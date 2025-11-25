Alba Iulia, în SOS suveranist: Diana Șoșoacă își face conferință națională de 1 Decembrie în orașul Marii Uniri

Europarlamentarul Diana Șoșoacă și președinta SOS România vine de 1 Decembrie 2025 Ziua Națională a României, la Alba Iulia.

Aceasta va organiza o conferință națională în orașul Marii Unirii, făcând concurență celorlalți doi suveraniști care și-au anunțat deja prezența la Alba Iulia de Ziua Națională.

Potrivit unor surse ziarulunirea.ro, conferința va avea loc la Casa de Cultură a Sindicatelor, după parada militară organizată anul acesta începând cu ora 14.00.

Astfel, se pare că Alba Iulia va ,,fierbe” în ,,sos suveranist” de 1 Decembrie 2025, pe tot parcursul zilei.

Startul Zilei Naționale la Alba Iulia va fi dat ca în fiecare an de Marșul Uniri, organizat de președintele AUR George Simion. Aproximativ 2.000 de oameni au anunțat că vor participa anul acesta la eveniment. Luni, 24 noiembrie 2025, Primăria Alba Iulia a avizat organizarea marșului, între orele 8.00-12.00, cu plecare din Gara Alba Iulia, punctul final fiind Parcul Unirii, în zona Monumentului Unirii.

Prezența fostului candidat la președinție, Călin Georgescu, la Alba Iulia, de Ziua Națională a României, 1 Decembrie fost anunțată pe rețelele de socializare de Gelu Vișan, un apropiat al acestuia. Întâlnirea cu Călin Georgescu se va face începând cu ora 9.00, la Obeliscul lui Horea, Cloșca și Crișan din Alba Iulia, situat pe str. Mihai Viteazul, în fața porții a treia a cetății Alba Carolina.

Secțiune Știri sub articolul principal

Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI