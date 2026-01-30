Actrița Catherine O’Hara a încetat din viață. Era cunoscută pentru rolul mamei lui Kevin din „Singur acasă”
Actrița canadiană Catherine O’Hara, cunoscută publicului larg mai ales pentru aparițiile sale din filmele „Singur acasă”, a murit vineri, la vârsta de 71 de ani, potrivit site-ului de știri mondene TMZ.
De-a lungul carierei, Catherine O’Hara a fost nominalizată la numeroase distincții importante, printre care Globurile de Aur și Premiile Emmy, reușind să câștige de două ori Premiul Primetime Emmy, în anii 1982 și 2020.
Cel mai popular rol al său rămâne cel din seria „Home Alone” („Singur acasă”), unde, în primele două filme ale francizei, a interpretat-o pe mama lui Kevin McCallister, personajul principal jucat de Macaulay Culkin.
Un alt personaj definitoriu pentru cariera sa a fost Moira Rose, excentrica protagonistă din serialul Schitt’s Creek. De asemenea, actrița a avut roluri notabile în producții precum „Best in Show” (2000), „A Mighty Wind” (2003), „Beetlejuice Beetlejuice” (2024), dar și în filmul original „Beetlejuice” (1988).
