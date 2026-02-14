Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere
Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere
Activitatea instanțelor din județul Alba a evoluat diferit în anul 2025, potrivit raportului privind activitatea desfășurată la nivelul Tribunalului Alba. În timp ce unele judecătorii au înregistrat creșteri ale numărului de dosare nou intrate, altele au consemnat scăderi semnificative.
Conform raportului, Judecătoria Alba Iulia a înregistrat în 2025 un număr de 12.405 dosare nou intrate, în creștere cu 4,6% față de anul 2024. Și Judecătoria Aiud a consemnat o ușoară creștere, ajungând la 6.489 dosare nou intrate, ceea ce reprezintă un plus de 0,36% față de 2024.
În ceea ce privește dosarele aflate pe rol, creșteri au fost înregistrate tot la:
- Judecătoria Alba Iulia – 16.766 dosare (+2,15%)
- Judecătoria Aiud – 10.053 dosare (+7,26%)
- Judecătoria Sebeș – 7.046 dosare (+1,10%)
În schimb, Judecătoria Blaj a înregistrat o scădere de -13,81%, cu un total de 3.551 dosare nou intrate în 2025.
Și Judecătoria Câmpeni a consemnat un recul de -12,28%, ajungând la 3.150 dosare nou intrate.
La aceste instanțe s-a înregistrat și o diminuare a numărului de dosare aflate pe rol:
- Blaj: -10,39%
- Câmpeni: -9,97%
Secțiune Știri sub articolul principal
Urmăriți Ziarul Unirea și pe GOOGLE ȘTIRI
Știri recente din categoria Curier Județean
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere Un vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, este cercetat de polițiști după ce a fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere. Potrivit IPJ Alba, […]
Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate
Șoferită de 27 de ani, din Gârbova, cu dosar penal: Este cercetată de polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate O șoferită de 27 de ani, din Gârbova, s-a ales cu dosar penal de la polițiști după ce s-a urcat la volan unei mașini neînmatriculate. Potrivit IPJ Alba, la data de 13 […]
Dosar penal pentru un bărbat de 50 de ani, din Șibot: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l
Dosar penal pentru un bărbat de 50 de ani, din Șibot: A fost prins la volan cu o alcoolemie de 0.72 mg/l Un bărbat de 50 de ani, din Șibot, s-a ales cu dosar penal după ce a fost prins de polițiști la volan cu o alcoolemie de 0,72 mg/l. Potrivit IPJ Alba, la data […]
Secțiune ȘTIRI RECENTE CATEGORII
Actualitate
Ministrul Sănătății: Să fie desfăcut contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la spitalul public
Ministrul Sănătății: Să fie desfăcut contractul de muncă al medicului prins la muncă la privat, în timpul programului de la...
România, în recesiune tehnică: Ce este și care sunt diferențele față de cea economică
România, în recesiune tehnică: Ce este și care sunt diferențele față de cea economică România a intrat oficial în recesiune...
Știrea Zilei
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent, alături de trupa Glamour. Micile artiste au impresionat cu un moment rock
VIDEO | Natalia Vlad, o fetița de 6 ani din Alba, a obținut 4 de „DA” la Românii au Talent,...
FOTO | Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale
Medic nou la Spitalul Orășenesc Câmpeni: Dr. Narița Marcel, medic specialist gastroenterologie-hepatologie, s-a alăturat echipei medicale Un nou medic a...
Curier Județean
Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere
Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere Activitatea instanțelor...
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a avea permis de conducere
Vârstnic de 62 de ani, din Baia de Arieș, cercetat de polițiști: A fost prins conducând un ATV fără a...
Politică Administrație
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic partid de pe scena politică!
Comunicat de presă | Marius Hațegan: Așa nu se mai poate guverna! PSD își merită titlul de cel mai toxic...
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de canalizare în toate localitățile județului”
Prețul apei în Alba, plafonat la 2,5% din venitul net al unei gospodării. Ion Dumitrel: ,,Vrem să extindem rețelele de...
Opinii Comentarii
Mesaje amuzante de Valentine`s Day. MESAJELE care aduc ZÂMBETUL pe buzele PERSOANEI IUBITE
Mesaje haioase de Valentine`s Day 2026 • Texte şi declaraţii de dragoste amuzante de ziua îndrăgostiţilor Simțul umorului a fost...
Mesaje de Valentine’s day 2026. Declaraţii, urări, SMS-uri şi mesaje de dragoste pe care le puteţi trimite persoanei iubite
Mesaje de valentine’s day, 14 februarie 2026 • SMS -uri de ziua îndrăgostiţilor. Declaraţii de dragoste de Valentine `s Day....