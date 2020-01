ADR Centru: Începe depunerea de proiecte pentru realizarea de centre comunitare integrate cu fonduri Regio

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a organizat lansarea publică a apelului de proiecte pentru creșterea accesului la serviciile de asistență medicală comunitară, furnizate integrat cu serviciile sociale și educaționale pentru persoanele aparținând grupurilor vulnerabile, în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020.

Aproximativ 30 persoane, reprezentand 23 de unitati administrativ-teritoriale din Regiunea Centru, eligibile pe acest apel de proiecte, au participat la sediul ADR Centru din Alba Iulia la prezentarea modului cum pot fi pregatite cererile de finantare prin care beneficiarii pot obtine o suma de maximum 100.000 euro pentru realizarea unui centru comunitar integrat.

Apelul de proiecte se adreseaza solicitantilor de finantare din Lista celor 139 comunitati cu tip de marginalizare peste medie si severa agreate de Ministerul Muncii si Justitiei Sociale, Ministerul Sanatatii si Ministerul Educatiei Nationale si selectate pe baza unor criterii specifice, conform Atlasului Zonelor Rurale Marginalizate si al Indicelui Dezvoltarii Umane Locale din Romania. Dintre cele 139 de unitati administrativ-teritoriale eligibile la nivel national, 23 sunt localizate in Regiunea Centru. Evenimentul de la Alba Iulia a vizat promovarea in randul potentialilor beneficiari a posibilitatilor de finantare oferite prin Axa Prioritara 8, Obiectiv specific 8.1, Operatiunea B – Centre comunitare integrate. Valoarea totala a alocarii financiare pentru cele 7 regiuni de dezvoltare este de 21,07 milioane euro, din care Regiunea Centru va putea beneficia de 2,91 milioane euro.

Acest apel de proiecte este unul necompetitiv, iar cele 23 de unitati administrativ-teritoriale din Regiune pot depune proiecte in perioada 20 ianuarie – 20 iulie 2020, pentru a finanta constructia/ reabilitarea/ modernizarea/ extinderea/ dotarea centrelor comunitare integrate. Suma eligibila pentru finantare proiectelor este cuprinsa intre 10.000 si 100.000 euro, iar ratele de co-finantare aplicabile pentru cheltuielile eligibile sunt: 70% FEDR, 28% – buget de stat si 2% contributia solicitantului.

”In acest an, in judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu se vor implementa sute de proiecte importante pentru dezvoltarea infrastructurii regionale, prin atragerea si absorbtia fondurilor europene. Pana la finalul anului 2019, la ADR Centru sunt depuse peste 2000 de cereri de finantare, care au o valoare totala de peste 2,5 miliarde euro si solicita spre finantare nerambursabila circa 2 miliarde euro. In acest moment, avem aproape 700 de proiecte contractate, a caror valoare totala a depasit un miliard euro, pentru a sustine dezvoltarea Regiunii Centru. O dezvoltare echilibrata inseamna si o mare atentie acordata comunitatilor sarace, de aceea am organizat acest eveniment, pentru a atrage atentia mediului public asupra faptului ca incepe procesul de depunere a cererilor de finantare si, in urmatoarele sase luni, consideram ca toate cele 23 de unitati administrativ-teritoriale eligibile isi vor pregati documentatiile necesare”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Categoriile de persoane vulnerabile sunt persoanele care se gasesc in urmatoarele situatii: nivel economic sub pragul saraciei, somaj, nivel de educatie scazut, dizabilitate, boli cronice, boli aflate in faze terminale, care necesita tratamente paliative, graviditate, varsta a treia, varsta sub 18 ani, fac parte din familii monoparentale, risc de excluziune social, alte categorii identificate ca vulnerabile din punct de vedere medical sau social de la nivelul comunitatii.

Detalii privind conditiile de eligibilitate si activitatile ce pot fi finantate prin acest apel de proiecte se regasesc in Ghidul specific al solicitantului, publicat pe pagina www.regio-adrcentru.ro, Sectiunea Prezentare REGIO 2014-2020/ Axa Prioritara 8, iar materialele sustinute de echipa ADR Centru sunt postate pe acelasi web-site, in Sectiunea Evenimente.