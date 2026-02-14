Activitatea instanțelor din județ în 2025: Judecătoria Alba Iulia și Aiud, în creștere. Blaj și Câmpeni, în scădere

Activitatea instanțelor din județul Alba a evoluat diferit în anul 2025, potrivit raportului privind activitatea desfășurată la nivelul Tribunalului Alba. În timp ce unele judecătorii au înregistrat creșteri ale numărului de dosare nou intrate, altele au consemnat scăderi semnificative.

Conform raportului, Judecătoria Alba Iulia a înregistrat în 2025 un număr de 12.405 dosare nou intrate, în creștere cu 4,6% față de anul 2024. Și Judecătoria Aiud a consemnat o ușoară creștere, ajungând la 6.489 dosare nou intrate, ceea ce reprezintă un plus de 0,36% față de 2024.

În ceea ce privește dosarele aflate pe rol, creșteri au fost înregistrate tot la:

Judecătoria Alba Iulia – 16.766 dosare (+2,15%)

Judecătoria Aiud – 10.053 dosare (+7,26%)

Judecătoria Sebeș – 7.046 dosare (+1,10%)

În schimb, Judecătoria Blaj a înregistrat o scădere de -13,81%, cu un total de 3.551 dosare nou intrate în 2025.

Și Judecătoria Câmpeni a consemnat un recul de -12,28%, ajungând la 3.150 dosare nou intrate.

La aceste instanțe s-a înregistrat și o diminuare a numărului de dosare aflate pe rol:

Blaj: -10,39%

Câmpeni: -9,97%

