Adrian Negrescu, analist economic: „Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români. Masa de Paște 2026 va fi mai săracă decât în anii trecuți”

„Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români. Masa de Paște va fi mai săracă decât în anii trecuți”, afirmă analistul economic Adrian Negrescu.

„Am intrat în săptămâna patimilor financiare pentru români, din perspectiva sărbătorilor de Paște. Pentru mulți dintre români, următoarele zile reprezintă o adevărată cursă în căutarea celor mai ieftine produse specifice sărbătorilor, a promoțiilor și a celor mai bune oferte pe care marile magazine le listează în această perioadă.

Vestea bună este că, în această perioadă, marile magazine au venit cu discount-uri semnificative, nu din tentativa de a-și asigura un câștig mai mare, ci din tentativa de a face vânzări, în volum în principal, având în vedere scăderea puternică a consumului și a comerțului din ultimele două-trei luni. Mulți dintre producătorii de alimente, dar și retailerii, încearcă astfel să-și salveze cifra de afaceri, în condițiile în care nu se poate vorbi de profit, într-o perioadă în care toate costurile operaționale cresc de la o zi la alta”, a declarat Adrian Negrescu pentru Agerpres.

În opinia sa, masa de Paște 2026 va fi una mai săracă decât în anii trecuți. „Ne așteptăm ca vânzările în volum să scadă și să atingă un minim al ultimilor cinci ani, mai ales la produsele specifice sărbătorilor, ca o consecință a scăderii semnificative a puterii de cumpărare pentru majoritatea românilor. O familie cu doi copii are nevoie, probabil, de aceste sărbători, de cel puțin 1.000-1.200 de lei pentru a-și asigura toate cele necesare, de la carnea de miel și ouă roșii, la băuturi alcoolice, care s-au scumpit foarte mult.

Ce să mai vorbim de cadourile pentru copii, care sunt din ce în ce mai scumpe? Altfel spus, e un Paște la suta de grame, un Paște în care vânzările se fac în special la bucată. Vedeți inclusiv aceste oferte cu cozonac la felie, disponibile în tot mai multe magazine”, a afrimat analistul economic.

Potrivit acestuia, multe dintre produsele tradiționale, precum cozonacul și carnea de miel, vor fi înlocuite cu alternative mai ieftine, cum ar fi carnea de pui și produse de patiserie care să înlocuiască tradiționala pască.

Adrian Negrescu a avertizat că, după Paștele 2026, scumpirea carburanților și majorarea cu aproape 60% a prețului gazelor pentru companii, pe fondul liberalizării pieței, ar putea împinge inflația peste 10% în lunile următoare, la un nivel mult peste media europeană.

„Mi-e teamă că după sărbătorile de Paște ne așteaptă un val semnificativ de scumpiri generate de creșterea prețurilor la benzină și motorină, dar mai ales de scumpirea gazelor, cu aproape 60% pentru companiile din România, în cel mai prost moment cu putință. Liberalizarea pieței de gaze de la 1 aprilie vine și pune un strat puternic de inflație peste o situație și așa extrem de dificilă, în care, probabil, rata creșterii prețurilor din România va depăși 10% în lunile aprilie, mai și poate chiar și iunie, un record la nivel european, cu o rată a inflației de patru ori mai mare decât media europeană”, a mai spus analistul economic Adrian Negrescu.

