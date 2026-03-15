Ajutoare pentru pensionari și familii vulnerabile 2026: Guvernul pregătește sprijin financiar pentru pensii sub 3.000 de lei
Ministerul Muncii pregătește o OUG cu ajutoare pentru pensionari și familii vulnerabile
Sprijin financiar pentru pensiile sub 3.000 de lei, bani pentru familii cu copii și măsuri speciale pentru familiile monoparentale.
Noile măsuri vizează în special pensionarii cu pensii mici, familiile cu venituri reduse și gospodăriile care au copii în întreținere. Autoritățile susțin că aceste măsuri sunt necesare pentru a reduce riscul de sărăcie și pentru a asigura un nivel minim de protecție socială pentru persoanele vulnerabile.
Sprijin financiar pentru pensionarii cu pensii mici
Una dintre cele mai importante prevederi ale proiectului se referă la acordarea unor ajutoare financiare pentru pensionarii care au pensii de până la 3.000 de lei. Potrivit planului propus de Ministerul Muncii, aceste persoane ar urma să primească un sprijin financiar acordat în două tranșe pe parcursul anului.
Prima tranșă ar urma să fie acordată înainte de sărbătorile pascale, în luna aprilie, iar cea de-a doua tranșă ar urma să fie plătită în luna decembrie, înainte de sărbătorile de iarnă. Măsura este gândită pentru a oferi un sprijin suplimentar pensionarilor în perioadele în care cheltuielile gospodăriilor sunt mai ridicate.
Valoarea sprijinului financiar ar urma să fie stabilită în funcție de nivelul pensiei. Pensionarii cu pensii foarte mici ar urma să primească sume mai mari, în timp ce persoanele cu pensii apropiate de plafonul de 3.000 de lei ar urma să primească sume mai mici. Autoritățile estimează că milioane de pensionari ar putea beneficia de acest sprijin dacă ordonanța va fi adoptată.
Modificări în acordarea venitului minim de incluziune
Proiectul de Ordonanță de Urgență include și modificări importante în ceea ce privește acordarea venitului minim de incluziune, programul social care oferă sprijin financiar persoanelor și familiilor cu venituri foarte mici.
Una dintre componentele principale ale acestui program este sprijinul acordat familiilor cu copii. Noua propunere prevede ajustarea sumelor acordate în funcție de venitul lunar ajustat al familiei și de numărul de copii aflați în întreținere.
Astfel, familiile cu venituri foarte reduse ar putea beneficia de sume lunare stabilite progresiv, în funcție de numărul de copii. Pentru un copil, sprijinul financiar ar urma să fie de aproximativ 173 de lei, pentru doi copii aproximativ 346 de lei, pentru trei copii aproximativ 518 lei, iar pentru patru sau mai mulți copii suma ar putea ajunge la aproximativ 690 de lei.
Aceste ajutoare sunt destinate familiilor care au venituri foarte mici și care se confruntă cu dificultăți în acoperirea cheltuielilor de bază legate de creșterea și educarea copiilor.
Sprijin suplimentar pentru familiile monoparentale
Un alt element important al proiectului îl reprezintă sprijinul suplimentar acordat familiilor monoparentale. Autoritățile propun acordarea unor sume mai mari pentru aceste familii, având în vedere că acestea se confruntă, de regulă, cu dificultăți financiare mai mari.
În cazul familiilor monoparentale cu venituri foarte reduse, sprijinul financiar ar urma să fie mai mare decât în cazul familiilor obișnuite. Astfel, pentru un copil suma ar putea ajunge la aproximativ 211 lei, pentru doi copii la aproximativ 420 de lei, pentru trei copii la aproximativ 629 de lei, iar pentru patru sau mai mulți copii sprijinul financiar ar putea depăși 800 de lei.
Prin aceste măsuri, autoritățile încearcă să reducă riscul de sărăcie în rândul copiilor crescuți în familii monoparentale și să ofere un sprijin real părinților care își cresc singuri copiii.
Ajutoare și pentru familiile cu venituri moderate
Proiectul de act normativ prevede și sprijin financiar pentru familiile care au venituri ușor mai ridicate, dar care rămân în continuare într-o situație economică vulnerabilă.
În aceste cazuri, cuantumul ajutorului va fi mai mic decât cel acordat familiilor cu venituri foarte reduse, însă va continua să fie stabilit în funcție de numărul de copii aflați în întreținere. Scopul este de a oferi un sprijin gradual și echitabil, astfel încât ajutorul social să ajungă la cât mai multe familii care au nevoie de sprijin.
Măsuri dedicate copiilor cu handicap
Proiectul de Ordonanță de Urgență include și prevederi speciale pentru familiile care au în îngrijire copii cu handicap. Aceste gospodării se confruntă adesea cu cheltuieli suplimentare legate de tratamente, recuperare medicală și îngrijire permanentă.
Pentru a reduce presiunea financiară asupra acestor familii, documentul propune acordarea unor prestații sociale suplimentare. Măsura are rolul de a sprijini părinții sau tutorii care îngrijesc copii cu nevoi speciale și de a contribui la îmbunătățirea condițiilor de trai pentru acești copii.
Proiectul se află în dezbatere publică
În prezent, proiectul de Ordonanță de Urgență se află în etapa de transparență decizională. În această perioadă, instituțiile publice, organizațiile și cetățenii pot transmite propuneri sau observații privind prevederile documentului.
După finalizarea perioadei de consultare publică, proiectul ar putea fi modificat înainte de a fi adoptat de Guvern. Dacă actul normativ va fi aprobat, măsurile de sprijin ar putea intra în vigoare în perioada următoare și ar putea avea un impact direct asupra a milioane de pensionari și familii din România.
