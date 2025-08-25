Rămâi conectat

ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Patru persoane rănite după coliziunea dintre două mașini în zona Baraj Tău Bistra

Ioana Oprean

Publicat

acum 32 de minute

în

De

ACCIDENT rutier pe DN67C – Transalpina: Coliziune între două mașini în zona Baraj Tău Bistra

Un accident rutier a avut loc luni după-masa, în jurul orei 17.00, pe DN67C – Transalpina. Două mașini s-au ciocnit în zona Baraj Tău Bistra.

Citește și: UPDATE FOTO | ACCIDENT rutier pe DN 75: Două mașini s-au ciocnit pe raza localității Albac

Detașamentul de pompieri Sebeș intervine pentru asigurarea măsurilor specifice și prim ajutor medical la evenimentul rutier produs pe DN67C, zona Baraj Tău Bistra.

În accident ar fi implicate 2 autoturisme, iar patru persoane ar fi suferit leziuni corporale.

Potrivit IPJ Alba, traficul rutier este îngreunat pe DN 67 C, între Oașa și Șugag.

La misiune participă o autospecială de stingere cu apă și spumă, un echipaj de prim-ajutor și o ambulanță SAJ.

Foto: arhivă

