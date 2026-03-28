Adolescent de 15 ani, cu ,,alcool la bord”, prins conducând un moped prin Cugir: Tânărul nu avea nici permis de conducere

Un adolescent de 15 ani, cu ,,alcool la bord”, a fost prins conducând un moped prin Cugir. Tânărul nu avea nici permis de conducere.

Potrivit IPJ Alba, la data de 28 martie 2026, în jurul orei 03.30, polițiștii rutieri din orașul Cugir au oprit, pentru control, pe strada Florilor din oraș, un moped condus de un tânăr de 15 ani, din localitatea Romos, județul Hunedoara.

Din verificări a reieșit că acesta nu deține permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule, iar mopedul nu este înmatriculat.

Tânărul a fost testat cu aparatul etilotest, rezultând valoarea de 0.60 mg/l alcool pur în aerul expirat. Acesta a fost condus la spital în vederea stabilirii alcoolemiei.

Cercetările sunt continuate sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de conducerea unui vehicul fără permis de conducere, punerea în circulație sau conducerea unui vehicul neînmatriculat și conducerea sub influența alcoolului sau a altor substanțe.

