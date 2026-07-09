30.000 de abonați, milioane ascunse de Fisc: Schema MMA care a păgubit statul cu 26 de milioane de lei
30.000 de abonați, milioane ascunse de Fisc: Schema MMA care a păgubit statul cu 26 de milioane de lei
Inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF), din cadrul Agenției Naționale de Administrare Fiscală (ANAF), au descoperit o fraudă fiscală de peste 26,36 milioane de lei, provocată bugetului de stat de o societate comercială care organiza și transmitea online gale de arte marțiale mixte (MMA), fără să declare veniturile obținute din această activitate.
Potrivit ANAF, ancheta a scos la iveală un mecanism complex de evaziune fiscală, construit în jurul comercializării de conținut multimedia. Compania vindea abonamente lunare, coduri de acces și ID-uri de participare pentru vizionarea transmisiunilor live pe platforme specializate de streaming.
În urma verificărilor, inspectorii antifraudă au stabilit că firma încasa lunar sume importante de la o bază medie de peste 30.000 de abonați plătitori, însă aceste venituri nu erau înregistrate în evidențele contabile și nici declarate autorităților fiscale.
Investigația a identificat și o a doua componentă a schemei de fraudă. Reprezentanții societății ar fi obținut venituri nedeclarate din colaborări cu alte activități comerciale, inclusiv organizarea de evenimente și promovarea platformelor de pariuri și cazinouri online. Aceste operațiuni erau derulate prin intermediul unui grup format din trei firme controlate de aceiași asociați.
Conform concluziilor inspectorilor, audiența atrasă de transmisiunile sportive era direcționată către platforme de jocuri de noroc, generând venituri suplimentare care, de asemenea, nu au fost declarate și impozitate.
Prin cumularea tuturor sumelor identificate ca fiind nedeclarate în perioada verificată, Antifrauda ANAF a calculat un prejudiciu total de 26,36 milioane de lei adus bugetului de stat.
Având în vedere gravitatea faptelor și modul de operare identificat, ANAF a anunțat că va sesiza organele de urmărire penală competente.
Reprezentanții instituției precizează că verificările privind veniturile obținute din distribuirea online de conținut multimedia vor continua, în cadrul acțiunilor de combatere a evaziunii fiscale și de protejare a concurenței loiale în mediul de afaceri.
foto: arhivă (cu rol ilustrativ)
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