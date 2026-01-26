Ajutoare sociale 2026: Cuantumul indemnizațiilor lunare de care pot beneficia românii și condițiile de acordare. LISTA

Statul oferă și în 2026 sprijin financiar și servicii dedicate persoanelor și familiilor afectate de dificultăți economice, copiilor, persoanelor cu dizabilități sau celor aflați în situații de risc, cu scopul de a asigura un nivel minim de trai și acces egal la oportunități de dezvoltare, printr-o gamă variată de ajutoare și indemnizații.

Aceste forme de sprijin sunt reglementate prin legislația în vigoare și se acordă exclusiv persoanelor care îndeplinesc condițiile și criteriile specifice fiecărui tip de beneficiu social.

Lista ajutoarelor sociale de care beneficiază românii în 2026

Beneficiile de asistență socială, parte integrantă a sistemului național de protecție socială, reprezintă măsuri de redistribuire financiară acordate persoanelor sau familiilor care îndeplinesc condițiile de eligibilitate stabilite prin lege. Serviciile constituie un ansamblu de măsuri și intervenții menite să răspundă nevoilor sociale ale indivizilor, familiilor, grupurilor sau comunităților, având ca obiectiv prevenirea și depășirea situațiilor de dificultate, vulnerabilitate ori dependență, creșterea calității vieții și consolidarea coeziunii sociale.

Beneficii de asistență socială pentru persoanele și familiile cu venituri mici

Ajutorul de incluziune și ajutorul pentru familia cu copii

Venitul minim de incluziune reprezintă sprijinul financiar oferit de stat în scopul asigurării nivelului de trai minimal, pentru familiile și persoanele singure aflate în dificultate, precum și pentru prevenirea riscului sărăciei în rândul copiilor și stimularea participării acestora în sistemul de educație. (Sursa: Legea 196/2016)

VMI se acordă persoanelor singure/familiilor care obțin un venit net calculat în conformitate cu legea – mai mic sau egal cu nivelurile maxime stabilite prin lege, pentru fiecare dintre cele două componente:

-Pentru ajutorul de incluziune, nivelul maxim al venitului net trebuie să fie de 346 lei lei/lună/membru de familie sau 504 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani;

-Pentru sprijin pentru familii cu copii nivelul maxim al venitului trebuie să fie de 879 lei/membru de familie.

Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului lunar și numărul copiilor din familie. Cererile pentru obținerea dreptului se depun la primăria de domiciliu, iar plata se face prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS).

Ajutorul pentru familia cu copii

Ajutorul pentru familia cu copii este o componentă a Venitului Minim de Incluziune (VMI), deci nu mai există ca ajutor separat. Se acordă familiilor cu copii în întreținere până la 18 ani și are ca scop prevenirea sărăciei și încurajarea participării copiilor la educație, înlocuind vechea alocație pentru susținerea familiei.

Beneficiarii sunt familiile cu venituri reduse care îndeplinesc condițiile legale, iar cuantumul ajutorului se stabilește în funcție de numărul copiilor și venitul net al familiei.

Ajutoare de încălzire și supliment pentru energie

Ajutorul pentru încălzirea locuinței se acordă familiilor și persoanelor singure care îndeplinesc criteriile de eligibilitate prevăzute de lege și nu dețin bunuri sau proprietăți care conduc la excluderea de la acordarea dreptului. Venitul mediu net trebuie să fie:

-până la 1.386 lei/persoană pentru familie;

-până la 2.053 lei pentru persoana singură. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Declarațiile pe propria răspundere se depun la primăria localității în a cărei rază se află locuința solicitantului, iar formularele pot fi obținute de la sediul sau site-ul primăriei ori al agențiilor județene pentru plăți și inspecție socială.

Suplimentul pentru energie

Ajutorul se acordă familiei sau persoanei singure care nu are alte proprietăți sau bunuri, așa cum sunt prevăzute în cerere, și care obține un venit mediu net lunar de până la 1386 lei /persoană în cazul familiei și până la 2053 lei, în cazul persoanei singure. Veniturile bănești se vor cumula cu alte tipuri de venituri materiale.

