Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima, obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima a fost obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei
O femeie din Șibot și-a retras plângerea penală formulată față de concubinul său, pentru infracțiunea de violență în familie, deși bărbatul a agresat-o până și-a pierdut cunoștința. Incidentul șocant a avut loc în 16 ianuarie 2024, în casa victimei, din localitatea Șibot.
În 19 ianuarie 2024, femeia a obținut un ordin de protecție pentru o perioadă de 12 luni, bărbatul (Cornel Doru F.) fiind evacuat din locuință și obligat să să păstreze o distanţă minimă de 100 metri faţă de aceasta. De asemenea, i s-a interzis să aibă orice legătură cu persoana agresată, inclusiv telefonic sau prin corespondență. În octombrie 2024, bărbatul a fost trimis în judecată.
”În actul de sesizare s-a reţinut, în esență că în data de 16.01.2024, în jurul orei 02:00, inculpatul în timp ce se aflau la locuința din satul Șibot, pe fondul consumului de alcool și a unor discuții în contradictoriu, a agresat-o fizic pe concubina sa, lovind-o pe aceasta cu pumnii și picioarele în zona corpului și a membrelor superioare. Femeia a căzut la pământ, dar inculpatul a continuat să o lovească cu coada unui topor în zona capului până ce și-a pierdut cunoștința”, se afirmă în rechizitoriul procurorilor.
În 30 aprilie 2025, victima a înregistrat la dosar o declarație prin care a susținut că își retrage plângerea formulată împotriva bărbatului deoarece s-au împăcat.
”Instanţa reţine că în cauză sunt îndeplinite condiţiile art. 158 alin. 1 C.pen. întrucât plângerea a fost retrasă înainte de pronunţarea unei hotărâri definitive în cauză, cu privire la infracţiunea de violenţă în familie raportată la infracţiunea de loviri şi alte violenţe. În consecinţă, instanţa reţine că este înlăturată răspunderea penală a inculpatului și va dispune încetarea procesului penal pentru săvârşirea infracţiunii de violenţă în familie raportată la infracţiunea de loviri şi alte violenţe, ca urmare a retragerii plângerii penale prealabile de către persoana vătămată”, a consemnat magistratul de la Judecătoria Alba Iulia, în hotărârea pronunțată pe 24 iunie 2025.
Judecătorul a constatat, însă, că, potrivit unei decizii a Înaltei Curți de Casație și Justiție, punerea în mişcare a acţiunii penale la plângerea prealabilă a persoanei vătămate în cazul infracţiunii de violenţă în familie comisă conduce doar la posibilitatea încetării procesului penal ca urmare a retragerii plângerii, iar nu şi ca urmare a împăcării.
Prin urmare, cheltuielile judiciare trebuie achitate de victimă. În acest caz, femeia agresată a fost obligată să plătească suma de 650 de lei cheltuieli judiciare efectuate în faza de urmărire penală, cameră preliminară şi în faza de judecată.
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Ştirea zilei
Aiudeanul Sergiu Pașca revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Aiudeanul care revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat Sergiu Pașca țesut cerebral uman în laborator O realizare fără precedent în neuroștiință vine din partea unui cercetător originar din Aiud, județul Alba, stabilit în Statele Unite. Sergiu Pașca, profesor de psihiatrie și științe comportamentale la Universitatea Stanford, a reușit, după 15 ani de cercetări intense, […]
VIDEO | Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale
Accident MORTAL pe DN 1 E60: COD ROȘU de intervenție după ce un autocar cu 20 de persoane s-a răsturnat la Dumbrava. Intervin 2 elicoptere SMURD și peste 10 autospeciale Un accident rutier grav a avut loc duminică după-masa, în jurul orei 16.30, pe DN1 E60. O persoană în stop cardio-respirator este resuscitată după ce […]
FOTO | Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II
Mihai-Octavian Groza, profesorul de nota 10 de la Liceul German Sebeș: A obținut nota maximă atât la definitivat, cât și la gradul didactic II În zilele noastre sistemul public de învățământ se află sub o critică și o presiune constantă, dar încă apar dovezi ale faptului că în România se face școală de calitate, că […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Calendar ortodox SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii
Calendar ortodox pe luna SEPTEMBRIE 2025: Naşterea Maicii Domnului şi Înălţarea Sfintei Cruci, cele mai importante sărbători ale lunii Luna...
Când va cădea prima zăpadă din 2025 în România: Localitatea în care va ninge în septembrie. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza meteo pentru țara noastră
Când va cădea prima zăpadă din 2025 în România: Într-o localitatea va ninge în septembrie. Meteorologii Accuweather au modificat prognoza...
Știrea Zilei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima, obligată să plătească cheltuieli judiciare în valoare de 650 de lei
Agresată până și-a pierdut cunoștința, o femeie din Alba și-a retras plângerea și s-a împăcat cu bărbatul violent. Victima a...
Aiudeanul Sergiu Pașca revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat țesut cerebral uman în laborator
Aiudeanul care revoluționează medicina la Stanford: Cum a recreat Sergiu Pașca țesut cerebral uman în laborator O realizare fără precedent...
Curier Județean
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în tot județul Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru populație
31 august 2025 | COD PORTOCALIU de FURTUNI în Alba: Averse torențiale, descărcări electrice, grindină și vânt puternic. Recomandări pentru...
FOTO | Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor
Amenzi de peste 1.600 lei și mai multe abateri constatate de polițiști și jandarmi la Sebeș: Acțiune pentru siguranța cetățenilor...
Politică Administrație
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii. LISTA
Locuințe pentru tineri 2025 | Cine are prioritate în Alba Iulia la repartizarea locuințelor destinate închirierii Consiliul Local Alba Iulia...
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul: Cei care nu se conformează vor plăti impozite majorate cu până la 500%
Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna somați să le schimbe URGENT aspectul Proprietarii clădirilor neîngrijite din Zlatna sunt somați de autoritățile...
Opinii Comentarii
Luna septembrie: Datini, tradiții și obiceiuri românești în anotimpul roadelor
Luna septembrie: Datini, tradiții și obiceiuri românești în anotimpul roadelor Toamna începe de la Sfânta Maria Mică, 8 septembrie, în...
31 august: Ziua Limbii Române
31 august: Ziua Limbii Române Pentru a atrage atenţia asupra importanţei păstrării calităţii limbii române şi pentru a-i sprijini pe...