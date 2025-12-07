Alba Iulia Transport Local SRL va primi un spațiu în folosință gratuită în incinta sediului Primăriei Municipiului Alba Iulia, pentru perioada de existență a firmei
Consilierii locali din Alba Iulia vor avea de aprobat în ședința extraordinară de marți, 9 decembrie 2025, proiectul de transmitere în folosință gratuită către SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, a unui spațiu situat în incinta clădirii ce adăpostește sediul Primăriei municipiului Alba Iulia, proprietate publică a municipiului Alba Iulia, et.1, camera nr.110.
SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL a fost înființată având ca obiect principal de activitate efectuarea de transporturi terestre de pasageri, pe bază de grafic, Municipiul Alba Iulia fiind asociat unic în cadrul acestei societăți.
Prin HCL nr.363/2025, Consiliul Local al municipiului Alba Iulia a mai stabilit ca sediul social al SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL să se afle pe strad Calea Moților, nr.5A, in incinta clădirii care adăpostește sediul Primăriei și al Consiliului Local al municipiului Alba Iulia.
Citește și: VIDEO | Planurile Primăriei Alba Iulia privind transportul în comun: Peste 30 de autobuze și microbuze electrice, autobază, bilete și abonamente mai ieftine și limitarea gratuității pentru pensionari la orele de vârf
Prin prezentul proiect de hotărâre se propune transmiterea în folosință gratuită a spațiului de care are nevoie SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, pentru o perioadă de timp egală cu durata de existență a societății, având în vedere dispozițiile art.874 alin.(1) din Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare, potrivit cărora ”dreptul de folosință asupra bunurilor proprietate publică se acordă cu titlu gratuit, pe termen limitat, în favoarea instituțiilor de utilitate publică”.
Comodatarul SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL are printre altele următoarele obligații:
-să folosească bunul potrivit destinației în vederea căreia i-a fost acordată folosința gratuită;
-să prezinte, anual, Consiliului Local al municipiului Alba Iulia, rapoarte privind activitatea de utilitate publică desfășurată, gradul de implementare la nivelul colectivității, precum și prognoze și strategii pentru perioada următoare.
-să permită accesul reprezentanților Consiliului Local al municipiului Alba Iulia și/sau ai Primăriei municipiului Alba Iulia pentru efectuarea controlului asupra bunului;
Toate cheltuielile privind întreținerea și funcționarea bunului (energie electrică, gaze naturale, apă-canal, lucrări de întreținere și reparații, etc.), precum și plata taxelor și impozitelor aferente spațiului, transmis în folosință gratuită, dacă este cazul, revin SC ALBA IULIA TRANSPORT LOCAL SRL, corespunzător cotei-părți din clădire pe care o deține în folosință gratuită.
Primăria Alba Iulia a anunțat recent că noile măsuri pentru transportul local vor include investiții majore în infrastructură și flota auto. Planurile municipalității prevăd achiziționarea a peste treizeci de autobuze și microbuze electrice, construirea unei autobaze moderne, introducerea unor bilete și abonamente mai accesibile și limitarea gratuității pentru pensionari în orele de vârf.