Ajutoare de urgenţă

Ajutoarele de urgență fac parte din categoria beneficiilor de asistență socială finanțate din bugetul de stat și se acordă persoanelor sau familiilor aflate în situații excepționale, precum calamități naturale, incendii, accidente, probleme grave de sănătate sau alte evenimente care pot duce la excluziune socială. Aceste ajutoare sunt aprobate nominal, prin hotărâre a Guvernului, iar plata lor este asigurată din bugetul Ministerului Muncii și Solidarității Sociale, prin agențiile teritoriale pentru plăți și inspecție socială.

Pentru a beneficia de un ajutor de urgență, persoanele interesate trebuie să depună o cerere, o declarație pe propria răspundere și documente care să dovedească situația de nevoie. În anumite cazuri, autoritățile pot realiza și o verificare socială pentru a confirma condițiile declarate.

Ajutorul de înmormântare

Ajutorul de deces, acordat prin Casa Națională de Pensii Publice (CNPP), reprezintă o indemnizație unică destinată acoperirii unei părți din cheltuielile funerare. Acesta poate fi solicitat atât în cazul decesului unui asigurat sau pensionar, cât și pentru un membru de familie neasigurat.

Începând cu luna februarie 2025, odată cu intrarea în vigoare a Legii nr. 10/2025 privind bugetul asigurarilor sociale de stat pentru anul 2025, cuantumul ajutorului de deces este de: 8.620 lei (în cazul decesului pensionarului sau asiguratului); 4.310 lei (în cazul decesului unui membru de familie neasigurat).

Beneficii pentru susţinerea copilului şi a familiei

Alocaţia de stat pentru copii

Alocația de stat se acordă tuturor copiilor în vârstă de până la 18 ani, cetățeni români, fără discriminare, dar și tinerilor care au împlinit vârsta de 18 ani și urmează cursurile învățământului liceal ori profesional, organizate în condițiile legii, până la finalizarea acestora.

Dreptul la alocația de stat se stabilește începând cu prima zi de viață a copilului și se acordă de luna următoare celei în care s-a născut. În 2026, alocațiile copiilor sunt:

-719 lei/lună pentru copiii cu vârsta de până la 2 ani sau pentru copiii cu dizabilități până la vârsta de 18 ani;

-292 lei/lună pentru copiii cu vârste între 2 și 18 ani.

Alocația de plasament

Alocația de plasament este un sprijin financiar acordat copiilor față de care a fost instituită o măsură de protecție specială, respectiv plasamentul sau tutela. Scopul acestui ajutor este acela de a contribui la acoperirea cheltuielilor necesare creșterii, îngrijirii și educației copilului aflat în afara familiei naturale, conform Legii nr. 272/2004.

Ajutorul se acordă lunar și se stabilește în funcție de Indicatorul Social de Referință (ISR), utilizat în calculul mai multor beneficii sociale. Potrivit legislației în vigoare, cuantumul alocației este de 1,808 × ISR, ceea ce înseamnă o sumă orientativă de aproximativ 1.194 lei pe lună, și în 2026, în condițiile menținerii valorii ISR la nivelul actual.

După stabilirea măsurii de protecție, informațiile sunt transmise către instituțiile competente, iar plata alocației se realizează lunar prin Agenția Națională pentru Plăți și Inspecție Socială (ANPIS), fie prin mandat poștal, fie prin transfer bancar, în funcție de opțiunea beneficiarului.

Alocația de hrană

Alocația de hrană este un sprijin financiar acordat în cadrul serviciilor sociale, reprezentând suma destinată acoperirii cheltuielilor cu hrana beneficiarilor aflați în diverse forme de protecție socială (de exemplu copii în centre rezidențiale, persoane adulte cu dizabilități, vârstnici etc.).

Scopul acestei alocații este de a asigura un nivel minim de hrană decent în cadrul serviciilor sociale de zi sau rezidențiale furnizate de stat sau furnizori acreditați. În 2026, după publicarea hotărârii, alocația zilnică de hrană, pentru toate categoriile de beneficiari (copii, persoane cu dizabilități, persoane vârstnice, alte categorii vulnerabile) crește de la 22 lei la 32 lei/zi.

Concediu de maternitate și concediul pentru creșterea copilului

Concediul de maternitate reprezintă perioada de concediu acordată salariatelor însărcinate și lăuzelor, destinată protejării sănătății mamei și a copilului. Acesta are o durată totală de 126 de zile calendaristice, împărțite, de regulă, între concediul prenatal și cel postnatal, potrivit recomandării medicale.

