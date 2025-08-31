Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima, obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei

Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima a fost obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei

O femeie din Șibot și-a retras plângerea penală formulată față de concubinul său, pentru infracțiunea de violență în familie, deși bărbatul a agresat-o până și-a pierdut cunoștința. Incidentul șocant a avut loc în 16 ianuarie 2024, în casa victimei, din localitatea Șibot.

În 19 ianuarie 2024, femeia a obținut un ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni, bărbatul (Cornel Doru F.) fiind evacuat din locuință și obligat să să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de aceasta. De asemenea, i s-a interzis să aibă orice legătură cu persoana agresată, inclusiv telefonic sau prin corespondență. În octombrie 2024, bărbatul a fost trimis în judecată.

”În actul de sesizare s-a reţinut, în esență că în data de 16.01.2024, în jurul orei 02:00, inculpatul în timp ce se aflau la locuința din satul Șibot, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții în contradictoriu, a agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o pe aceasta cu pumnii și picioarele în zona corpului și a membrelor superioare. Femeia a căzut la pământ, dar inculpatul a continuat să o lovească cu coada unui topor în zona capului până ce și-a pierdut cunoștința”, se afirmă în rechizitoriul procurorilor.

În 30 aprilie 2025, victima a înregistrat la dosar o declarație prin care a susținut că își retrage plângerea formulată împotriva bărbatului deoarece s-au împăcat.

”Instanţa reţine că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 158 alin. 1 C.pen. întrucât plângerea a fost retrasă înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive în cauză, cu privire la infracţiunea de violenţă în familie raportată la infracţiunea de loviri şi alte violenţe. În consecinţă, instanţa reţine că este înlăturată răspunderea penală a inculpatului și va dispune încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie raportată la infracţiunea de loviri şi alte violenţe, ca urmare a retragerii plângerii penale prealabile de către persoana vătămată”, a consemnat magistratul de la Judecătoria Alba Iulia, în hotărârea pronunțată pe 24 iunie 2025.

Judecătorul a constatat, însă, că, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, punerea în mişcare a acţiunii penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul infracţiunii de violenţă în familie comisă conduce doar la posibilitatea încetării procesului penal ca urmare a retragerii plângerii, iar nu şi ca urmare a împăcării.

Prin urmare, cheltuielile judiciare trebuie achitate de victimă. În acest caz, femeia agresată a fost obligată să plătească suma de 650 de lei cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală, cameră preliminară şi în faza de judecată.

