Accident rutier pe Transalpina, în zona Hotel Nedei. Două mașini implicate

Bărbat din Alba Iulia, cu mandat european de arestare, prins de polițiști. Era căutat în Germania Potrivit IPJ Alba, la data de 28 noiembrie 2025, polițiștii de investigații criminale din Alba Iulia au depistat, pe raza municipiului Alba Iulia, un bărbat de 26 de ani, din Alba Iulia, posesor al unui mandat european de arestare, […]