„Alba Iulia Transport Local SRL”, activă oficial la Registrul Comerțului. Câte autobuze și microbuze electrice va avea societatea când o să fie operațională

„Alba Iulia Transport Local SRL” este oficial activă la Registrul Comerțului. Anunțul a fost făcut de primarul din Alba Iulia, care a precizat că ,,marchează un pas esențial în direcția pe care ne-o dorim de mult: internalizarea transportului public de călători în municipiul Alba Iulia”.

Edilul a explicat și câte autobuze și microbuze electrice o sa aibă flota transportului local din Alba Iulia. Mesajul publicat de edilul din Alba Iulia, pe o rețea de socializare este următorul:

,,Începând cu luna aceasta, societatea „Alba Iulia Transport Local SRL”, din subordinea Consiliului Local Alba Iulia, este activă oficial la Registrul Comerțului. Este un moment care îmi aduce bucurie sinceră, pentru că marchează un pas esențial în direcția pe care ne-o dorim de mult: internalizarea transportului public de călători în municipiul Alba Iulia.

O altă veste bună este că avem livrate, până acum, 9 autobuze electrice din cele 21 achiziționate din fonduri nerambursabile, iar când societatea de transport va fi operațională vom deține o flotă de 34 autobuze electrice și 6 microbuze electrice, cu stațiile de încărcare aferente.

Decizia internalizării serviciului de transport public de pasageri nu este o decizie luată în grabă și nici una ușoară. Este rezultatul unor ani de experiență, al unor lecții învățate și al dorinței de a avea un serviciu public mai corect, mai eficient și mai transparent, în care interesul comunității să fie pe primul loc.

Internalizarea transportului înseamnă:

mai mult control asupra costurilor,

mai multă predictibilitate,

mai mult respect pentru banii albaiulienilor,

și, în final, un serviciu mai bun pentru oameni.

Știu că drumul nu va fi simplu și că urmează multă muncă. Dar știu la fel de bine că Alba Iulia merită un transport public administrat responsabil, cu decizii luate aici, pentru comunitate.

Mergem înainte, pas cu pas, cu răbdare și determinare”, potrivit lui Gabriel Pleșa.

