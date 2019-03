Admiterea la liceu: Mod de calcul al mediei de admitere în 2019

Admiterea la liceu pentru anul 2019 va incepe efectiv in luna mai si va continua in luna iunie, atunci cand toti elevii care au finalizat clasa a VIII-a vor fi cuprinsi in listele celor care urmeaza sa candideze pentru un loc la liceu. Aveti mai jos modelul de calcul al mediei pentru admiterea la liceu si programul complet pentru admiterea la liceu in 2019.

Calculul mediei de admitere la liceu se face astfel:

MA = 0,2 x ABS + 0,8 x EN

unde:

MA = media de admitere;

ABS = media generala de absolvire a claselor a V-a — a VIII-a;

EN = media generala obtinuta la evaluarea nationala sustinuta de absolventii clasei a VIII-a

Calculul mediei de admitere utilizate pentru admiterea in colegiile nationale militare pentru anul scolar 2019-2020 Media finala de admitere se calculeaza astfel: MFA = 0,3 MA + 0,7 NT unde: MA = media de admitere calculata conform punctului I; NT = nota la testul tip grila de verificare a cunostintelor la disciplinele Limba si literatura romana si Matematica; MFA = media finala de admitere. Calendar admitere la liceu 2019 3 – 7 iulie 2019 Elevii de clasa a VIII-a vor completa fisele de inscriere la liceu 4 – 8 iulie 2019 Elevii si parintii verifica fisele de inscriere la liceu si corecteaza eventualele greseli in baza de date computerizata 12 iulie 2019 Repartizarea computerizata la liceu a absolventilor clasei a VIII-a

Sursa: portalinvatamant.ro