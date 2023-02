Ajutor de 200 de euro pentru elevii și studenții până în 26 de ani, ca să își cumpere calculatoare: Cât trebuie să fie venitul brut pe membru de familie

CUTREMURELE din Gorj: DOUĂ locuințe din Alba au anunțat daune provocate de seisme

Românii cu locuințe asigurate din 16 județe au anunțat deja 139 de daune în urma cutremurelor produse în Gorj, în zilele de 13 și 14 februarie, iar rezerva de daune constituită pentru avariile constatate până acum depășește 700.000 de lei, au declarat vineri pentru HotNews.ro oficialii PAID, societatea care plătește despăgubirile pentru avariile locuințelor asigurate obligatoriu față de cutremur, inundații și alunecări de teren.

Cele mai multe dosare de daună – în Gorj, Hunedoara și Mehedinți

Până la data de 17.02.2023 s-au deschis 139 dosare de daună în urma cutremurelor din Gorj, produse în zilele de 13 și 14 februarie, a anunțat pe Facebook PAID (Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor), societatea privată de asigurări care emite polițele PAD de asigurare obligatorie a locuințelor și plătește despăgubirile în caz de dezastre.

Cele mai multe dosare de daună au fost deschise în județele Gorj (76), Hunedoara (16), Mehedinți (9), Caraș-Severin (8).

Cosmin Tudor, PAID: Rezerva de daună depășește 700.000 de lei

La solicitarea HotNews.ro, oficialii PAID au transmis primele estimări oficiale legate de daunele care ar putea fi plătite pentru aceste avarii.

„În faza de deschidere a dosarelor de daune, când abia s-au făcut avizările (adică asigurații au anunțat avarii la locuințe), nu putem estima absolut nicio valoare.

În momentul când se face constatarea, se poate face o aproximare grosieră.

Această aproximație, chiar dacă nu are un grad de acuratețe probat cu documente, devize de lucrări, se constituie ca „rezerva de daună” și se înregistrează ca atare.

Pentru dosarele aferente cutremurelor din 13/14 februarie care deja au o constatare făcută, rezerva de daună actuală depășește 700.000 de lei.”, a declarat pentru HotNews.ro Cosmin Tudor, directorul de dezvoltare al PAID.

De notat faptul că inspectorii de daune ai firmelor de asigurări nu au finalizat constatarea daunelor în toate cele 139 de dosare de daună notificate până acum.

Important! Acestea estimări vizează doar sumele care ar putea fi primite de proprietari de la PAID, în baza polițelor obligatorii (PAD) – adica maxim 10.000 de euro sau 20.000 de euro, în funcție de prima anuală plătită 10 euro (pentru locuințe din chirpici, paiată etc.) sau 20 de euro (locuințele din materiale mai rezistente).

Dacă cineva are avarii care depășesc această valoare, diferența ar trebui plătită de o altă firmă de asigurări dacă proprietarul și-a făcut și asigurare facultativă a locuinței, în completarea celei obligatorii.

Spre exemplu, Omniasig și Allianz-Țiriac Asigurări au anunțat recent că au peste 150 de dosare de daună deschise în urma cutremurelor din Gorj.

Păgubiții nu trebuie să mai ceară individual dovada de la INFP pentru existența cutremurului

Întrebat de HotNews.ro ce acte trebuie să prezinte acum păgubiții și care e procedura pentru a încasa despăgubirea, Cosmin Tudor a precizat că în acest caz „nu mai trebuie să ceară individual dovada existenței cutremurului de la INFP, deoarece PAID are deja rapoartele care sunt necesare la instrumentarea dosarelor.

În afară de aceasta, păgubiții trebuie să urmeze indicațiile constatatorilor de daune legat de documentație.