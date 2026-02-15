Curier Județean

Ajutor comunitar de 500 de lei la Sebeș pentru persoanele cu afecțiuni oncologice și handicap grav: Cum se obține sprijinul financiar

Peste 450 de persoane din Sebeș, încadrate cu grad grav de handicap, vor beneficia de un ajutor comunitar de 500 de lei. Sprijinul financiar poate fi obținut și de bolnavii diagnosticați cu afecțiuni oncologice, care fac dovada medicală.

,,Am inițiat un program local de sprijin financiar destinat persoanelor cu afecțiuni oncologice și persoanelor încadrate în grad grav de handicap, cu domiciliul pe raza administrativ-teritorială a Municipiului Sebeș.

În acest an, odată cu aprobarea bugetului local, vom acorda un ajutor comunitar în cuantum de 500 lei, de care pot beneficia următoarele categorii:

• persoane încadrate în grad grav de handicap;

• persoane încadrate în grad grav de handicap cu asistent personal;

• persoane diagnosticate cu afecțiuni oncologice, aflate sub tratament de specialitate”, a anunțat Dorin Nistor, pe rețelele de socializare.

La Sebeș sunt înregistrate 454 de persoane încadrate în grad grav și grad grav cu asistent personal, dintre care 61 sunt copii.

Bolnavii cu diagnostic oncologic, care domiciliază în municipiul Sebeș, sunt rugate să își procure scrisoarea medicală și dovada domiciliului, urmând să se adreseze Direcției de Asistență Socială pentru informații suplimentare privind procedura de acordare a sprijinului.

Programul se va derula în luna aprilie, după aprobarea bugetului local.

