ACCIDENT rutier pe raza localității Arieșeni: O mașină s-a răsturnat într-un pârâu. Tânăr de 22 de ani, transportat la spital
Un tânăr de 22 de ani a ajuns la spital după un accident rutier petrecut pe raza localității Arieșeni. Evenimentul rutier a avut loc atunci când șoferul, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat într-un pârâu.
La data de 27 decembrie 2025, polițiștii din Câmpeni au fost sesizați, prin SNUAU 112, cu privire la faptul că, pe DC 226, pe raza localității Arieșeni, a avut loc un eveniment rutier.
Polițiștii s-au deplasat la fața locului și au constatat că un bărbat, în vârstă de 53 de ani, din municipiul Constanța, în timp ce conducea un autoturism, pe DC 226, pe raza localității Arieșeni, într-o curbă, nu ar fi adaptat viteza de deplasare la condițiile de drum și s-a răsturnat într-un pârâu, la o diferență de nivel de aproximativ 4-5 metri.
În urma evenimentului rutier, un tânăr de 22 de ani, din municipiul Constanța, pasager spate, a suferit leziuni corporale, fiind transportat la spital, în vederea acordării de îngrijiri medicale.
Conducătorul auto a fost testat cu aparatul etilotest, rezultatul fiind negativ.
