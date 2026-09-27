Foto | Nou salvator montan specializat în salvare aero la Salvamont-Salvaspeo Alba: Program național de pregătire, finalizat în Masivul Bucegi

Nou salvator montan specializat în salvare aero la Salvamont-Salvaspeo Alba: Program național de pregătire, finalizat în Masivul Bucegi

Salvamont-Salvaspeo Alba are un nou salvator montan specializat în salvare aero, după finalizarea programului național de pregătire desfășurat la Bușteni, în Masivul Bucegi, în perioada 29 august – 13 septembrie 2026.

Potrivit unui comunicat publicat de Salvamont Alba, în perioada 29 august – 13 septembrie 2026, la Bușteni, în Masivul Bucegi, a avut loc cea de-a doua serie a programului național de pregătire în domeniul salvării montane aero.

În cadrul acestei acțiuni a participat și un salvator montan din cadrul Serviciului Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba.

În urma acestei pregătiri, serviciul Salvamont Alba are un nou salvator montan specializat în salvare aero, numărul acestora ajungând la 3!

Programul a fost organizat de Departamentul pentru Situații de Urgență și Inspectoratul General de Aviație, cu sprijinul și expertiza lectorilor REGA – Swiss Air-Rescue.

Pregătirea a urmărit dezvoltarea și perfecționarea competențelor necesare intervențiilor cu suport aerian, precum și o mai bună coordonare între salvatorii montani, echipajele de zbor și echipajele medicale.

Această specializare contribuie la dezvoltarea capacității de intervenție în teren montan dificil și la îmbunătățirea cooperării dintre salvatorii montani și echipajele aeromedicale SMURD.

Pregătirea continuă înseamnă intervenții mai sigure, o coordonare mai eficientă și șanse mai mari pentru persoanele aflate în dificultate pe munte.

Pentru Serviciul Public Județean Salvamont-Salvaspeo Alba, creșterea numărului de salvatori specializați în salvare aero reprezintă un pas important în dezvoltarea capacității de răspuns în cazul intervențiilor complexe desfășurate în zone montane greu accesibile, se arată într-un mesaj publicat de Salvamont Alba.

Secțiune Știri sub articolul principal