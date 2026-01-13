Administrația de la Fabrica de Arme Cugir, reacție după ce angajații au intrat în grevă japoneză. Director General: ,,Niște modificări pe care vreau să le facem la CCM”. Ce spune despre revendicări

Radu Coroamă, directorul general al Fabricii de Arme Cugir, a oferit detalii despre poziția administrației în legătură cu greva japoneză declanșată de angajați în cursul zilei de astăzi, 13 ianuarie.

Acesta a transmis că greva japoneză ar fi trebuit să fie notificată de către sindicat cu cel puțin două zile înainte, lucru care nu s-ar fi întâmplat. Radu Coroamă a precizat că a fost informat în cursul zilei de astăzi de către colegii săi.

În ceea ce privește contractul colectiv de muncă, directorul general a declarat pentru Ziarul Unirea că: „Negocierea CCM-ului este în curs, este începută, este demarată. A fost o ședință a comisiei de negociere. Împreună cu sindicatul am stabilit începerea negocierilor. Durează mai mult pentru că, de când am venit aici, am niște modificări pe care vreau să le facem la CCM. Asta este toată discuția”. Radu Coroamă a mai precizat că negocierile urmează să fie continuate.

Directorul general al Fabricii de Arme Cugir despre revendicările angajaților

Referitor la revendicările angajaților, directorul general a susținut că: „Sunt unele normale. Avem în vedere să le cuprindem în bugetul pe 2026, inclusiv creșterea tichetelor de masă la valoarea legală de 40 de lei. În 2025 nu am putut face acest lucru, deoarece situația financiară a societății nu ne-a permis. Premisele sunt create astfel încât, pentru 2026, să putem face și anumite ajustări pe această componentă a tichetelor de masă, însă totul trebuie corelat cu situația generală a societății”.

În ceea ce privește tichetele de vacanță, directorul general a menționat că situația este în analiză, deoarece există angajați care își doresc aceste beneficii, dar și angajați care nu le solicită. În legătură cu salariile, Radu Coroamă a declarat că „nu avem ce face vis-a-vis de salariul minim. Guvernul a spus că majorarea va avea loc în luna iulie și atunci suntem obligați și noi să o aplicăm. La ultimele majorări ale salariului minim am majorat toate salariile angajaților cu suma respectivă”.

Directorul general a mai subliniat și riscul ca „plaja” salarială să devină prea restrânsă, ceea ce ar putea duce la situația în care remunerația să nu mai fie în concordanță cu atribuțiile și responsabilitățile diferite ale angajaților.

Reamintim că, angajații de la Fabrica de Arme Cugir au început astăzi, marți, 13 ianuarie, o grevă japoneză. Muncitorii doresc să obțină trei revendicări odată cu reluarea negocierilor pentru contractul colectiv de muncă.

Angajații au făcut demersurile pentru începerea negocierilor contractului colectiv de muncă pentru anul în curs, 2026, după ce contractul anterior a expirat în decembrie. Nemulțumirile muncitorilor au apărut după ce administrația nu a făcut nicio convocare pentru continuarea discuțiilor privind contractul de muncă.

Astfel, în contextul scumpirilor din România, salariații au început să devină nemulțumiți. În acest context, ei au trei revendicări:

creșterea salariilor

Creșterea valorii tichetelor de masă

acordarea voucherelor de vacanță

