Adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, cercetat de polițiștii din Cugir: A fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără permis de conducere
Un adolescent de 16 ani, din județul Hunedoara, este cercetat de polițiștii din Cugir după ce a fost prins în toiul nopții, la volanul unei mașini, fără a avea permis de conducere.
Potrivit IPJ Alba, în noaptea de 1/2 martie 2026, polițiștii rutieri din cadrul Poliției Orașului Cugir au oprit, pentru control, pe strada Victoriei din oraș, un autoturism condus de un tânăr de 16 de ani, din orașul Călan, județul Hunedoara.
Din verificări a reieșit că tânărul de 16 ani nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule.
Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunii de conducerea unui vehicul fără permis de conducere.
