condamnat pentru rafic de droguri de mare risc, a fost reținut de polițiști și dus în Penitenciarul Aiud. Va sta 5 ani după gratii.

Potrivit IPJ Alba, la data de 6 aprilie 2026, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale au depistat și reținut un bărbat, în vârstă de 36 de ani, din municipiul Alba Iulia, care este posesorul unui mandat de executare a pedepsei închisorii, emis la data de 6 aprilie 2026, de către Tribunalul Cluj.

Acesta a fost condamnat la executarea unei pedepse privative de libertate de 5 ani închisoare, pentru săvârșirea infracțiunii de trafic de droguri de mare risc.

Bărbatul a fost depus în Penitenciarul de Maximă Siguranță Aiud pentru executarea pedepsei.

