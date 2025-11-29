Accident rutier pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini implicate
Accident rutier pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini au fost implicate
Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice de siguranță și acordarea primului ajutor medical. La fața locului acționează o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și o ambulanță SAJ, potrivit ISU Alba.
Echipajele monitorizează starea participanților la trafic și intervin prompt pentru prevenirea oricăror riscuri suplimentare, asigurând totodată fluidizarea circulației în zonă.
Revenim cu informații suplimentare.