Indemnizatia de maternitate se calculeaza ca 85% din media veniturilor brute lunare din ultimele 6 luni, pe baza cărora s-a stabilit contribuția individuală de asigurări sociale de sănătate, din cele 12 luni din care s-a constituit stagiul de cotizare. Indemnizația este suportată din bugetul asigurărilor sociale de sănătate și se acordă pe baza certificatului medical.

Concediul pentru creșterea copilului este dreptul acordat unuia dintre părinți pentru îngrijirea copilului după finalizarea concediului de maternitate, până la împlinirea vârstei prevăzute de lege (concediu pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv 3 ani, în cazul copilului cu handicap).

Cuantumul indemnizației lunare este de 85% din media veniturilor nete realizate în ultimele 12 luni din ultimii 2 ani anteriori datei nașterii copilului. Cuantumul minim al indemnizației lunare nu poate fi mai mic decât suma rezultată din aplicarea unui coeficient de multiplicare de 2,5 la valoarea indicatorului social de referință, iar cuantumul maxim al acesteia nu poate depăși valoarea de 8.500 lei.

Din această sumă pot fi reținute contribuții, cum ar fi CASS 10% (începând cu 1 august 2025), ceea ce reduce suma netă efectiv primită. Cererea se depune la primăria de domiciliu sau la DGASPC, în termen de maximum 60 de zile de la nașterea copilului. Plata se realizează lunar prin ANPIS, fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, conform opțiunii beneficiarului.

Stimulentul de inserţie

Stimulentul de inserție este un sprijin financiar oferit părinților care au beneficiat anterior de indemnizația pentru creșterea copilului și se întorc la locul de muncă după perioada concediului, conform OUG nr. 111/2010, cu modificările aduse prin OUG nr. 26/2021. Acest ajutor are scopul de a stimula revenirea părinților pe piața muncii și de a sprijini integrarea profesională după perioada de îngrijire a copilului.

Stimulentul de inserție se acordă astfel:

-În cuantum de 1.500 lei, dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri supuse impozitului înainte de împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi. Cuantumul de 1.500 lei se acordă până la împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi

-În cuantum de 650 lei dacă persoanele îndreptăţite obţin venituri după împlinirea de către copil a vârstei de 6 luni, respectiv 1 an în cazul copilului cu dizabilităţi.

Persoanele care au finalizat concediul pentru creşterea copiilor şi obţin venituri supuse impozitului beneficiază de stimulentul de inserţie în cuantum de 650 lei după împlinirea de către copil a vârstei de 2 ani, respectiv 3 ani în cazul copilului cu dizabilităţi până la împlinirea de către copil a vârstei de 3 ani, respectiv 4 ani în cazul copilului cu dizabilităţi.

Stimulentul de inserție se acordă în baza cererii depuse la primăria de domiciliu sau DGASPC, după finalizarea concediului de creștere a copilului. Plata se realizează lunar prin ANPIS, fie prin transfer bancar, fie prin mandat poștal, conform opțiunii beneficiarului.

Beneficiile de asistenţă socială pentru sprijinirea persoanelor cu nevoi speciale

Persoanele cu handicap beneficiază de un set complex de drepturi sociale în baza Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, republicată și completată. Această lege prevede accesul persoanelor cu handicap la servicii și facilități în domeniul sănătății, recuperării, protecției sociale, educației, muncii, tehnologiei asistive și accesibilității.

Dreptul la asistenţă socială sub formă de servicii sociale se acordă la cerere sau din oficiu, după caz, pe baza actelor doveditoare. Statul acordă prestații sociale, cum ar fi indemnizație lunară și buget personal complementar, fără a se ține cont de veniturile beneficiarului, precum și alte facilități).

Indemnizaţia lunară de hrană HIV/SIDA

Persoanele infectate cu HIV sau SIDA au dreptul la indemnizație lunară pentru hrană, conform Legii nr. 584/2002 și HG nr. 1177/2003, pentru a asigura o alimentatie adecvată stării de sănătate și prevenirea agravării bolii. Indemnizația se acordă lunar, indiferent de alte venituri, și se plătește prin autoritățile competente, de obicei primăriile sau Direcțiile de Sănătate Publică.

Beneficiarii trebuie să fie înregistrați oficial în evidențele DSP și să prezinte documente medicale care atestă infectarea cu HIV/SIDA. Această indemnizație este separată de alte drepturi sociale sau indemnizații pentru handicap.

