Adolescent de 16 ani, din Abrud, cercetat de polițiști: A fost prins fără permis în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată

Un adolescent de 16 ani, din Abrud, este cercetat de polițiști după ce a fost prins fără permis în timp ce conducea o motocicletă neînmatriculată.

Potrivit IPJ Alba, la data de 24 iunie 2026, în jurul orei 19.30, polițiștii din orașul Abrud au oprit, pentru strada Ecaterina Varga din oraș, o motocicletă condusă de un tânăr de 16 ani, din orașul Abrud.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar motocicleta nu figurează ca fiind înmatriculată.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere și punerea în circulație sau conducerea pe drumurile publice a unui autovehicul neînmatriculat.

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