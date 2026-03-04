ACCIDENT rutier pe șoseaua de centură din Alba Iulia: Două autoturisme implicate. Un echipaj SMURD intervine de urgență

Un echipaj SMURD și o autospecială cu apă și spumă intervin de urgență la un accident rutier petrecut pe șoseaua de centură a municipiului Alba Iulia.

Din primele informații este vorba despre un accident rutier cu două autoturisme implicate.

Potrivit ISU Alba, detașamentul de pompieri Alba Iulia intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la un accident rutier produs pe șoseaua de centură a mun. Alba Iulia.

În accident ar fi implicate 2 autoturisme.

Salvatorii intervin cu: 1 autospecială de stingere cu apa si spumă si 1 echipaj Terapie Intensiva Mobilă SMURD.

FOTO: Arhivă (rol ilustrativ)

