Agresorii sexuali nu vor mai putea lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire. Legea a fost adoptată de Parlament
Agresorii sexuali condamnați vor avea interdicție de a lucra în școli, spitale sau centre de îngrijire, după ce Parlamentul a adoptat proiectul de lege inițiat de senatorul USR Ștefan Pălărie. Legea urmează să fie promulgată pentru a intra în vigoare.
Potrivit proiectului, este vorba de agresorii sexuali condamnați, înscriși în Registrul național al persoanelor care au comis infracțiuni sexuale sau de exploatare a unor persoane. Aceștia nu vor mai putea lucra în școli, spitale, centre de îngrijire sau în instituții din domeniul educației fizice și sportului, fie ele publice sau private.
Noua reglementare prevede interdicția încheierii unor contracte de muncă sau de voluntariat cu entități din sistemele de învățământ, sănătate, protecție socială și sport, precum și cu orice instituție publică sau privată a cărei activitate presupune contact direct cu minori, persoane vârstnice, persoane cu dizabilități sau alte categorii vulnerabile, conform Adevărul.
De asemenea, interdicția se aplică și în cazul activităților care implică examinarea fizică ori evaluarea psihologică a unei persoane.
„De azi, există un pic mai multă protecție pentru minori și persoanele vulnerabile față de agresorii sexuali condamnați. Legea menționează acum foarte clar că aceștia, dacă sunt înscriși în Registru, nu se mai pot angaja în școli, spitale sau centre de îngrijire. De asemenea, Registrul va conține și informații privind locul lor de muncă, o informație care până acum lipsea”, a declarat senatorul Ștefan Pălărie, potrivit unui comunicat USR.
În plus, persoanele înscrise în Registru vor avea obligația de a comunica Poliției date despre angajatorul sau entitatea cu care au încheiat un contract de muncă, de voluntariat sau alte raporturi similare.
